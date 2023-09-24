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ሚስጥራዊው የመዳን ቦታ፡ የናሳ የጎማ ክፍል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 24, 2023
ሚስጥራዊው የመዳን ቦታ፡ የናሳ የጎማ ክፍል

የጠፈር ጉዞ አደገኛ እና ውስብስብ ነው፣ለዚህም ነው ናሳ የሰራተኞቹን ደህንነት ለማረጋገጥ ሰፊ እርምጃዎችን የሚወስደው። ከነዚህ መለኪያዎች አንዱ የላስቲክ ክፍል መፍጠር ነው፣ ሚስጥራዊ ተቋም ከ Launch Pad 39 Complex በፍሎሪዳ ሜሪት ደሴት። ይህ ከመሬት በታች ያሉት ዋሻዎች እና ታንከሮች ኔትዎርክ የተነደፈው አሰቃቂ ፍንዳታ ሲከሰት ለሰራተኞች አስተማማኝ መሸሸጊያ እንዲሆን ነው።

ምንም እንኳን ድንገተኛ ፍንዳታ ሊድን የማይችል ቢሆንም ናሳ ግለሰቦች ምላሽ እንዲሰጡ እና እንዲያመልጡ እድል ለመስጠት እቅድ ነድፎ ነበር። የማምለጡ ሂደት የጀመረው በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ባለ ዘጠኝ ፎቅ የውሃ መንሸራተት ነው። የጠፈር ተመራማሪዎች ግን ሌላ የማምለጫ መንገድ ነበራቸው። ከካፕሱላቸው ወደ ሞባይል ማስጀመሪያ ፓድ በከፍተኛ ፍጥነት ባለው ሊፍት በ30 ሰከንድ ብቻ ወደ መሬት ሊደርሱ ይችላሉ። ከዚያ ተነስተው ፍጥነታቸውን ለመጨመር በውሃ የተረጨ ጠባብ፣ ገደላማ የጎማ ዋሻ ይንሸራተቱ ነበር።

ከስላይድ አንዴ ከወጡ በኋላ የጠፈር ሰራተኞች የጎማ ጠረጴዛ ላይ ያርፋሉ። አልፎ አልፎ ከመጠን በላይ በውሃ ሲሞሉ አንዳንዶች ወደ የኋላ ግድግዳ እንዲንሸራተቱ በማድረግ ፣ ጠረጴዛው ወደ ፊት ከመቀጠላቸው በፊት ቋት ሰጠ። ፍንዳታ በሚከላከለው በሮች ውስጥ በማለፍ ሰራተኞቹ ጎማ በተሸፈነው የውስጥ ክፍል ምክንያት በትክክል ወደ ላስቲክ ክፍል ይገባሉ። ባለ 20 ወንበሮች የታጠቁት የጎማ ክፍል በፀደይ የተጫነ ወለል ነበረው ይህም ከፍተኛ ኃይልን የሚቋቋም ሲሆን ይህም ሊፈጠር የሚችለውን ፍንዳታ ግፊት ይቀንሳል.

በረንዳው የተከማቸበት ምግብ፣ ውሃ እና መጸዳጃ ቤት ሳይቀር ግለሰቦችን ለረጅም ጊዜ ተይዘው ቢታሰሩ ነው። የመጨረሻውን አማራጭ የማምለጥ እድልን ለማረጋገጥ በላስቲክ ክፍል አናት ላይ ተጨማሪ መፈልፈያ ተጭኗል። ተቋሙ በጭራሽ ጥቅም ላይ ባይውልም ናሳ ለሰራተኞች ደህንነት ያለውን ቁርጠኝነት እንደ ምስክር ሆኖ አገልግሏል።

ዛሬ፣ Launch Pad 39a እና ተጓዳኝ ዋሻዎች ኔትዎርክ ተጥለዋል፣ ይህም ናሳ በህዋ ምርምር ላደረገው እድገት ማሳያ ነው። የጎማ ዉሃ ተንሸራታች ስራ እየሰራ ባይሆንም የላስቲክ ክፍል ታሪክ ከአለማችን በላይ ለመስደድ የሚደረገውን አደጋ እና ጥንቃቄ ለማስታወስ ያገለግላል።

ምንጮች:
- የጠፈር ግምገማ
- የጠፈር ደህንነት መጽሔት

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