በጣም ጥንታዊው የእንጨት መዋቅር የግማሽ ሚሊዮን አመት የፍቅር ጓደኝነት በዛምቢያ ተገኘ

በዛምቢያ በሚገኘው ካላምቦ ፏፏቴ የቅድመ ታሪክ ቦታ ላይ አርኪኦሎጂስቶች አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ዓመታትን ያስቆጠረውን እስከ አሁን የተገኘውን ጥንታዊ የእንጨት መዋቅር በቁፋሮ አግኝተዋል። በደንብ የተጠበቀው መዋቅር የጥንት ቅድመ አያቶቻችን የላቁ ችሎታዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል. ግኝቱ ቀደም ሲል ከሚያምኑት በላይ በቴክኖሎጂ የላቁ መሆናቸውን ይጠቁማል።
የእንጨት አወቃቀሩ የተገኘው ከታንዛኒያ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው ካላምቦ ፏፏቴ ነው። ከሆሞ ሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ ቀደም ብሎ ቢያንስ 476,000 ዓመታት ያህል ዕድሜ እንዳለው ይገመታል። እንጨቱ ሁለት ትላልቅ እንጨቶችን አንድ ላይ ለማጣመር የድንጋይ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ እንደዋሉ የሚጠቁሙ የተቆራረጡ ምልክቶችን ያሳያል. መዋቅሩ ቅድመ አያቶቻችንን ከውኃው በላይ ለማቆየት የተነደፈ እንደ መድረክ, የእግረኛ መንገድ ወይም ከፍ ያለ መኖሪያ እንደሆነ ይታመናል.
ከእንጨት አሠራሩ በተጨማሪ ዊች እና መቆፈሪያን ጨምሮ የእንጨት መሳሪያዎች ስብስብ በቦታው ተገኝቷል. ቀደም ሲል የጥንት ሰዎች በዚህ ጊዜ እንጨት እንደሚጠቀሙ ቢታወቅም፣ አብዛኛውን ጊዜ እንደ እሳት መጀመር ወይም አደን ላሉ ዓላማዎች ነበር።
የጥናቱ መሪ የሆኑት የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ላሪ ባርሃም የግንባታው ግኝት እ.ኤ.አ. በ 2019 በቁፋሮ ወቅት የተደረገ “የእድል ግኝት” መሆኑን ገልፀዋል ። ከዚህ ቀደም የተመዘገበው ጥንታዊ የእንጨት መዋቅር በግምት ወደ 9,000 ዓመታት ገደማ ነው ፣ ጉልህ እድሜ.
ጥንታዊ እንጨትን መጠበቅ የመበስበስ አዝማሚያ እና ለታሪክ መዛግብት አነስተኛውን አሻራ በመተው ፈታኝ ነው። ይሁን እንጂ በካላምቦ ፏፏቴ ያለው ከፍተኛ የውኃ መጠን ለዘመናት መዋቅሩ ልዩ ጥበቃ እንዲደረግ አስተዋጽኦ አድርጓል ተብሎ ይታመናል.
ተመራማሪዎቹ luminescence የሚባል አዲስ የፍቅር ግንኙነት ዘዴን በመጠቀም የእንጨት መዋቅር እድሜ በትክክል መወሰን ችለዋል. ለመጨረሻ ጊዜ ማዕድናት ለፀሀይ ብርሀን የተጋለጡበትን ጊዜ በመለካት, መዋቅሩ ቢያንስ 476,000 አመታት ያስቆጠረ መሆኑን ደርሰውበታል.
ይህ ግኝት የጥንታዊ ቅድመ አያቶቻችንን አቅም እና የቴክኖሎጂ እድገቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም ቀደምት ሰዎች ሆሞ ሳፒየንስ ከመውጣቱ ከረጅም ጊዜ በፊት ውስብስብ የእንጨት ግንባታዎችን ለመገንባት አስፈላጊ የሆኑ ምናብ እና ክህሎቶች እንደነበራቸው ያመለክታል.
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ጆርናል