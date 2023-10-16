ሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ ያለ ሰው ጣልቃ ገብነት ሱፐርኖቫን አገኘ

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። Bright Transient Survey Bot (BTSbot) የተባለ አዲስ AI መሳሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሱፐርኖቫን ግኝት ያለማንም ሰው ጣልቃ መግባቱን አረጋግጧል። በአለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የተገነባው BTSbot ሙሉውን የኮከብ ፍንዳታ ግኝት ሂደት በራስ ሰር ለመስራት ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ምስሎች ላይ የሰለጠኑ የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮችን ተጠቅሟል።
ይህ ግኝት የሰውን ስህተት ከማስወገድ ባለፈ የሱፐርኖቫዎች መለየት የሚቻልበትን ፍጥነት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። ተመራማሪዎች ሰዎችን ከሉፕ በማውጣት ምልከታዎችን ለመተንተን እና የጠፈር ፍንዳታዎችን ለማብራራት አዳዲስ መላምቶችን ለማዘጋጀት ብዙ ጊዜ አላቸው።
BTSbot SN2023tyk የተባለውን አዲስ የተገኘውን ሱፐርኖቫ ያገኘው ከዝዊኪ ትራንዚየንት ፋሲሊቲ (ZTF) በካሊፎርኒያ የሚገኘው የሮቦቲክ ካሜራ በየሁለት ቀኑ የምሽት ሰማይን የሚቃኝ ነው። የኮስሚክ ፍንዳታው በምስል በቀረበ በሁለት ቀናት ውስጥ BTSbot ሱፐርኖቫን አገኘ እና ግኝቱን እና የአይኤ ሱፐርኖቫ አይነት ከሌሎች የሮቦት መሳሪያዎች ጋር በመገናኘት መፈረጁን አረጋግጧል። አውቶማቲክ ሪፖርቱ ብዙም ሳይቆይ በይፋ ተጋርቷል።
ይህ አውቶሜትድ ሂደት ከሮቦት ቴሌስኮፖች ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃን በእይታ ከሚመረመሩት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከተለምዷዊ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ እድገት ነው። አውቶሜትድ ሶፍትዌሮች የእጩ ፍንዳታዎችን ዝርዝር ለሰው ልጆች ያቀርባል፣ እነሱም ሱፐርኖቫዎች መሆናቸውን ለማወቅ ጊዜያቸውን በማጣራት እና በመመልከት ጊዜ ያሳልፋሉ።
የ AI የሌሊት ሰማይን በብቃት እና በብቃት የመቃኘት ችሎታ ብዙ አዳዲስ ሱፐርኖቫዎችን የማግኘት እድል አለው። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የግኝቱን ሂደት በራስ-ሰር በማድረግ መረጃውን በመተርጎም እና በከዋክብት እና በጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በማግኘት ላይ ማተኮር ይችላሉ።
በአጠቃላይ ይህ ስኬት በሥነ ፈለክ መስክ የ AIን ኃይል ያሳያል, ይህም ሳይንቲስቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ድንበሮች እንዲገፉ ያስችላቸዋል.
ምንጮች:
- ሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ
- የካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም (ካልቴክ)