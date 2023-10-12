የአንታርክቲክ ምርምር እና የደቡባዊ ውቅያኖስ ጥበቃ አስፈላጊነት

አንታርክቲካን እና ደቡባዊ ውቅያኖስን የመጠበቅ አስፈላጊነት ሊገለጽ አይችልም. እነዚህ ክልሎች በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ስርዓት ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ እና ለሰው ልጅ እና ለፕላኔቷ አጠቃላይ ደህንነት በጣም አስፈላጊ ናቸው.
ደቡባዊ ውቅያኖስ አብዛኞቹን የአለም ጥልቅ ውቅያኖሶች የሚያሰራጭ እና አየር የሚያስተላልፍ እንደ “ፓምፕ” ሆኖ ይሰራል። ልዩ የዱር አራዊትን ይደግፋል, የዓሣ ሀብትን ያቀጣጥራል, ካርቦን ያከማቻል እና ሙቀትን ይቀበላል. በደቡብ ውቅያኖስ የሚሰጡ አገልግሎቶች ባይኖሩ ኖሮ ፕላኔታችን ለመኖሪያነት የማትችል ትሆን ነበር።
የምስራቅ አንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍ አብዛኛው የምድር የበረዶ ግግር በረዶ ይይዛል፣ እና ቢቀልጥ፣ ወደ ከፍተኛ የባህር ከፍታ ይመራል፣ የባህር ዳርቻዎችን ይለውጣል እና ከተማዎችን ይሰርቃል። እያንዳንዱ አነስተኛ የሙቀት መጠን መጨመር እና እያንዳንዱ ቶን የካርቦን ልቀት ከፍተኛ ውጤት አለው.
የአሁኑ አስርት አመታት በአንታርክቲካ እና በደቡባዊ ውቅያኖስ ላይ የመድረሻ ነጥቦችን የሚከለክሉ ውሳኔዎችን ለማድረግ ወሳኝ ነው, ይህም በመላው ዓለም ላይ ትልቅ ተጽእኖ ይኖረዋል.
በታዝማኒያ ዩኒቨርሲቲ የአውስትራሊያ አንታርክቲክ ፕሮግራም አጋርነት ለአየር ንብረት ለውጥ ወቅታዊ የፖሊሲ ምላሾችን የሚያሳውቅ የትብብር ሳይንስን ለማካሄድ ቁርጠኛ ነው። ክልሉን ለመቆጣጠር እና ለማጥናት በተለያዩ መንገዶች መረጃን መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ።
ሆኖም፣ ባልተጠበቁ ሁኔታዎች ምክንያት፣ በአውስትራሊያ የበረዶ መንሸራተቻ RSV Nuyina ላይ የታቀደው የ60 ቀን የሳይንስ ተልዕኮ መሰረዝ ነበረበት። ይህ በአንታርክቲካ እና በደቡባዊ ውቅያኖስ ውስጥ ቀጣይ ምርምር አስፈላጊነትን ያሳያል።
በደቡብ ውቅያኖስ ውስጥ ያለው ምልከታ አለመኖር ከአየር ንብረት ጋር የተያያዙ ለውጦችን በመለየት እና በመገምገም ላይ ትልቅ ፈተና ይፈጥራል. በሆባርት፣ አውስትራሊያ የሚገኙ ሳይንቲስቶች የአንታርክቲክ በረዶን እና በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ያለውን ተጽእኖ በመረዳት ግንባር ቀደም ሆነዋል። ሥራቸው በዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲዎች እና ግቦች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል.
የሚታዩ ክፍተቶችን ለማስተካከል ጥረት እየተደረገ ነው። የውቅያኖስ ተመራማሪዎች በምድር ላይ በጣም ጠንካራ የሆነውን የአንታርክቲክ የሰርከምፖላር ጅረት ለማጥናት የምርምር ጉዞ ይጀምራሉ። የሙቀት ልውውጥን እና የበረዶ መቅለጥን ለመረዳት የሳተላይት መለኪያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ. የግላሲዮሎጂስቶች ተንሳፋፊውን የበረዶ መደርደሪያ እና ከሱ በታች ያለውን ውቅያኖስ ለማጥናት የዴንማን የበረዶ ግግርን ይመረምራሉ።
ደቡባዊ ውቅያኖስ ከፍተኛ ለውጦችን እያደረገ ያለ ቢመስልም፣ የወደፊቱን አንድምታ ለመረዳት ተጨማሪ መረጃዎችን መሰብሰብ ወሳኝ ነው። የቀዘቀዙትን የምድር ክፍሎች ክሪዮስፌርን መጠበቅ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ እና የአለም ሙቀት መጨመርን ለማስቆም አስቸኳይ እርምጃ ይጠይቃል።
ምንጭ፡- ፕሮፌሰር ናታን ቢንዶፍ፣ የታዝማኒያ ዩኒቨርሲቲ
ምንጮች:
- ፕሮፌሰር ናታን ቢንዶፍ፣ የታዝማኒያ ዩኒቨርሲቲ