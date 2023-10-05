የፀሐይ ፓነሎች ከሌሎች ኮከቦች አጠገብ ሊሠሩ ይችላሉ?

የፀሐይ ፓነል ቴክኖሎጂ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጉልህ እመርታዎችን አድርጓል እና አሁን በፍጥነት በማደግ ላይ ያለ የታዳሽ የኃይል ምንጭ ነው። መጀመሪያ ላይ በጠፈር ላይ ጥቅም ላይ እንዲውል የተገነቡ የፀሐይ ፓነሎች ለሳተላይቶች እና ለተሳፈሩ የጠፈር መንኮራኩሮች በፎቶ ኤሌክትሪክ ተጽእኖ የኤሌክትሪክ ቮልቴጅን በማመንጨት አስተማማኝ የኃይል ምንጭ ሆነዋል.
የፎቶ ኤሌክትሪክ ተፅእኖ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በ 1800 ዎቹ ውስጥ ሳይንቲስቶች ቻርጅ የተደረገ ሜታሊካል ፕላኔቶች ለአልትራቫዮሌት ብርሃን ሲጋለጡ ኤሌክትሮኖችን እንደሚለቁ ሲመለከቱ ነበር። ከዚህ ግኝት አንጻር ብርሃን ፎቶን የሚባሉ የኳንተም ቅንጣቶችን እንደያዘ ተወስኗል። የኤሌክትሪክ ኃይልን ለማመንጨት የፎቶ ኤሌክትሪክ ውጤትን የሚጠቀሙ ቀደምት ሙከራዎች ቢኖሩም, የመጀመሪያዎቹ እውነተኛ የፀሐይ ሴሎች እስከ 1900 ዎቹ አጋማሽ ድረስ አልተፈጠሩም.
ምርምር ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የፀሐይ ሴል ቴክኖሎጂን ቀላል፣ ርካሽ እና ቀልጣፋ ለማድረግ በማሻሻል ላይ አተኩሯል። ዘመናዊ የፀሐይ ፓነሎች አልትራቫዮሌት ብርሃንን ብቻ ሳይሆን የሚታይ እና የኢንፍራሬድ ብርሃንንም ሊጠቀሙ ይችላሉ. ነገር ግን ነባር ዲዛይኖች በዋናነት በአረንጓዴ ክልል ውስጥ የሚወድቀውን እና ከፍተኛ መጠን ያለው የአልትራቫዮሌት ብርሃንን በፀሐይ የሚፈነጥቀውን ብርሃን ለመጠቀም የተመቻቹ ናቸው።
ችግሩ የሚፈጠረው ከሌሎች ከዋክብት አጠገብ ያሉ የፀሐይ ፓነሎችን በተለይም በፕሮክሲማ ሴንታሪ ሲስተም ውስጥ እንደሚታየው ቀይ ድንክ ኮከቦችን መጠቀምን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ቀይ ድንክ ኮከቦች በቀይ ወይም ኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ ከፍተኛ ብሩህነት አላቸው እና አነስተኛ የአልትራቫዮሌት ብርሃን ያመነጫሉ። እንደ Proxima Centauri ያሉ የፕላኔቶች ስርዓቶችን ለመዳሰስ ቀይ ድንክ ኮከቦችን መጠቀም የሚችሉ የፀሐይ ፓነሎች አስፈላጊ ናቸው።
በሳይንስ ሪፖርቶች ውስጥ በቅርቡ የተደረገ ጥናት የፀሐይ ፓነሎችን በተለያዩ የከዋክብት እይታዎች ውስጥ ያለውን ውጤታማነት ይመረምራል, ፀሐይን ከ Proxima Centauri ጋር በማወዳደር. ጥናቱ የሚያተኩረው በኦርጋኒክ የፎቶቮልቲክስ (OPVs) ላይ ነው፣ ቀላል ክብደት ያለው እና ተለዋዋጭ ቴክኖሎጂ በኢንተርስቴላር መመርመሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውሉ ትላልቅ የፀሐይ ሸራዎች ላይ ለመጠቀም።
እንደ ሲሊኮን ላይ ከተመሰረቱ የፀሐይ ህዋሶች በተለየ፣ OPVs ከተለያዩ የሞገድ ርዝመቶች ጋር ማስተካከል ይችላሉ። የፀሃይ ሴል ውጤታማነት የሚወሰነው በእሱ ባንድ ክፍተት ላይ ሲሆን ይህም ኤሌክትሮኖች ከቫሌንስ ባንድ ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ለመዝለል የሚያስፈልገውን ኃይል ያመለክታል. የተለያዩ ኦርጋኒክ ቁሶችን በመጠቀም የባንድ ክፍተቱን በማስተካከል፣ የፀሐይ ፓነሎች ከተወሰኑ የብርሃን ምንጮች ከፍተኛውን ኃይል ለመያዝ ማመቻቸት ይችላሉ።
ጥናቱ እንደሚያሳየው ሰፋ ያለ የባንድ ክፍተት ለፀሀይ ብርሀን ተስማሚ ቢሆንም ጠባብ ባንድ ክፍተት ያላቸው የፀሀይ ህዋሶች የፕሮክሲማ ሴንታሪ ብርሃንን ለመጠቀም የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ። ለምሳሌ ሰፊ ባንድ ክፍተት የፀሐይ ሴል ለፀሀይ ብርሀን 18.9% የንድፈ ሃሳባዊ ብቃት አለው ግን ለፕሮክሲማ ሴንታዩሪ 0.9% ብቻ ነው። በአንጻሩ ጠባብ ባንድ ክፍተት ሞዴል ለፕሮክሲማ ሴንታዩሪ 12.6% የንድፈ ሃሳባዊ ብቃትን አግኝቷል።
የፀሐይ ፓነሎች ከቀይ ድንክ ኮከቦች የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ቢችሉም, ትልቅ ችግር አለ. ቀይ ድንክ ኮከቦች ከፀሐይ ያነሰ ብርሃን ያመነጫሉ, ይህም ማለት የግለሰብ የፀሐይ ህዋሶች ብዙ ኃይል አያመነጩም. ዝቅተኛ የብርሃን ደረጃዎችን ለማካካስ, ኢንተርስቴላር የፀሐይ ፓነሎች በጣም ትልቅ መሆን አለባቸው, ይህም ክብደት እና ዋጋ ይጨምራል.
በቁሳቁስ ላይ የተደረገ ተጨማሪ ምርምር ኤሌክትሪክን ከብርሃን ለማመንጨት የበለጠ ቀልጣፋ ዘዴዎችን ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም ከሌሎች ከዋክብት አቅራቢያ የፀሐይ ፓነሎችን ከመጠቀም ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ተግዳሮቶች ሊያሸንፍ ይችላል።
ምንጭ:
ሾፕ ፣ ኖራ እና ሌሎችም። "ኢንተርስቴላር ፎቶቮልቲክስ" ሳይንሳዊ ሪፖርቶች 13.1 (2023): 16114.