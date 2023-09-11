XRISM ሳተላይት አጽናፈ ሰማይን በተለያዩ የራጅ ጨረሮች ለማጥናት ጀመረ

ማጠቃለያ፡ የኤክስሬይ ኢሜጂንግ እና የስፔክትሮስኮፒ ተልዕኮ (XRISM) ሳተላይት፣ በጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎረር ኤጀንሲ (JAXA) እና ናሳ መካከል ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የተሳተፈ የትብብር ጥረት፣ በሴፕቴምበር 6 ተጀመረ። የXRISM ተልእኮ የኤክስሬይ ሞገድ ርዝመቶችን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ትክክለኛነት መለየት እና ሳይንቲስቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉ ትኩስ እና ኃይለኛ ቦታዎችን አዲስ ንባቦችን መስጠት ነው። አሁን ካሉት የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች በተለየ XRISM የተለያዩ የኤክስሬይ መብራቶችን በመለየት ብዙ መረጃዎችን ይከፍታል። መሳሪያው በጥቃቅን የሙቀት ፈረቃዎች ኤክስ ሬይ በመለየት በእቃዎች ውስጥ ያሉትን ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች ለመለየት እና የጋዝ እንቅስቃሴን ፍጥነት ለማንበብ ያስችለዋል። ሳተላይቱ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ስለ ሞቃታማው እና ሃይለኛው አጽናፈ ሰማይ አዲስ እይታ ለመስጠት፣የከዋክብት ፍንዳታዎችን፣የጥቁር ጉድጓድ መስተጋብርን እና የጋላክሲ ክላስተር ውህደትን ለመመልከት ያለመ ነው። የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት የ XRISM የመጀመሪያ ምልከታዎች ግዙፍ የጋላክሲ ክላስተር እና ቡድኖችን ይተነትናል፣ በግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች እና በጋላክሲዎቻቸው መካከል ያለውን መስተጋብር ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ። XRISM የተትረፈረፈ ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮችን ይለካል እና የአሁኑን የዩኒቨርስ ኬሚካላዊ አሰራር ያሳያል። ከህዋ ላይ ለኤክስሬይ ምልከታ ሳተላይት ወደ ህዋ መምጠቅ የምድር ከባቢ አየር ኤክስሬይ በመዘጋቱ ትልቅ ፈተና ነው። ይህ ተመሳሳይ ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ ለማምጠቅ እና ለማሰራት አራተኛው ሙከራ ሲሆን ሳይንቲስቶች ስለ XRISM እምቅ ቀና አመለካከት አላቸው።
ምንጮች:
- የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ. "XRISM ሳተላይት አጽናፈ ዓለሙን በተለያዩ የራጅ ጨረሮች ለማጥናት ወደ ህዋ ወረወረች።" Phys.org በሴፕቴምበር 11፣ 2023 ተመልሷል