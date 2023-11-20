አቅኚ ስማርት መተንፈሻ ቱቦ የታካሚ ክትትልን እና ደህንነትን ያሻሽላል

Endotracheal tubes (ETTs) በጠና የታመሙ ታካሚዎችን ወይም ማደንዘዣ ስር ያሉትን እራሳቸውን ችለው መተንፈስ የማይችሉትን ደህንነት ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እነዚህ ቱቦዎች በመተንፈሻ ቱቦ ውስጥ የገቡት ለመተንፈስ ክፍት የሆነ የአየር መንገድ እንዲኖር ከሚረዳው ሜካኒካል አየር ማናፈሻ ጋር የተገናኙ ናቸው። ይሁን እንጂ አየርን ወደ ሳንባዎች ለማድረስ ትክክለኛውን የኩፍ ግሽበት ግፊት መጠበቅ ወሳኝ ነው. የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ይህንን ተግዳሮት ለመፍታት እና የታካሚ ክትትልን ለማጎልበት ኦፕቲካል ፋይበር ዳሳሾችን ያካተተ iTraXS የተባለ አዲስ የኢንዶትራክቸል ቱቦ ሠርቷል።
የ iTraXS ስማርት መተንፈሻ ቱቦ ትክክለኛ ያልሆነ የኢቲቲ አቀማመጥን መለየት የሚችሉ ሴንሰሮች አሉት፣ ይህም ለሕይወት አስጊ የሆነ ስህተት ነው። ይህ የቴክኖሎጂ ውህደት በሆስፒታል ውስጥ ብቻ ሳይሆን በቅድመ-ሆስፒታል ሁኔታዎች ውስጥም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ለምሳሌ በታካሚ ጣት ላይ የተጣበቁ ባህላዊ የኦክስጂን ሙሌት መቆጣጠሪያዎችን ያስወግዳል፣ይህም በአምቡላንስ ውስጥ ከባድ እና ዝቅተኛ የደም ግፊት በሚከሰትበት ጊዜ ትክክለኛ ያልሆነ ንባብ ሊሰጥ ይችላል።
እንደ iTraXS ያሉ የላቁ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ በታካሚ ክትትል እና ደህንነት ላይ ከፍተኛ እድገትን ይወክላል። የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ የምርምር ቡድን እ.ኤ.አ. በ 2018 በታላቋ ብሪታንያ እና አየርላንድ የአኔስቲስቶች ማህበር ሽልማትን ጨምሮ ከህክምና ማህበረሰብ እውቅና እና ድጋፍ አግኝቷል ። ቡድኑ በ iTraXS ለመጀመሪያው ክሊኒካዊ ሙከራ ሲዘጋጅ ፣ ውጤታማነቱን ለመገምገም ዓላማ አላቸው። በ 40 አዋቂ ታካሚዎች ውስጥ በሚቀጥለው ዓመት ቀዶ ጥገና እየተደረገላቸው.
የ ITraXS ስማርት መተንፈሻ ቱቦ የ ETT cuffን የግፊት ግፊት እና በመተንፈሻ ቱቦ ውስጥ ያለውን የደም ፍሰት በትክክል በመለካት እና በመከታተል የአየር መተላለፊያ ግፊት ጉዳቶችን ለመከላከል እና የአስፈላጊ ምልክቶችን ክትትል ለማሳደግ ያለመ ነው። ይህ ፈጠራ የታካሚ እንክብካቤን የመለወጥ አቅም አለው፣የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች የታካሚዎቻቸውን ደህንነት ለማረጋገጥ ወሳኝ መረጃ ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡- የ endotracheal tube ምንድን ነው?
መ፡ የኢንዶትራክቸል ቱቦ በጠና የታመሙትን ወይም ሰመመን ውስጥ ያሉትን ለመተንፈስ ክፍት የሆነ የመተንፈሻ ቱቦን ወደ መተንፈሻ ቱቦ ውስጥ የገባ ቱቦ ነው።
ጥ፡ የ iTraXS ብልጥ መተንፈሻ ቱቦ የታካሚ ክትትልን እንዴት ያሳድጋል?
መ: የ iTraXS ስማርት መተንፈሻ ቱቦ የኢንዶትራክቸል ቱቦን የተሳሳተ አቀማመጥ ለመለየት እና የአስፈላጊ ምልክቶችን ክትትል ለማሻሻል የኦፕቲካል ፋይበር ዳሳሾችን ያካትታል።
ጥ፡ የ iTraXS ብልጥ መተንፈሻ ቱቦ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ: የ iTraXS ብልጥ የመተንፈሻ ቱቦ ባህላዊ የኦክስጂን ሙሌት መቆጣጠሪያዎችን አስፈላጊነት ያስወግዳል እና በቅድመ-ሆስፒታል ሁኔታዎች ውስጥ በሽተኞችን የመቆጣጠር ትክክለኛነትን ያሻሽላል።
ጥ፡ የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ጥናት ጠቀሜታው ምንድን ነው?
መ: የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ምርምር የታካሚን ደህንነት እና ክትትልን ለማሳደግ ባለው አቅም በህክምናው ማህበረሰብ ዘንድ እውቅና እና ድጋፍ ያገኘው iTraXS ስማርት የመተንፈሻ ቱቦ እንዲሰራ አድርጓል።
ጥ፡ የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ከ iTraXS ጋር ክሊኒካዊ ሙከራዎች ለማድረግ እቅድ አለው?
መ: አዎ፣ በኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ያለው የምርምር ቡድን በቀዶ ጥገና ለሚደረግ አዋቂ ታካሚዎች ያለውን ውጤታማነት ለመገምገም ከ iTraXS ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ክሊኒካዊ ሙከራ እያዘጋጀ ነው።