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ኢንተርስቴላር ነገሮችን በኤክስሬይ መረዳት ይላሉ ሳይንቲስቶች

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 30, 2023
ኢንተርስቴላር ነገሮችን በኤክስሬይ መረዳት ይላሉ ሳይንቲስቶች

በዬል የስነ ፈለክ ተመራማሪ የተመራ ጥናት በፀሃይ ስርአታችን ውስጥ የሚያልፉ ኢንተርስቴላር ቁሶችን በተሻለ ለመረዳት ራጅ መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን አመልክቷል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ሚስጥራዊ ከሆነው 'Oumuamua' ጋር የሚመሳሰል ነገር በምድር ላይ እንደገና ሲያልፍ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች እሱን ለመተንተን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።

እንደ ሳይንቲስቶች ገለጻ የኤክስሬይ መኖር ወይም አለመገኘት ስለ ኢንተርስቴላር ነገሮች ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ኤክስሬይ ከተገኘ በነገሩ ዙሪያ ያለውን የጋዝ ደመና መኖሩን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ያልተለመደውን ፍጥነት ይጨምራል. በሌላ በኩል, የኤክስሬይ አለመኖር የተለያዩ የፊዚክስ ህጎችን ተሳትፎ ያመለክታል.

ጥናቱ በዚህ መላምት ውስጥ የፀሐይ ንፋስ ያለውን ሚና አጽንዖት ይሰጣል, ፈጣን ተንቀሳቃሽ ionized ቅንጣቶች ፍሰት. እነዚህ ቅንጣቶች ከጋዝ ጋር ሲጋጩ ኤሌክትሮኖችን ይሰርቃሉ ይህም ወደ ኤክስ ሬይ እና ዩቪ ፎቶኖች እንዲለቀቅ ያደርጋል። የሚገርመው, ይህ ክስተት በኦፕቲካል ወይም በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ የማይታዩ ጋዞች እንኳን ሳይቀር ይከሰታል.

ኤክስሬይ በተለምዶ እንደ ጥቁር ቀዳዳዎች ካሉ ጽንፈኛ አካባቢዎች ጋር የተቆራኘ ቢሆንም፣ ፕላኔቶችን፣ ኮሜትዎችን እና በከዋክብት መካከል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ለማጥናት ሊያገለግሉ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ ኤክስሬይ የሚመረተው የፀሐይ ንፋስ እንደ ቬኑስ፣ ማርስ እና ጁፒተር ካሉ የፕላኔቶች ከባቢ አየር ጋር ሲገናኝ ነው።

በጥናቱ ጀርባ ያሉ ተመራማሪዎች ወደፊት ኢንተርስቴላር ቁሶችን ለመመልከት አዲስ የተገነቡ መሳሪያዎችን በመጠቀም መላምታቸውን ለመፈተሽ ተስፋ ያደርጋሉ። የመጪው Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST) እነዚህን ጊዜያዊ ጣልቃገብነቶች የማወቅ እና የማጥናት ችሎታቸውን በእጅጉ እንደሚያሳድግ ይገምታሉ።

LSST ለተመራማሪዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የስሜታዊነት መጨመር እና አጠቃላይ የደቡባዊ ንፍቀ ክበብ አጠቃላይ የምሽት ሽፋን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። LSST በየዓመቱ በርካታ ኢንተርስቴላር ነገሮችን እንደሚለይ ይገመታል፣ ይህም ለተጨማሪ ምርመራዎች ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።

ጥናቱ በአስትሮፊዚካል ጆርናል ውስጥ ለህትመት ተቀባይነት አግኝቷል.

ምንጮች:

- አስትሮፊዚካል ጆርናል (ተቀባይነት ያለው ወረቀት)

By ሮበርት አንድሪው

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