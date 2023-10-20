ግሪንላንድ እና አንታርክቲክ የበረዶ ሉሆችን በማቅለጥ ውስጥ የንፋስ ሚና

ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በሚደረገው ጦርነት በባሕር ጠረፍ ላይ ባሉ ከተሞች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከባህር ጠለል መጨመር የማይቀር ነው። እንደ ሙምባይ እና ኒውዮርክ ያሉትን የመስጠም ሃይል በመጠቀም የውሃ ምንጮችን መረዳት ወሳኝ ነው።
በግሪንላንድ እና በአንታርክቲካ ያለው የበረዶ ንጣፍ፣ ከበረዶው ጋር ከተጣመሩ ተራሮች በተጨማሪ፣ የባህርን ከፍታ በ210 ጫማ ከፍ ለማድረግ የሚያስችል በቂ የቀዘቀዘ ውሃ ይዟል። በሚያሳዝን ሁኔታ, እነዚህ ክልሎች በአለም ሙቀት መጨመር በጣም የተጎዱ ናቸው.
ከ3.8ዎቹ ጀምሮ ከ1990°ሴ በላይ የነበረው የአየር ሙቀት በግሪንላንድ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል፣ንፋስ ደግሞ የበረዶ ንጣፍ እንዲቀልጥ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው የፎህን እና የካታባቲክ ነፋሳት ሞቃት አየርን ወደ ግግር በረዶዎች የሚያወርዱት፣ በሁለቱም በግሪንላንድ እና በአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ ላይ ትልቅ ተፅእኖ አላቸው።
ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ እነዚህ ነፋሶች በግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በግምት 10 በመቶ ጨምሯል። ይሁን እንጂ በአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ላይ ያላቸው ተጽእኖ በ 32% ቀንሷል. ይህ ልዩነት በዋነኛነት የአለም ሙቀት መጨመር በሰሜናዊ እና ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድርባቸው የተለያዩ መንገዶች ምክንያት ነው. ግሪንላንድ በጣም ሞቃታማ ከመሆኑ የተነሳ ንፋስ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም የፀሐይ ብርሃን ብቻ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ የሆነ ማቅለጥ ስለሚኖረው.
የሰሜን አትላንቲክ መወዛወዝ፣ የምዕራባውያንን ንፋስ እና አውሎ ነፋሶች ጥንካሬ እና አቅጣጫ የሚቆጣጠር ጉልህ የአየር ሁኔታ ክስተት ፣ለዚህ ልዩነትም የራሱን ሚና ተጫውቷል። ወደ አወንታዊ ምዕራፍ መሸጋገር በግሪንላንድ እና በሌሎች የአርክቲክ ክልሎች ላይ የበለጠ ሞቅ ያለ አየር አምጥቷል፣ ይህም የማቅለጥ ሂደቱን አጠናክሮታል።
በሌላ በኩል ከ15 ጀምሮ በአንታርክቲካ ያለው አጠቃላይ የገጽታ መቅለጥ በ2000 በመቶ ቀንሷል።ይህም በባሕረ ገብ መሬት ላይ የወረደው ንፋስ 32 በመቶ በመቀነሱ እና በፀሐይ ሙቀትን የሚይዘው የክልሉ የኦዞን ሽፋን መሻሻል ምክንያት ነው ሊባል ይችላል። እና ንጣፉን ከተጨማሪ ማቅለጥ ይከላከላል.
በአንታርክቲካ በነፋስ የሚመራ ማቅለጥ መቀነስ አዎንታዊ እድገት ቢመስልም የማቅለጥ አዝማሚያ አሁንም አደጋዎችን ያስከትላል። አንታርክቲካ ቀደም ሲል ሁለት ተጋላጭ የበረዶ መደርደሪያዎች መውደቅ አጋጥሟታል, እና ይህ አዝማሚያ በዚህ ከቀጠለ, የአለም ውቅያኖስ የውሃ ዝውውርን ሁኔታ ሊያስተጓጉል ይችላል, ይህም በምድር የአየር ንብረት ላይ ከፍተኛ መዘዝ ያስከትላል.
ሁለቱም ግሪንላንድ እና አንታርክቲካ ለባህር ከፍታ መጨመር ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ እና የበረዶ መቅለጥን በቅርበት መከታተል እና ሞዴል ማድረግ ወሳኝ ነው። በነፋስ እና በበረዶ መካከል ያለውን ግንኙነት በአየር ንብረት ለውጥ ሁኔታ መረዳት የወደፊቱን የባህር ከፍታ መጨመር እና በፕላኔቷ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመተንበይ አስፈላጊ ነው.
ምንጭ፡- ጂኦፊዚካል የምርምር ደብዳቤዎች