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በአየርላንድ ውስጥ በንብ የአበባ ዱቄት ውስጥ ጎጂ የሆኑ ፀረ ተባይ መድኃኒቶችን አዲስ ጥናት አገኘ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 19, 2023
በአየርላንድ ውስጥ በንብ የአበባ ዱቄት ውስጥ ጎጂ የሆኑ ፀረ ተባይ መድኃኒቶችን አዲስ ጥናት አገኘ

በቅርቡ በትሪኒቲ ኮሌጅ ደብሊን እና በደብሊን ሲቲ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት ፀረ ተባይ መድኃኒቶች በአየርላንድ በተለያዩ የንብ ዝርያዎች ላይ ስለሚያደርሱት ጉዳት ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎቹ በአገሪቱ ከሚገኙ 12 የተለያዩ ቦታዎች የሰብል የአበባ ዱቄትን በመመርመር የተቀሩትን ፀረ ተባይ ኬሚካሎች ደረጃ ተንትነዋል። በተጨማሪም በእነዚህ ቦታዎች ላይ ከማር ንብ እና ባምብልቢዎች የአበባ ዱቄት ሰብስበዋል።

ጥናቱ ባምብልቢ የአበባ ዱቄት ከሌሎች የአበባ ብናኝ ዓይነቶች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛውን የቅንጅቶች እና ፀረ-ተባይ ጠቋሚዎች ብዛት እንዳለው አሳይቷል። በተለይም በባምብልቢ የአበባ ዱቄት ውስጥ የኒዮኒኮቲኖይድ ፀረ ተባይ መድኃኒቶች መኖራቸውን ይመለከታል። ኒዮኒኮቲኖይድስ ለንብ እና ለሌሎች እንስሳት ጎጂ እንደሆነ ይታወቃል.

ይበልጥ አሳሳቢ የሆነው ብዙዎቹ የተገኙት ፀረ ተባይ መድኃኒቶች በቅርቡ የአበባ ዱቄት በሚሰበሰብባቸው ማሳዎች ላይ አለመተግበሩ ነው። ይህ የሚያመለክተው እነዚህ ኬሚካሎች ለረጅም ጊዜ በአካባቢ ውስጥ እንደሚቆዩ ወይም ቅሪቶቹ በንብ መኖ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች ከሚገኙ ተክሎች እንደሚገኙ ያሳያል.

የጥናቱ የመጀመሪያ ደራሲ እና በሥላሴ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ቤት የፒኤችዲ እጩ የሆነችው ኤሌና ዚዮጋ በግኝቱ እንዳሳሰበች ገልጻለች። ከእነዚህ አደገኛ ፀረ ተባይ ኬሚካሎች መካከል ጥቂቶቹ ለናሙና በተወሰዱት ማሳዎች ላይ ቢያንስ ለሦስት ዓመታት ጥቅም ላይ እንዳልዋሉ፣ ይህም ኬሚካሎች በመስክ ጠርዝ ላይ እንደሚቆዩ ወይም ንቦች ናሙና ከተወሰዱት ማሳዎች ባሻገር የተበከለ የአበባ ዱቄት እንደሚሰበስቡ አመልክተዋል።

ሌላው የጥናቱ ጉልህ ግኝት የተለያዩ የንብ ዝርያዎች ለተለያዩ ፀረ ተባይ ኬሚካሎች መጋለጣቸው ነው። የማር ንብ የአበባ ዱቄት በአብዛኛው በፀረ-ተባይ መድሃኒቶች የተበከለ ሆኖ የተገኘ ሲሆን ባምብልቢ የአበባ ዱቄት ግን በዋነኛነት በኒዮኒኮቲኖይድ ፀረ-ተባይ ተበክሏል.

ዚዮጋ የፀረ-ተባይ መጋለጥን በሚገመገምበት ጊዜ ብዙ የንብ ዝርያዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል. ለፀረ-ተባይ መጋለጥን ለመረዳት የማር ንብን እንደ ብቸኛ ማመሳከሪያነት መጠቀም የተሟላ ምስል እንደማይሰጥ ተናግራለች። ሁለቱም የንብ ንብ እና ባምብልቢዎች የአበባ ዘር ስርጭት አገልግሎቶችን እና ጤናማ ስነ-ምህዳሮችን በመደገፍ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።

ይህ ጥናት በአየርላንድ ውስጥ በንብ የአበባ ዱቄት ውስጥ ጎጂ የሆኑ ፀረ ተባይ ኬሚካሎች መኖራቸውን በተመለከተ ብርሃን ይፈጥራል። እነዚህ ፀረ-ተባይ ቅሪቶች በንብ ህዝቦች እና በሰፊ የብዝሀ ህይወት ላይ ያላቸውን የረጅም ጊዜ እንድምታ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።

ምንጮች:
- ደብሊን ሥላሴ ኮሌጅ
- የደብሊን ከተማ ዩኒቨርሲቲ

By ቪኪ Stavropoulou

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