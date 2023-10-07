SatVu's HotSat-1 ሳተላይት የምድርን ሙቀት ልዩነቶች የመጀመሪያ ምስሎችን ይቀርፃል።

መቀመጫውን በዩኬ ያደረገው የአየር ንብረት ቴክኖሎጅ ኩባንያ ሳትቩ ‹የዓለም ቴርሞሜትር› ተብሎ የተሰየመውን የ HotSat-1 ሳተላይት የመጀመሪያውን ምስሎችን አሳይቷል። በሰኔ ወር በ SpaceX's Falcon 9 ሮኬት የተወነጨፈችው ይህ እጅግ አስደናቂ የሙቀት አማቂ ሳተላይት በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እና በኃይል ቆጣቢነት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
HotSat-1 በሚታየው ብርሃን ላይ ከሚደገፉት ከተለመዱት ሳተላይቶች በተለየ የኢንፍራሬድ ጨረሮችን በመከታተል ላይ ያተኩራል በእቃዎች እና በመሬት ገጽታ የሚወጣውን ሙቀት ለመረዳት። እንደ ላስ ቬጋስ እና ቺካጎ ባሉ አካባቢዎች የሙቀት ልዩነቶችን በመያዝ በአስደናቂው የ 10 ሜትር ጥራት, ሳተላይቱ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባል.
በኩባንያው የደመቀው አንድ ታዋቂ የአጠቃቀም ጉዳይ ሰደድ እሳትን የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ የመቆጣጠር ችሎታ ነው። ለምሳሌ፣ ሳተላይቱ በሰኔ ወር የካናዳ ሰሜን ምዕራብ ግዛቶችን ያወደመውን የሰደድ እሳት ዝርዝር የሙቀት መጠን ያዘ። ይህ ከፍተኛ ጥራት ያለው መረጃ የእሳት አደጋ ተከላካዮች የእሳት ግንባርን እድገት ለመከታተል ሊጠቀሙበት ይችላሉ, በተለይም ህዝብ በሚበዛባቸው ክልሎች አቅራቢያ በሚገኙ ወሳኝ ቦታዎች ላይ.
የሙቀት መረጃን ከ100 እስከ 1,000 ሜትሮች ጥራት ከሚሰበስቡት እንደ NASA's Landsat እና የአውሮፓ ሴንትነል ካሉ ሳተላይቶች ጋር ሲነጻጸር፣ HotSat-1 ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ትክክለኛነትን ይሰጣል። የከተማ ፕላነሮች የሙቀት መስፋፋትን እና ከህንፃዎች፣ የቧንቧ መስመሮች እና ፋብሪካዎች የሚደርሰውን የሃይል ብክነት በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ፣ የአየር ንብረት ለውጥ ስጋቶችን ለመቅረፍ የበለጠ ኃይል ቆጣቢ መሠረተ ልማት እንዲዘረጋ ያስችላል።
የሙቀት ምልክቶችን ከጠፈር መለየት ልዩ ተግዳሮቶችን ያቀርባል፣ ምክንያቱም የኢንፍራሬድ ብርሃን ከተሰራው አፐርቸር ራዳር (SAR) ምልክቶች የበለጠ ለመያዝ በጣም ከባድ ነው። ሳተቪው ምስሎቹን ለመቅረጽ ዘገምተኛ የመዝጊያ ቴክኒኮችን ይጠቀማል፣ ይህም የሳተላይቱ ፍጥነት በሰከንድ 7 ኪሎ ሜትር ቢሆንም ግልጽነትን ያረጋግጣል።
HotSat-1 በሳትVu ለማምጠቅ ከታቀዱት ስምንት ሳተላይቶች ውስጥ የመጀመሪያው ሲሆን ይህም እስካሁን 37.1 ሚሊዮን ዶላር የካፒታል የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል። ኩባንያው በአንድ አመት ውስጥ ሁለተኛውን ሳተላይት ለማምጠቅ አቅዷል።
ምንጮች:
– Space.com፡ “የዩናይትድ ኪንግደም ኩባንያ የምድርን የሙቀት ልዩነቶች ለመቆጣጠር ‘የዓለም ቴርሞሜትር’ አስጀመረ።
- SatVu: "HotSat-1"