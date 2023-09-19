ተመራማሪዎች በጣም ቀላል በሆኑ እንስሳት ውስጥ ለኒውሮኖች ሊሆኑ የሚችሉ ንድፍ አግኝተዋል

ተመራማሪዎች በጣም ቀላል ከሆኑት የእንስሳት ዓይነቶች አንዱ በሆነው በፕላኮዞአን ውስጥ የነርቭ መሰል ህዋሶችን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። Placozoans ለብዙ መቶ ሚሊዮን ዓመታት በባሕር ውስጥ ኖረዋል, እና ሰዎችን ጨምሮ በጣም ውስብስብ በሆኑ እንስሳት ውስጥ የሚገኙትን የነርቭ ሥርዓቶች ንድፍ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ. እነዚህ ግኝቶች በሴል መጽሔት ላይ ታትመዋል.
ፕላኮዞአኖች እንደ አሜባዎች በአጉሊ መነጽር ይታያሉ ነገር ግን በእውነቱ እንስሳት ናቸው. በህይወት ዛፍ ውስጥ ከሲኒዳሪያን (የባህር አኒሞኖች እና ኮራል) እና ቢላቴሪያን (የአከርካሪ አጥንቶች) ጋር የበለጠ ይዛመዳሉ። ሌሎች የእንስሳት ዝርያዎች በነርቭ ሴሎች የሚተዳደሩ የነርቭ ሥርዓቶች ሲኖራቸው, ፕላኮዞአኖች ግን የተለያዩ እና የነርቭ ሴሎች የላቸውም ተብሎ ይታመን ነበር.
ከነርቭ ሴሎች ይልቅ, ፕላኮዞአኖች አንዳንድ ባህሪያትን ለመቆጣጠር peptidergic ሴሎችን ይጠቀማሉ. እነዚህ ሴሎች በጣም ውስብስብ በሆኑ ፍጥረታት ውስጥ ካሉ የነርቭ ሴሎች ተግባር ጋር ተመሳሳይ የሆኑ በዙሪያው ያሉትን ሴሎች የሚያንቀሳቅሱ የአሚኖ አሲዶች አጫጭር ሰንሰለቶች ይለቃሉ። ይህ መመሳሰል ተመራማሪዎች እነዚህ ሴሎች የጥንት የእንስሳት ቅድመ አያት የነርቭ ሥርዓትን ሊወክሉ እንደሚችሉ በመግለጽ ተመራማሪዎች የበለጠ እንዲመረምሩ አድርጓቸዋል።
የምርምር ቡድኑ በፕላኮዞአን ውስጥ የጂን አገላለፅን ያጠናል እና በሌሎች እንስሳት ውስጥ የነርቭ ሴሎችን ለመገንባት ጠቃሚ የሆኑ 14 የፔፕቲደርጂክ ሴሎችን አግኝቷል። ይሁን እንጂ በፕላኮዞአን ውስጥ ያሉ peptidergic ሕዋሳት የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ እና መልእክቶችን የመቀበል ችሎታ እንደሌላቸው ደርሰውበታል ይህም እውነተኛ የነርቭ ሴሎች እንዳልሆኑ ያሳያል.
ተመራማሪዎቹ በፕላኮዞአን ውስጥ በፔፕቲደርጂክ ህዋሶች እና በሌሎች ህዋሶች መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት በካርታ በመቅረጽ ውስብስብ የሆነ የምልክት ማድረጊያ አውታር እና የተወሰኑ ጥንድ ኒውሮፔፕቲዶች እና ተቀባዮች ለይተው አውቀዋል። ይህ የኬሚካላዊ አንጎል መላምትን ይደግፋል፣ ይህም ቀደምት የነርቭ ሥርዓቶች ከኤሌክትሪክ ምልክቶች ይልቅ በኬሚካላዊ ምልክቶች የተገናኙ የሕዋስ አውታረ መረቦች እንደነበሩ ይጠቁማል።
ተመራማሪዎቹ የፔፕቲደርጂክ ህዋሶችን ከሌሎች እንስሳት ጋር በማነፃፀር በጂኖች አጠቃቀም ላይ ትልቅ መመሳሰሎችን ደርሰውበታል ይህም ቀደምት የነርቭ ስርአቶች በአንድ ወቅት በፕላኮዞአን ውስጥ ከታዩት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሲሆን ይህም ወደ ውስብስብ ህዋሶች የኤሌክትሪክ ምልክቶችን ይልካሉ.
ፕላኮዞአኖች ከሰዎች ጋር ሲነፃፀሩ ቀላል ሊሆኑ ቢችሉም, ውስብስብነታቸው ከተጠበቀው በላይ ነው. በፕላኮዞአን እና በሌሎች የእንስሳት ዝርያዎች ላይ የተደረገ ተጨማሪ ምርምር ስለ የነርቭ ሥርዓቶች እድገት የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣል እና በአዕምሯችን ውስጥ የነርቭ ሴሎችን ተግባራት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1
– የምስል ምንጭ፡- ሴባስቲያን አር. ናጅሌ/የዘረመል ደንብ ማዕከል