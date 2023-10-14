የኢንተርስቴላር ዕቃዎችን ማሰስ፡ ለምን ኤክስ ሬይ ቁልፉን እንደያዘ

በዬል የሥነ ፈለክ ተመራማሪ የሚመራ የምርምር ቡድን ኤክስሬይ ከከዋክብት መካከል ካሉ ነገሮች ጋር በቅርበት በሚገናኝበት ጊዜ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ እንደሚችል ጠቁሟል። እ.ኤ.አ. በ 2017 የተገኘው ኦሙሙአ ፣ ልዩ የጠፈር አለት ፣ ኢንተርስቴላር ቁሶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ አዘውትረው እንደሚያልፉ በሚጠረጥሩ ተመራማሪዎች ዘንድ ፍላጎት ፈጠረ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እየመረመሩት ያለው አንድ አስገራሚ ገጽታ እነዚህ ነገሮች ከ‘ኡሙሙአ’ ጋር በሚመሳሰል መልኩ ከፀሀይ ስርዓት ሲወጡ መፋጠን አለመቻላቸውን ነው። ይህ የፍጥነት ክስተት በበረዶ ኮከቦች ላይ በፀሐይ ሲሞቁ ይስተዋላል። ይህ አንዳንድ ሳይንቲስቶች 'Oumuamua እና ተመሳሳይ ነገሮች ልዩ በረዶን ያካተቱ ናቸው ብለው እንዲያስቡ አድርጓቸዋል።
ሆኖም, በዚህ ጽንሰ-ሐሳብ ውስጥ ተቃርኖ አለ. ኢንተርስቴላር ነገሮች ከበረዶ የተሠሩ ከሆኑ እና በፀሐይ አቅራቢያ መቅለጥ ከጀመሩ ከኋላቸው እንደ የውሃ ትነት ወይም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያሉ የጋዝ ዱካዎችን መተው አለባቸው። ሆኖም እንደ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና Spitzer Space Telescope ያሉ የላቁ ቴሌስኮፖች 'Oumuamua' ዙሪያ ምንም አይነት ጋዝ አላገኙም።
ይህንን እንቆቅልሽ በተመለከተ የሳይንስ ማህበረሰብ በሁለት ካምፖች የተከፈለ ነው። አንዳንዶች 'Oumuamua የተሰራው በጋዝ መልክ ከማይታወቅ ልዩ በረዶ ነው ብለው ያምናሉ፣ ሌሎች ደግሞ ለየት ያለ ክብደት ያለው እና በፀሀይ ብርሃን ግፊት የተጠቃ እንደሆነ ይጠቁማሉ።
በዚህ ክርክር ላይ ብርሃን ለማብራት ሳሙኤል ካቦት የዬል ፒኤች.ዲ. በሥነ ፈለክ ጥናት የተመረቀ፣ የኢንተርስቴላር ዕቃዎችን ለመረዳት የኤክስሬይ አጠቃቀምን የሚያመለክት አዲስ ጥናት መርቷል። ይህ አቀራረብ ወደፊት በሚገጥሙ ጉዳዮች ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል.
ጥናቱ በኤስትሮፊዚካል ጆርናል ተቀባይነት አግኝቷል, ይህም የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች የኢንተርስቴላር ዕቃዎችን ምስጢሮች ለመግለጥ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ነው.
ምንጮች:
- 'Oumuamua - በሳሙኤል ካቦት ምሳሌ
- አስትሮፊዚካል ጆርናል