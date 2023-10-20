የፓንዶ ስውር ድምጾች፡ የአለማችን ትልቁ ዛፍ ምስጢራትን ይፋ ማድረግ

“የዓለም ትልቁ ዛፍ” በመባልም የሚታወቀው ፓንዶ፣ ሳይንቲስቶችን እና የድምጽ ባለሙያዎችን በአስደናቂ ሁኔታው አስገርሟል። 40 ሄክታር የሚሸፍነው እና 47,000 ግንዶች ያሉት ሁሉም ተመሳሳይ ዲ ኤን ኤ የሚጋሩት ፓንዶ በምድር ላይ በጸጥታ ለ12,000 ዓመታት ያህል በጸጥታ እየበለጸገ ያለ አስፐን ነው። በቅርብ ጊዜ በድምፅ አርቲስት ጄፍ ራይስ የተቀረፀው ቅጂ የዚህን ጥንታዊ ድንቅ ድብቅ ድምጾች አጋልጧል።
ራይስ ከፓንዶ ቅርንጫፎች በአንዱ ግርጌ ላይ ሃይድሮ ፎን በመትከል ዓለም ከሥሮቻቸው ውስጥ የሚንቀጠቀጡ ንዝረቶችን እንዲያዳምጥ አስችሏታል። መጀመሪያ ላይ የኪነጥበብ ፕሮጀክት፣ ይህ ጥረቱ በፍጥነት ወደ ሳይንስ መስክ ተሸጋግሯል፣ ይህም የፓንዶን ሀይድሮሊክ ስርዓት ምንም አይነት ጉዳት ሳያደርስ የመረዳት ከፍተኛ አቅም ነበረው።
ቀረጻዎቹ በዛፉ ቅርንጫፎች ውስጥ የሚሽከረከሩ እና ወደ ምድር የሚገቡ የንዝረት ሲምፎኒዎችን ያዙ። በነጎድጓድ ጊዜ, እነዚህ ድምፆች እየጨመሩ ይሄዳሉ, አስፈሪ ዝቅተኛ ድምጽ ይፈጥራሉ. ይህ ግኝት የፓንዶን ሰፊ ስርወ ስርዓት ትስስር በማብራራት የዚህን እንቆቅልሽ የተፈጥሮ ድንቅ እንቆቅልሾችን ይገልጣል።
እነዚህ አስደናቂ ቀረጻዎች ጥበባዊ ጠቀሜታ ያላቸው ብቻ ሳይሆን ትልቅ ሳይንሳዊ ጠቀሜታም አላቸው። ስለ ፓንዶ አካባቢ ጤና፣ የአካባቢ ብዝሃ ሕይወት ሁኔታ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ፣ እና በጊዜ ሂደት የአካባቢ ለውጦችን ለመለካት እንደ መነሻ ሆነው ያገለግላሉ።
ይሁን እንጂ የፓንዶ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ አይደለም. ዛፉ በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እያሽቆለቆለ ነው, እና እንደ መኖሪያ ቤቶችን ማጽዳት እና የአረም ዝርያዎችን ለማጥፋት የሚረዱ የሰዎች ተግባራት ለዚህ ጥንታዊ ፍጡር እና ለሚደግፈው አጠቃላይ ስነ-ምህዳር ስጋት ይፈጥራሉ.
ሳይንቲስቶች እና አርቲስቶች የፓንዶን ምስጢር በድምፅ ማሰስ ሲቀጥሉ፣ይህን ያልተለመደ የተፈጥሮ ድንቅ ነገር ለመጠበቅ እና ለመጠበቅ ወሳኝ ይሆናል። የተደበቁ የፓንዶ ድምጾች ለዘላለም ጸጥ እንዳይሆኑ ማረጋገጥ የምንችለው በመረዳት እና በመጠበቅ ብቻ ነው።
ትርጓሜዎች
– ፓንዶ፡- በዓለም ላይ ትልቁ የሚታወቀው ነጠላ ፍጡር፣ በአንድ ሥር ስርአት የተገናኙ የሚንቀጠቀጡ የአስፐን ዛፎችን ደን ያቀፈ ነው።
- ሃይድሮፎን: የድምፅ ንዝረትን ለመያዝ በውሃ ውስጥ ወይም ከውሃ ጋር ለመገናኘት የተነደፈ ማይክሮፎን።
– Populus tremuloides፡- በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው የአስፐን ዛፍ ዝርያ የሆነው አስፐን መንቀጥቀጡ ሳይንሳዊ ስም ነው።
ምንጮች:
- የሳይንስ ማስጠንቀቂያ፡ የአለም ትልቁን ዛፍ ሚስጥራዊ አለም መግለጥ፡ https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree