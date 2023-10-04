ቻይና የስነ ፈለክ ምርምር ጥረቶችን ለማጎልበት የ Xuntian የጠፈር መንኮራኩር ወደ ህዋ ወደ ህዋ ያስገባች።

ቻይና የስነ ፈለክ ምርምር ጥረቷን የሚያጠናክር እና የጠፈር ጣቢያን ውስብስብ አጠቃቀም የሚያጠናክር ጉልህ ፕሮጀክት ለመስራት እየተዘጋጀች ነው። Xuntian በመባል የሚታወቀው የጠፈር መንኮራኩር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ህዋ ልታመጥቅ ነው። እንዲሁም የቻይና የዳሰሳ ጥናት የጠፈር ቴሌስኮፕ ወይም የቻይና የጠፈር ጣቢያ ቴሌስኮፕ (CSST) እየተባለ የሚጠራው Xuntian ከቻይና ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ጋር አብሮ ይዞራል።
ትልቅ ባለ ሁለት ሜትር ዲያሜትር የመጀመሪያ ደረጃ መስታወት፣ Xuntian የናሳን ታዋቂው የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ይበልጣል ተብሎ ይጠበቃል። ለቻይና የጠፈር ጣቢያ ቅርበት ያለው ቅርበት በቻይና ጠፈርተኞች በየጊዜው ጥገና ለማድረግ ያስችላል። የ Xuntian ቴሌስኮፕ ለ 10 ዓመታት የታቀደ ተልዕኮ አለው ፣ ግን ሊራዘም ይችላል።
ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የአጽናፈ ሰማይ እይታዎችን ለመቅረጽ የተነደፈ፣ Xuntian ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ጋር የሚወዳደር የቦታ መፍታት ይኖረዋል። ነገር ግን፣ የ Xuntian የመመልከት አቅም ከሀብል እጅግ ይበልጣል፣ የእይታ መስክን ከ300 እጥፍ ይበልጣል።
የቻይና ሰው ሰራሽ ህዋ መርሃ ግብር ዋና ዲዛይነር ዡ ጂያንፒንግ ሱንቲንያን የቻይና የጠፈር ጣቢያ ፕሮግራም ከጀመረ በኋላ በጣም አስፈላጊው ሳይንሳዊ ፕሮጀክት እንደሆነ ይገልፃሉ። በቻይና የስነ ፈለክ ማህበረሰብ በጣም የሚጠበቀው እና በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ይወክላል.
Xuntian ሞጁል ጨምሮ አምስት የመመልከቻ መሣሪያዎች የታጠቁ, ቴራሄትዝ ሞጁል, መልቲ ቻናል ምስል, integral field spectrograph, እና extrasolar planetary imaging coronagraph, Xuntian የቻይናን ኮስሞስ በማሰስ ረገድ ያላትን አቅም በእጅጉ ያሳድጋል።
በማጠቃለያው በቅርቡ የ Xuntian የጠፈር መንኮራኩር ወደ ህዋ መምጠቅ ቻይና በህዋ ምርምር እና በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ ያላትን ተሳትፎ ለማሳደግ ቁርጠኝነትን ያሳያል። በከፍተኛ የመመልከቻ አቅሙ እና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ፣ Xuntian ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ ላይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ለማድረግ ዝግጁ ነው።
ምንጮች:
- Space.com