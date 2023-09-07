መጣያውን በማውጣት ላይ፡- Aeolus Satellite ቁጥጥር የሚደረግበት ዳግም መግባት ወደ ምድር ዘልቋል

የአውሮጳ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) ኤኦሉስ የጠፈር መንኮራኩር ተቆጣጥሮ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገባ የመጨረሻዎቹን ጊዜያት የሚያሳይ አዲስ አኒሜሽን ለቋል። በሳተላይቱ የተነሱትን የመጨረሻ ስምንት ምስሎች በመጠቀም የተፈጠረው አኒሜሽን የጠፈር መንኮራኩሩ በከባድ ሞት ውስጥ ስትወድቅ እና ስትቃጠል ያሳያል። እነዚህ ምስሎች የተቀረጹት በጀርመን ውስጥ ባለው የጠፈር ምልከታ ራዳር በክትትልና ኢሜጂንግ ራዳር (TIRA) ነው።
አኦሉስ የፕላኔቷን ንፋስ በአለም አቀፍ ደረጃ በመለካት ለአምስት አመታት ምድርን ሲዞር ነበር። ነገር ግን ሳተላይቷ ነዳጅ እያለቀች ነበር እና በስበት ኃይል እና በከባቢ አየር ድራግ እየተጎተተች ነበር። እያደገ የመጣውን የጠፈር ፍርስራሾችን ለመዋጋት ባደረገው ልዩ ጥረት፣ ኢዜአ ለሳተላይቱ የታገዘ ዳግም ሙከራን ተግባራዊ አድርጓል።
የድጋሚ ሙከራው የኤኦሉስን ምህዋር ከ199 ማይል ወደ 75 ማይል ያህል ከምድር ከፍ እንዲል ያደረጉ ተከታታይ እንቅስቃሴዎችን አካቷል። ከምሽቱ 2፡40 ሰዓት ላይ ሳተላይቱ የምድርን ከባቢ አየር ውስጥ ወድቆ የእሳት ኳስ ሆነ። የኢዜአ የጠፈር ፍርስራሾች ፅህፈት ቤት የመጨረሻውን ቁልቁል ተከታትሏል።
ቁጥጥር የሚደረግበት የAeolus ዳግም ሙከራ ዘላቂነት ያለው የጠፈር በረራ እና ኃላፊነት የተሞላበት ስራዎችን ያሳያል። የሚስዮን ቡድኑ መመለሱን በመምራት እና ኃላፊነት የተሞላበት መወገድን በማረጋገጥ በተቻለ መጠን ከሳተላይቱ ጋር ቆይታ አድርጓል። የAeolus ሚስዮን ስራ አስኪያጅ ቶማሶ ፓርሪኔሎ እንዳሉት፣ “እነዚህ ምስሎች ሁላችንም ለናፈቅነው ተልእኮ የመጨረሻ ስንብት ናቸው፣ ግን ትሩፋቱ የሚቀጥል ነው።
ይህ ቁጥጥር የሚደረግበት የጠፈር መንኮራኩር ዳግም መሞከር የጠፈር ፍርስራሾችን ለመቅረፍ እና የጠፈር እንቅስቃሴዎችን የረጅም ጊዜ ዘላቂነት ለማረጋገጥ ትልቅ እርምጃ ነው።
ምንጭ፡ ኢዜአ (የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ)