የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

XRISM ሳተላይት አጽናፈ ሰማይን በተለያዩ የራጅ ጨረሮች ለማጥናት ጀመረ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
XRISM ሳተላይት አጽናፈ ሰማይን በተለያዩ የራጅ ጨረሮች ለማጥናት ጀመረ

ማጠቃለያ፡ የኤክስሬይ ኢሜጂንግ እና የስፔክትሮስኮፒ ተልዕኮ (XRISM) ሳተላይት፣ በጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎረር ኤጀንሲ (JAXA) እና ናሳ መካከል ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የተሳተፈ የትብብር ጥረት፣ በሴፕቴምበር 6 ተጀመረ። የXRISM ተልእኮ የኤክስሬይ ሞገድ ርዝመቶችን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ትክክለኛነት መለየት እና ሳይንቲስቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉ ትኩስ እና ኃይለኛ ቦታዎችን አዲስ ንባቦችን መስጠት ነው። አሁን ካሉት የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች በተለየ XRISM የተለያዩ የኤክስሬይ መብራቶችን በመለየት ብዙ መረጃዎችን ይከፍታል። መሳሪያው በጥቃቅን የሙቀት ፈረቃዎች ኤክስ ሬይ በመለየት በእቃዎች ውስጥ ያሉትን ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች ለመለየት እና የጋዝ እንቅስቃሴን ፍጥነት ለማንበብ ያስችለዋል። ሳተላይቱ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ስለ ሞቃታማው እና ሃይለኛው አጽናፈ ሰማይ አዲስ እይታ ለመስጠት፣የከዋክብት ፍንዳታዎችን፣የጥቁር ጉድጓድ መስተጋብርን እና የጋላክሲ ክላስተር ውህደትን ለመመልከት ያለመ ነው። የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት የ XRISM የመጀመሪያ ምልከታዎች ግዙፍ የጋላክሲ ክላስተር እና ቡድኖችን ይተነትናል፣ በግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች እና በጋላክሲዎቻቸው መካከል ያለውን መስተጋብር ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ። XRISM የተትረፈረፈ ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮችን ይለካል እና የአሁኑን የዩኒቨርስ ኬሚካላዊ አሰራር ያሳያል። ከህዋ ላይ ለኤክስሬይ ምልከታ ሳተላይት ወደ ህዋ መምጠቅ የምድር ከባቢ አየር ኤክስሬይ በመዘጋቱ ትልቅ ፈተና ነው። ይህ ተመሳሳይ ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ ለማምጠቅ እና ለማሰራት አራተኛው ሙከራ ሲሆን ሳይንቲስቶች ስለ XRISM እምቅ ቀና አመለካከት አላቸው።

ምንጮች:
- የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ. "XRISM ሳተላይት አጽናፈ ዓለሙን በተለያዩ የራጅ ጨረሮች ለማጥናት ወደ ህዋ ወረወረች።" Phys.org በሴፕቴምበር 11፣ 2023 ተመልሷል

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

Neuropeptide Y ከአእምሮ ዝግመተ ለውጥ እና ሱስ በሰዎች ላይ ካለው ተጋላጭነት ጋር የተገናኘ

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች