በዱር እፅዋት ውስጥ ያለው የጄኔቲክ ሽግግር ምስጢር በጄኔቲክ የተሻሻሉ ሰብሎችን ፍንጭ ሊይዝ ይችላል

የሳይንስ ሊቃውንት በጄኔቲክ የተሻሻሉ (ጂኤም) ሰብሎች ውስጥ ከሚካተቱት ሂደቶች ጋር በሚመሳሰል መልኩ የጄኔቲክ ዝውውሮች በዱር እፅዋት ውስጥ በተፈጥሮ እንዴት እንደሚከሰቱ ሳይንቲስቶች ግራ ተጋብተዋል. በቅርብ የተደረገ ጥናት ይህንን ምስጢር ለማብራራት ያለመ ነው። በኦርጋኒክ መካከል ያለውን የዝግመተ ለውጥ ግንኙነት የሚያሳይ የተለመደው "የሕይወት ዛፍ" ዘይቤ አሁን እየተፈታተነ ነው። አንዳንድ ዝርያዎች እራሳቸውን ችለው የሚያድጉ አይደሉም ነገር ግን በቅርንጫፎች መካከል ግንኙነት አላቸው, ከዛፍ ይልቅ የተጠላለፈ ድር ይመስላሉ. ይህ በተለይ ለባክቴሪያዎች እውነት ነው, የጄኔቲክ መረጃ በቅርንጫፎች መካከል ይንቀሳቀሳል, ይህም እርስ በርስ መተሳሰርን ይፈጥራል.
አግድም የጂን ሽግግር (HGT) የጄኔቲክ ቁሶች ልክ እንደ ጂኖች ከወላጅ-ወደ-ዘር መራባት ውጭ ባሉ ፍጥረታት መካከል የሚካፈሉበት ሂደት ነው። ኤች.ጂ.ቲ.ቲ ባህሪያት በፍጥነት እንዲስፋፉ ያመቻቻል, ለምሳሌ በባክቴሪያ ውስጥ አንቲባዮቲክን መቋቋም. መጀመሪያ ላይ ሳይንቲስቶች ይህ ክስተት በጥቃቅን ተሕዋስያን ላይ ብቻ የተገደበ ነው ብለው ያምኑ ነበር, ነገር ግን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ዕፅዋት, እንስሳት እና ፈንገሶች ውስጥ ታይቷል.
እንደ ሩዝ፣ ስንዴ እና በቆሎ ያሉ ሰብሎችን ጨምሮ ሣሮች በጣም አስፈላጊ ከሆኑ የእፅዋት ቡድኖች መካከል ናቸው። አግድም የጂን ሽግግር በሣር ዝርያዎች መካከል በዱር እና በእርሻ ላይ ተገኝቷል. የጄኔቲክ ዝውውሮች በጂኖም ውስጥ ባላቸው አሻራዎች ተለይተው ሊታወቁ ቢችሉም, የእነዚህ ዝውውሮች ልዩ ዘዴ እና ድግግሞሽ አይታወቅም.
በቅርብ የተደረገው ጥናት የጂን ዝውውሮችን ድግግሞሽ ለመገመት በአሎቴሮፕሲስ ሴሚአላታ, ሞቃታማ የሣር ዝርያ ላይ ያተኮረ ነው. ተመራማሪዎቹ በርካታ ጂኖምዎችን በቅደም ተከተል በመያዝ እና የእያንዳንዱን ጂን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ በመተንተን በየ35,000 ዓመታት ገደማ አንድ የውጭ ጂን ወደ ዝርያው እንደሚካተት ደርሰውበታል። ነገር ግን፣ ብዙ የተዘዋወሩ ጂኖች ያለ ጥቅማጥቅሞች ስለሚጠፉ እና በቀላሉ የማይገኙ በመሆናቸው ይህ ዝቅተኛ ግምት ሊሆን ይችላል።
ከዝውውር የተያዙት ጂኖች ተቀባዮች እንደ በሽታ መቋቋም፣ ጭንቀትን መቻቻል እና የኃይል ምርት መጨመርን የመሳሰሉ የዝግመተ ለውጥ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። እነዚህ ጂኖች በለጋሽ ዝርያዎች ጂኖም ውስጥ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የተመቻቹ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እና አግድም የጂን ሽግግር ተቀባዩ ያለ ረጅም የማጣራት ሂደት ተጠቃሚ እንዲሆን ያስችለዋል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው አግድም የጂን ሽግግር ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በተደጋጋሚ ይከሰታል. ጂኖች በሩቅ ተዛማጅ ዝርያዎች መካከል እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ ጥያቄዎችን ያስነሳል. ተመራማሪዎቹ የጂኤም ሰብሎችን ለማምረት ጥቅም ላይ የሚውሉ አንዳንድ ዘዴዎችን የሚመስል የመራቢያ ብክለት የሚባል ዘዴን አቅርበዋል. ተጨማሪ ሙከራዎች ይህንን መላምት ለመፈተሽ እና በጄኔቲክ ዝውውሮች ላይ ስላሉት ተፈጥሯዊ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ይካሄዳሉ።
በማጠቃለያው ፣ በዱር እፅዋት ውስጥ የጄኔቲክ ዝውውሮችን መረዳቱ በዘረመል የተሻሻሉ ሰብሎችን ለማጥናት ትልቅ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል። በተፈጥሮ ሂደቶች እና በጂኤም ቴክኖሎጂ መካከል ስላለው ተመሳሳይነት አዲስ እይታን ሊሰጥ ይችላል። ዘዴዎቹን ለመፍታት እና የእነዚህ ዝውውሮች በእጽዋት ዝግመተ ለውጥ እና መላመድ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመዳሰስ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- አዲስ የፊዚዮሎጂ ባለሙያ (የጥናት ምንጭ; ህትመት)
- Shutterstock (የምስል ምንጭ)