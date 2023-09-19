በሊቲየም-አዮን ባትሪዎች ላይ ግንዛቤዎችን ለመክፈት የኮምፒተር ራዕይን መጠቀም

ተመራማሪዎች እንደገና ሊሞሉ የሚችሉ የሊቲየም-አዮን ባትሪዎች እንዴት እንደሚሰሩ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት የኮምፒዩተር እይታን የማሽን መማሪያን ተጠቅመዋል። ሳይንቲስቶች የባትሪ ኤሌክትሮዶችን በ nanoscale ደረጃ የኤክስሬይ ፊልሞችን በጥንቃቄ በመመርመር ከዚህ ቀደም የተደበቁ አካላዊ እና ኬሚካላዊ ዝርዝሮችን አግኝተዋል። ይህ ግኝት የሊቲየም-አዮን ባትሪዎችን ቅልጥፍና የማሳደግ አቅም አለው፣ እንደ ሽሎች ውስጥ ያሉ የሕዋስ ክፍፍል ያሉ ውስብስብ ሥርዓቶችን በመረዳት ሰፊ አተገባበር አለው።
ከኢነርጂ ዲፓርትመንት SLAC ናሽናል አፋጣኝ ላብራቶሪ፣ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ፣ ኤምአይቲ እና ቶዮታ ምርምር ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች የተመራው ጥናቱ በሊቲየም ብረት ፎስፌት (ኤልኤፍፒ) ቅንጣቶች ላይ ያተኮረ ነበር። ለተሻሻለ የኤሌትሪክ ንክኪነት በቀጭን የካርቦን ሽፋን የተሸፈኑ የኤልኤፍፒ ቅንጣቶች በአብዛኛው በሊቲየም-አዮን ባትሪዎች አወንታዊ ኤሌክትሮዶች ውስጥ ይገኛሉ።
የባትሪዎቹን ውስጣዊ ሂደት ለመከታተል፣የተመራማሪው ቡድን ነፃ ተንቀሳቃሽ የሊቲየም ions በያዘ ኤሌክትሮላይት መፍትሄ የተከበቡ ሁለት ኤሌክትሮዶች ያላቸው ግልፅ የባትሪ ሴሎችን ፈጠረ። በዚህ ማዋቀር አማካኝነት የሊቲየም ionዎችን በባትሪ መሙያ እና በማፍሰሻ ዑደቶች ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ መከታተል ይችላሉ። ይህ ሂደት፣ intercalation በመባል የሚታወቀው፣ ions ወደ LFP ቅንጣቶች መግባቱን እና መውጣትን ያካትታል።
ኤልኤፍፒ በባትሪ ኢንደስትሪ ውስጥ በዝቅተኛ ዋጋ፣ በደህንነት መዝገብ እና የተትረፈረፈ ንጥረ ነገሮች አጠቃቀም ምክንያት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን ይህም በተለይ በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ገበያ ላይ ጠቃሚ ያደርገዋል።
በተመራማሪዎች መካከል ያለው ትብብር የተጀመረው የ MIT ፕሮፌሰር ማርቲን ባዛንት እና የስታንፎርድ ዊልያም ቹህ በሂሳብ ሞዴሊንግ እና የላቀ የኤክስሬይ ማይክሮስኮፕ በማጣመር የባትሪ ቅንጣቶችን በማጥናት ከስምንት ዓመታት በፊት ነው። በኋላ የባትሪ ሙከራን ለማፋጠን እና ጥሩ የኃይል መሙያ ዘዴዎችን ለመለየት የማሽን መማሪያ መሳሪያዎችን አካትተዋል። አሁን ያለው ጥናት ከ2016 ጀምሮ የናኖስኬል ኤክስሬይ ፊልሞችን ለመተንተን የኮምፒዩተር እይታን በማጎልበት አንድ እርምጃ ይወስዳል። ይህ ዘዴ በኤልኤፍፒ ቅንጣቶች ውስጥ ስላለው የሊቲየም ማስገቢያ ምላሾች የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
የኤክስሬይ ምስሎችን ፒክስል በማድረግ፣ ተመራማሪዎች የሊቲየም ions ቅንጣት በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ ያለውን ትኩረት መያዝ ይችላሉ። ይህም የሊቲየም ionዎችን ፍሰት የሚያሳዩ እና በሚሞሉበት ጊዜ ቅንጣቶችን ወደ ውስጥ እና ወደ ውጭ የሚያሳዩ ፊልሞችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል።
ተመራማሪዎቹ የኤክስሬይ ምስሎችን በመተንተን በእቃው ውስጥ ያለው የሊቲየም ion እንቅስቃሴ ቀደም ሲል በባዛንት ከተሰራው የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ጋር በቅርበት የተሳሰሩ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። የባትሪውን ቁሳቁስ ተመጣጣኝ ያልሆነ ቴርሞዳይናሚክስ እና ምላሽ ኪነቲክስን በትክክል የሚገልጽ ስሌት ሞዴል ለማሰልጠን 180,000 ፒክሰሎች እንደ መለኪያ ተጠቅመዋል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው በቅንጣቱ ወለል ላይ ያለው የሊቲየም-አዮን የመምጠጥ መጠን ልዩነቶች ከካርቦን ሽፋን ውፍረት ጋር የተቆራኙ ናቸው። ይህ ግኝት የካርቦን ንጣፍ ውፍረትን ማሳደግ የባትሪን ውጤታማነት ሊያሳድግ እንደሚችል ይጠቁማል - በባትሪ ዲዛይን ውስጥ ጠቃሚ እድገት።
የዚህ ጥናት ውጤቶች የሊቲየም ብረት ፎስፌት ኤሌክትሮዶችን ማመቻቸት ግንዛቤን ይሰጣሉ እና የማሽን መማር እና የላቁ ኢሜጂንግ ቴክኒኮችን የቁሳቁሶች እና ስርዓቶች እንቆቅልሾችን ለመፍታት ያለውን አቅም ያሳያሉ። ይህ ስኬት ለባትሪ ቴክኖሎጂ እድገት መንገድ የሚከፍት ብቻ ሳይሆን በሌሎች ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ስርዓቶች ውስጥ የስርዓተ-ጥለት አሰራርን ለማጥናት ተስፋ ይሰጣል።
ምንጭ:
- MIT ዜና መለቀቅ
- የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዜና መለቀቅ
- ተፈጥሮ ጆርናል