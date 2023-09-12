የቲማቲም ዝግመተ ለውጥን ማሰስ፡ ከዱር እስከ ድንቅ

በማሳቹሴትስ አምኸርስት ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂስቶች በቲማቲም የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ላይ ምርምር ያደረጉ ሲሆን ይህም ልዩ ባህሪያቸውን እንዲያሳድጉ ያደረጓቸውን የባህርይ መገለጫዎች አጋልጠዋል። በፕላንትስ፣ ፒፕል፣ ፕላኔት እና አሜሪካን ጆርናል ኦቭ ቦታኒ ላይ የታተመው ግኝቱ፣ ፍራፍሬዎች በዱር ውስጥ እንዴት እንደሚሻሻሉ እና ለወደፊት የሰብል ማሻሻያ ጥረቶች የሚረዱ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥናቱ በደቡብ አሜሪካ ምዕራባዊ የባህር ዳርቻ ላይ የሚገኙትን በርካታ የዱር ዝርያዎችን በዘመናዊ ቲማቲሞች ዘመዶች ላይ ያተኮረ ነበር. እነዚህ የዱር ዝርያዎች ዛሬ ከምናውቃቸው ቲማቲሞች በእጅጉ ይለያያሉ. እነሱ ትንሽ ናቸው, ሲበስሉ አረንጓዴ ናቸው, እና ብዙዎቹ ደስ የማይል ጣዕም እና ሽታ አላቸው.
ተመራማሪዎቹ ከእነዚህ የዱር ቲማቲሞች ወደ የምንደሰትበት ጣፋጭ እና ማራኪ ፍራፍሬ ያለውን ለውጥ ለመረዳት የዝግመተ ለውጥ ሲንድሮም (evolutionary syndromes) ያጠኑ ሲሆን እነዚህም በፍራፍሬ ውስጥ አብረው የሚከሰቱ የባህርይ መገለጫዎች ናቸው። ቀደም ሲል ተመራማሪዎች የእነዚህን ሲንድረም በሽታዎች ማስረጃ ለመሰብሰብ ሁሉንም የዱር ቲማቲሞችን በአንድ ላይ አላደጉም.
ቡድኑ ከ13 የጫካ ቲማቲሞች ዘሮች እና ከእያንዳንዱ ዝርያ በርካታ ልዩነቶችን ሰብስቧል። እነዚህን እፅዋት ያበቀሉ እና ፍሬዎቻቸውን እንደ ቀለም፣ ቅርፅ፣ የስኳር እና የአሲድ ይዘት እና የዲኤንኤ ትንተና የመሳሰሉ ባህሪያትን መርምረዋል። ለቲማቲም መዓዛ ተጠያቂ የሆኑት ተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶችም ተለክተው ተከፋፍለዋል።
ውጤቶቹ እንደ ሽታ፣ ጣዕም እና ቀለም ያሉ ባህሪያት ሲንዶማቲክ እንደሆኑ እና በቲማቲም ውጫዊ ገጽታ እና ጣዕሙ መካከል ግጥሚያ እንዳለ አሳይቷል። ይህ ጥናት የዱር ቲማቲሞች እንዴት እርስበርስ እንደሚለያዩ እና ከተመረቱ ዝርያዎች መካከል ያለውን ልዩነት ለመረዳት ያስችላል።
ጥናቱ በደቡብ አሜሪካ ባደረገው ጉዞ ከዱር ቲማቲም ዝርያዎች ዘሮችን የሰበሰበው ቻርለስ ሪክ ባደረገው ጥረት ተጠቃሚ አድርጓል። ተመራማሪዎቹ እነዚህን የተሰበሰቡ ዘሮች ከራሳቸው ጎን ለጎን ያደጉ ሲሆን የተለያዩ ዝርያዎችን ባህሪያት አነጻጽረዋል.
ይህ ጥናት የቲማቲም የዝግመተ ለውጥ ታሪክን ብቻ ሳይሆን የበለጠ ጠቃሚ እና ማራኪ የፍራፍሬ ዝርያዎችን በማራባት ረገድም አንድምታ አለው። የሳይንስ ሊቃውንት ለቲማቲም ተፈላጊ ባህሪያት አስተዋፅኦ የሚያደርጉትን ባህሪያት በመረዳት ለምግብነት የሚውሉ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለማዘጋጀት ሊሰሩ ይችላሉ.