በኮሎራዶ የሚመጣ የፀሐይ ግርዶሽ፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር ሁሉ

መጪው የፀሐይ ግርዶሽ ቀን ሲቃረብ ሄሬራን ጨምሮ ሆቴሎች የቦታ ማስያዣዎች እየጨመሩ ነው። በጥቅምት 14 የሚካሄደው ይህ ትርኢት ከ2017 አጠቃላይ ግርዶሽ በኋላ ከዩናይትድ ስቴትስ የመጀመሪያው ግርዶሽ ይሆናል። የጥፋት መንገድ በዛው ቅዳሜ ከቀኑ 10፡30 አካባቢ ክልሉን አቋርጦ በርካታ ተመልካቾችን እንደሚስብ ይጠበቃል።
ስለዚህ፣ በትክክል የዓንላር የፀሐይ ግርዶሽ ምንድን ነው? የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ዩናይትድ ስቴትስ ይህንን ክስተት የተመለከተው እ.ኤ.አ. በ 2012 ነበር ። ጨረቃ በእርቀቷ ምክንያት ከፀሀይ ያነሰ እንደ ጥቁር ዲስክ ትታያለች ፣ ይህም በሰማይ ላይ “የእሳት ቀለበት” አስደናቂ ውጤት ይፈጥራል ፣ ይህም በግምት 4 ደቂቃዎች ይቆያል። .
ከዱራንጎ በስተደቡብ ምዕራብ የሚገኙ ማህበረሰቦች ኮርቴዝ፣ ዶሎሬስ እና ዶቭ ክሪክን ጨምሮ የምስረታ ጊዜውን በሙሉ ክብሩ የመለማመድ እድል ይኖራቸዋል። እነዚህ ቦታዎች ጨረቃ በፀሐይ መሃከል ላይ እንዳለች በሚታይበት እይታ ይደሰታሉ።
ልምዱን ለማሳደግ በሜሳ ቨርዴ ብሔራዊ ፓርክን ጨምሮ በአካባቢው የተለያዩ የእይታ ዝግጅቶች እየተዘጋጁ ነው። ብሔራዊ ፓርክ አገልግሎት (NPS) እና NASA ትምህርታዊ ሴሚናሮችን እና ለጎብኚዎች የተመደቡ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ለማቅረብ በመተባበር ላይ ናቸው። ፓርኩ በቻፒን ሜሳ ሙዚየም፣ በሩቅ ቪው ፓርኪንግ ሎጥ እና በሞርፊልድ ካምፕ ግቢ አምፊቲያትር የእይታ ዝግጅቶችን ያስተናግዳል። የካምፕ ጣቢያዎች ይገኛሉ፣ ነገር ግን ሊሸጡ ስለሚችሉ ቦታ ማስያዝ ይመከራል። አቅርቦቶች ሲቆዩ ጎብኚዎች ግርዶሽ መነፅር ይሰጣቸዋል፣ይህም የሰማይ ክስተት ደህንነቱ የተጠበቀ እይታን ያረጋግጣል።
በተለይም የኮሎራዶ፣ አሪዞና፣ ኒው ሜክሲኮ እና ዩታ ድንበሮች የሚገናኙበት የአራቱ ማዕዘን ሀውልት በግርዶሹ ቀን ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ተዘግቶ ይቆያል። ይህ መዘጋት ጣቢያውን የሚያስተዳድረው የናቫሆ ብሔር ቅዱስ እምነቶችን ለማክበር አክብሮት ያለው እርምጃ ነው። የናቫጆ ሰዎች ግርዶሹን እንደ ቅዱስ ዝግጅቶች አድርገው ይቆጥሩታል እናም በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ከስራ ወይም ከቤታቸው አይወጡም ።
በሌሎች የኮሎራዶ ክፍሎች ላሉ፣ ምንም እንኳን ሙሉ ግርዶሹን ባያጋጥማቸውም፣ በጥቅምት 14 ጠዋት ከፊል ግርዶሹን ማየት ይችላሉ።
የዘንድሮ ግርዶሽ ካመለጣችሁ አይጨነቁ። በኮሎራዶ የሚቀጥለው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ እ.ኤ.አ. በ2048 ታቅዷል። ሆኖም አጠቃላይ ግርዶሹን ቶሎ ለማየት ከጓጓችሁ፣ ሚያዝያ 8, 2024 ለማየት ወደ ምስራቅ መሄድ ትችላላችሁ። ይህ ግርዶሽ በሜክሲኮ፣ ቴክሳስ እና በተለያዩ መንገዶች ያልፋል። ኦስቲንን፣ ዳላስን እና ኢንዲያናፖሊስን ጨምሮ በዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ምስራቅ የሚገኙ ከተሞች።
ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ እና በኮሎራዶ ውስጥ ስላለው አስደናቂ የፀሐይ ግርዶሽ ውበት ለመመስከር ይዘጋጁ። ደህንነቱ የተጠበቀ እይታን ለማረጋገጥ ግርዶሽ መነፅርዎን ይዘው መምጣትዎን አይዘንጉ እና ለትራፊክ አደጋ ይዘጋጁ፣ ምክንያቱም ይህ ያልተለመደ ክስተት ብዙ ሰዎችን ይስባል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- ሄሬራ ሆቴል: [ምንጭ]
- ናሳ: [ምንጭ]
ሜሳ ቨርዴ ብሔራዊ ፓርክ: [ምንጭ]