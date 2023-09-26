አንድ የዌክስፎርድ ሰው በጀርባ የአትክልት ስፍራው ውስጥ የሰሜናዊ መብራቶችን አስደናቂ ምስሎችን ነሳ

ጋሪ ኦፍሊን፣ የኢኒስኮርቲ፣ ኮ ዌክስፎርድ ነዋሪ፣ ይህንን ለመመስከር እድለኛ ነበር ኦውራ ቦራሊሊያ በራሱ ጓሮ ውስጥ. ረጅም ፈረቃ የሚሰራው ኦፍሊን የሰሜኑ ብርሃናት ሰማይን ሲያበራ ወደ ቤቱ ተመለሰ። በፍጥነት ካሜራውን ያዘ እና የተፈጥሮ ክስተትን አንዳንድ አስደናቂ ምስሎችን ቀረጸ።
የ ኦውራ ቦራሊሊያ በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ውስጥ የሚታይ አስደናቂ የብርሃን ማሳያ ነው። የሚከሰተው ከፀሐይ በተሞሉ ቅንጣቶች እና በመሬት መግነጢሳዊ መስክ መካከል ባለው መስተጋብር ነው። መብራቶቹ አረንጓዴ፣ ሮዝ፣ ሰማያዊ እና ወይን ጠጅ ጨምሮ በተለያዩ ቀለማት ሊታዩ ይችላሉ።
ኦፍሊን አውሮራውን የማየት ዕድሉን ለመከታተል ግሌንዴል የሚባል መተግበሪያ እንደሚጠቀም ገልጿል። ይህ መተግበሪያ የጠራ ምሽት የመሆን እድልን እና መብራቶቹን ለማየት ምቹ ሁኔታዎችን ለመወሰን ይረዳዋል።
የአስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት አዘጋጅ ዴቪድ ሙር እንደሚለው፣ ፀሐይ የምድርን ወገብ ስታቋርጥ የሚከሰተው ኢኩኖክስ የሰሜናዊ ብርሃኖችን የማየት እድሎችን ይጨምራል። ይሁን እንጂ ሙር መብራቶቹን ማየት ዋስትና እንደማይሰጥ እና በአይናቸው ማየት ብርቅ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
አስትሮኖሚ አየርላንድ፣ ለስፔስ አድናቂዎች የተሰጠ ለትርፍ ያልተቋቋመ ቡድን፣ የተለያዩ ዝግጅቶችን ለህዝብ ያዘጋጃል። እንዲሁም መብራቶቹን የማየት እድልን ለግለሰቦች የሚያሳውቅ የአውሮራ ማንቂያ አገልግሎት ይሰጣሉ። በአየርላንድ ውስጥም ሆነ ወደ አርክቲክ ክበብ በሚመሩ ጉብኝቶች ላይ አውሮራውን ብዙ ጊዜ የተመለከተው ሙር የመብራቶቹን ግልጽ ምስሎች ለማንሳት ጥሩ ካሜራ መጠቀምን ይመክራል።
በአየርላንድ የሰሜናዊ መብራቶችን ለመመልከት በጣም ጥሩው ጊዜ በሴፕቴምበር እና በማርች መካከል ቢሆንም፣ ቢቢሲ ኒውስ በቅርቡ እንደዘገበው የሰሜን አየርላንድ ነዋሪዎች በመጪዎቹ ምሽቶች መብራቶቹን የማየት እድል ሊያገኙ ይችላሉ። መብራቶቹን የመያዙን ብርቅዬነት የተረዳው ኦፍሊን አሁንም የሰሜኑ መብራቶችን ፎቶግራፍ ለማንሳት ሌላ እድል ለማግኘት ሰማዩን ለመቆጣጠር አቅዷል።
ምንጮች:
- ጆርናል
- አስትሮኖሚ አየርላንድ