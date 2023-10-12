ዛሬ ወደ ምድር የአስቴሮይድ 2023 TV3 አቀራረብ

ናሳ በቅርቡ እንዳስታወቀው አስትሮይድ 2023 ቲቪ3 በመባል የሚታወቀው አስትሮይድ ዛሬ ጥቅምት 12 ወደ ምድር ቅርቡን እንደሚያቀርብ አስታውቋል።ይህ አስትሮይድ ከጨረቃ በአራት እጥፍ ከርቀት እንደሚያልፍ ይጠበቃል። የ 2023 አቀራረቦች.
አስትሮይድ 2023 ቲቪ 3 የምድር ምህዋርን የሚያቋርጡ የጠፈር አለቶች የሆኑት የአፖሎ ቡድን ቅርብ-ምድር አስትሮይድ ነው። እነዚህ አስትሮይዶች በ 1862 አፖሎ አስትሮይድ በሥነ ፈለክ ተመራማሪ ካርል ሬይንሙት የተገኘው። አስትሮይድ መጠኑ በ26 እና 59 ጫማ መካከል ያለው ሲሆን ይህም በ2013 ሩሲያ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰው የቼልያቢንስክ አስትሮይድ ጋር ሊወዳደር ይችላል።
ይህ ልዩ አስትሮይድ በሰአት ወደ 51,196 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ሲሆን ይህም ከሃይፐርሶኒክ ባሊስቲክ ሚሳኤል ፍጥነት በጣም ፈጣን ነው። ፍጥነት ቢኖረውም አስትሮይድ 2023 ቲቪ3 ወደ ምድር ሲቃረብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲል ናሳ ዘግቧል። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ምንም ተጨማሪ የቅርብ አቀራረቦች አይጠበቁም.
ናሳ እና ሌሎች የጠፈር ኤጀንሲዎች አስትሮይድን ለመከታተል እና ለመከታተል የቴሌስኮፖች እና ታዛቢዎች መረብ ቢኖራቸውም በአንፃራዊነት ወደ ምድር እስኪጠጉ ድረስ አስትሮይድ ሳይታወቅ መቅረቱ የተለመደ ነው። አስትሮይድ 2023 NT1ን በተመለከተ፣ ወደ ምድር 60,000 ማይል ራዲየስ እስከገባ ድረስ አልተገኘም ነበር፣ ይህም ከጨረቃ በአራት እጥፍ ቅርብ ነው።
አስትሮይድን መከታተል እና መከታተል ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመለየት እና በፕላኔታችን ላይ የሚያደርሱትን አደጋ ለመቀነስ ስልቶችን ለማዘጋጀት ወሳኝ ነው። ይህ የአስቴሮይድ 2023 ቲቪ 3 አቀራረብ ምንም አይነት አደጋ የማይፈጥር ቢሆንም፣ አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይድስ ሰማያትን ለመቆጣጠር ቀጣይ ጥንቃቄ አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ኢዜአ