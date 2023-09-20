አርኪኦሎጂስቶች የላቁ ቅድመ አያቶችን የሚጠቁም ጥንታዊውን የእንጨት መዋቅር አግኝተዋል

አርኪኦሎጂስቶች በዛምቢያ ውስጥ እጅግ ጥንታዊ የሆነውን የእንጨት መዋቅር በማግኘታቸው ያልተለመደ ግኝት አደረጉ። አወቃቀሩ፣ መድረክ፣ የእግረኛ መንገድ ወይም ከፍ ያለ መኖሪያ ነው ተብሎ የሚታመነው፣ ቢያንስ 476,000 ዓመታትን ያስቆጠረው ከሆሞ ሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ በፊት ነው። ይህ ግኝት ቅድመ አያቶቻችን ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ የላቁ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀው የእንጨት መዋቅር ከታንዛኒያ ጋር ድንበር አቅራቢያ በምትገኘው ካላምቦ ፏፏቴ ተገኝቷል. በእንጨቱ ላይ የተቆራረጡ ምልክቶች የድንጋይ መሳሪያዎች ሁለት ትላልቅ እንጨቶችን አንድ ላይ ለማጣመር ይጠቅማሉ. ከመዋቅሩ በተጨማሪ ዊች እና መቆፈሪያን ጨምሮ የእንጨት መሳሪያዎች ስብስብ በቦታው ተገኝቷል።
ለጥንታዊው የእንጨት መዋቅር የቀድሞው መዝገብ ወደ 9,000 ዓመታት ገደማ ነበር. በካላምቦ ፏፏቴ የተገኘው ግኝት እ.ኤ.አ. በ 2019 በቦታው ላይ ቁፋሮ ሲደረግ እንደ "የእድል ግኝት" ይቆጠራል። በፏፏቴዎች ላይ ባለው ከፍተኛ የውኃ መጠን ምክንያት መዋቅሩ ተጠብቆ ቆይቷል. ጥንታዊ እንጨት ወደ መበስበስ እና ትንሽ መከታተያ ትቶ ይሄዳል, እንዲህ ያሉ ግኝቶች ብርቅ ያደርገዋል.
ተመራማሪዎቹ የአወቃቀሩን ዕድሜ በትክክል ለመወሰን luminescence የፍቅር ጓደኝነት የሚባል አዲስ ዘዴ ተጠቅመዋል. ይህ ዘዴ ማዕድናት ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ ይለካል. ውጤቶቹ እንዳሳዩት ከእንጨት የተሠራው መዋቅር ከመጀመሪያው ከታሰበው እጅግ የላቀ ነው ፣ ቢያንስ 476,000 ዓመታትን ያስቆጠረ።
ይህ ግኝት ቅድመ አያቶቻችን ዘላኖች ናቸው የሚለውን ሀሳብ ይፈታተነዋል, ምክንያቱም መዋቅሩ በፏፏቴዎች አቅራቢያ ቋሚ መኖሪያ ይመስላል, ይህም የማያቋርጥ የውኃ ምንጭ ነው. ግኝቱ የአስተሳሰብ ረቂቅ ደረጃን እና ምናልባትም የቋንቋ አጠቃቀምን ይጠቁማል፣ ምክንያቱም ቅድመ አያቶቻችን ብልህነታቸውን፣ ምናባቸውን እና ክህሎታቸውን ከዚህ ቀደም ያልነበረ ነገር ለመፍጠር ይጠቀሙበታል።
የዚህ የእንጨት መዋቅር ጥናት የአርኪኦሎጂስቶች ስለ ጥንታዊ ዘመዶቻችን ያላቸውን አስተሳሰብ ለውጦታል, አካባቢያቸውን ለመለወጥ እና የዕለት ተዕለት ሕይወታቸውን ለማሻሻል ችሎታቸውን ይገነዘባሉ. ይህ ግኝት የተጠናቀቀውን ምርት በማቀድ እና በማየት ረገድ የቀድሞ አባቶቻችንን የግንዛቤ ችሎታዎች ያሳያል።
አወቃቀሩ ቋሚ መኖሪያ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. በካላምቦ ፏፏቴ የተገኘው ግኝት ስለ ቅድመ አያቶቻችን የላቀ ተፈጥሮ እና ከአካባቢያቸው ጋር የመላመድ ችሎታቸውን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ኤ.ፒ.ኤስ.