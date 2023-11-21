በፀረ-ተህዋሲያን የመቋቋም ሙከራ ውስጥ አንድ ግኝት፡ ፈጣን እና ትክክለኛ ግምገማ በአንድ ሰዓት ውስጥ

ፀረ-ተህዋሲያን መቋቋም (ኤኤምአር) ዓለም አቀፍ የጤና ቀውስ ሲሆን በየዓመቱ 1.3 ሚሊዮን ሰዎች ይሞታሉ. ይህንን ጉዳይ ለመዋጋት በሲንጋፖር የቴክኖሎጂ እና ዲዛይን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአንድ ሰዓት ውስጥ ማይክሮቦች ለኣንቲባዮቲክስ ያላቸውን ተጋላጭነት በፍጥነት እና በትክክል ለመገምገም የሚያስችል የማይክሮ ፍሎይድ መሳሪያ ፈጥረዋል።
AMRን ለመገምገም ባህላዊ ዘዴዎች ቀርፋፋ ናቸው፣ ውጤቱን ለማግኘት ከ20 ሰአታት በላይ ይወስዳል። ይህ መዘግየት የአንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን አላግባብ መጠቀምን ሊያስከትል ይችላል, ይህም የመቋቋም እድገትን የበለጠ ያነሳሳል. አዲሱ የማይክሮ ፍሎይዲክ መድረክ ፈጣን እና ትክክለኛ የፀረ-ተህዋሲያን የተጋላጭነት ምርመራ (AST) ዘዴን በማቅረብ ይህንን ችግር ይቋቋማል።
መሳሪያው የሚሠራው አንቲባዮቲኮች ከተጋለጡ በኋላ የባክቴሪያውን ሽፋን ፐርሜሽን በመለካት ነው. ይህ የመተላለፊያ ለውጥ የሚከሰተው አንቲባዮቲክ ከተጋለጡ ከ 30 ደቂቃዎች በኋላ ነው, ይህም የረጅም ጊዜ የባክቴሪያ ባህልን አስፈላጊነት ያስወግዳል. የባህል ደረጃውን በማስወገድ መድረኩ ለውጤቶች የመመለሻ ጊዜን በ20 ሰአታት አካባቢ በእጅጉ ይቀንሳል።
የማይክሮ ፍሎይዲክ መድረክ ፈጣን ውጤቶችን ብቻ ሳይሆን የባክቴሪያ መፍትሄዎችን ሙሉ በሙሉ በራስ-ሰር አያያዝ ያቀርባል, የሰውን ስህተት ይቀንሳል እና የ AST ውጤቶችን አስተማማኝነት ይጨምራል.
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ፀረ ተሕዋስያን መቋቋም ምንድን ነው?
ፀረ-ተህዋስያን መቋቋም (ኤኤምአር) እንደ ባክቴሪያ እና ፈንገስ ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን እነሱን ለመግደል የታቀዱ መድኃኒቶችን የመቋቋም ችሎታን ያመለክታል። ይህ መቋቋም ኢንፌክሽኑን ለማከም አስቸጋሪ ያደርገዋል እና የበሽታ መስፋፋት አደጋን ይጨምራል።
ለምንድን ነው AMR ዓለም አቀፍ የጤና ቀውስ የሆነው?
AMR በዓለም ዙሪያ በየዓመቱ ወደ 1.3 ሚሊዮን የሚገመት ሞት ይመራል። ረቂቅ ተሕዋስያን ነባር አንቲባዮቲኮችን የመቋቋም አቅም ሲኖራቸው፣ ኢንፌክሽኑን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማከም ፈታኝ እየሆነ ይሄዳል። የተለመዱ ኢንፌክሽኖች ሊታከሙ ስለማይችሉ ይህ በሕዝብ ጤና ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል።
ማይክሮፍሉዲክ መሳሪያው እንዴት ነው የሚሰራው?
ማይክሮፍሉዲክ መሳሪያው አንቲባዮቲክን ከተጋለጡ በኋላ የባክቴሪያውን ሽፋን ይለካል. የመተላለፊያ ለውጦችን በመለየት, ማይክሮቦች ለተወሰኑ አንቲባዮቲኮች የተጋለጠ ወይም የሚቋቋም መሆኑን ሊወስን ይችላል. መሳሪያው ለረጅም ጊዜ የባክቴሪያ ባህልን በማስወገድ በአንድ ሰዓት ውስጥ ውጤቶችን ይሰጣል.
የማይክሮፍሉዲክ መድረክ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
የማይክሮፍሉዲክ መድረክ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። ፈጣን ውጤቶችን ያቀርባል, ከባህላዊ ባህል-ተኮር ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር የመመለሻ ጊዜን ወደ 20 ሰዓታት ያህል ይቀንሳል. መድረኩ የባክቴሪያ መፍትሄዎችን ሙሉ በሙሉ በራስ ሰር ማስተናገድ፣ የሰውን ስህተት በመቀነስ የውጤት አስተማማኝነትን ይጨምራል።
የዚህ ግኝት አንድምታ ምንድን ነው?
የዚህ የማይክሮ ፍሎይዲክ መድረክ እድገት የፀረ-ተህዋሲያን መቋቋምን ለመዋጋት ትልቅ እርምጃ ነው። ፈጣን እና ትክክለኛ በሆነ ዘዴ የአንቲባዮቲኮችን ውጤታማነት በተወሰኑ ማይክሮቦች ላይ ለመፈተሽ, የጤና ባለሙያዎች የተሻለ መረጃ ያለው የሕክምና ውሳኔዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ, አንቲባዮቲክን አላግባብ መጠቀምን እና ከመጠን በላይ መጠቀምን እና የ AMR ስጋትን ይቀንሳል.
ምንጮች:
ጆርናል: ትንሽ
የሲንጂኮ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ እና ዲዛይን