የዱር ዝሆኖች ምግብ የማግኘት ችግርን የመፍታት ችሎታን ያሳያሉ

የነጠላ የዱር ዝሆኖች ምግብ ለማግኘት ችግርን የመፍታት ፈቃደኝነት እና ችሎታዎች የተለያየ ደረጃ ያላቸው ሆነው ተገኝተዋል። በቅርቡ በታይላንድ በሳይንቲስቶች የተደረገ ጥናት የዱር እስያ ዝሆኖች ችግር የመፍታት ችሎታን በሳላክፕራ የዱር አራዊት መጠለያ ውስጥ ዘግቧል። ተመራማሪዎቹ ተንቀሳቃሽ የርቀት ካሜራዎችን በመጠቀም በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ የ77 ዝሆኖችን ቡድን ተመልክተዋል።
ዝሆኖቹ በጣም ጥሩ መዓዛ ያለው ጃክ ፍሬ የያዙ የእንቆቅልሽ ሳጥኖች ቀርበው ፍሬውን ለማግኘት ሳጥኖቹን እንዴት እንደሚከፍቱ ማወቅ ነበረባቸው። የእንቆቅልሽ ሳጥኖቹ ሶስት የተለያዩ የተዋቀሩ ክፍሎች ነበሯቸው እና ዝሆኖቹ እያንዳንዱን ክፍል እንዴት እንደሚከፍቱ ለማወቅ ከሳጥኖቹ ጋር በግል መገናኘት ነበረባቸው። ተመራማሪዎቹ ከእንቆቅልሽ ሳጥኖቹ ጋር በተደጋጋሚ እና በቋሚነት የሚገናኙ ዝሆኖች ምግብ በማምጣት ረገድ የበለጠ ስኬታማ መሆናቸውን ደርሰውበታል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ነጠላ ዝሆኖች የእንቆቅልሽ ሳጥኖችን ለመክፈት በሚያደርጉት ሙከራ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን አሳይተዋል። አንዳንድ ዝሆኖች የበለጠ ጽናት እና የመመርመሪያ ልዩነት አሳይተዋል፣ ይህም ምግቡን ለማግኘት የላቀ ስኬት አስገኝቷል። በእርግጥ አምስት ዝሆኖች ሶስቱንም የክፍል ዓይነቶች መፍታት ችለዋል።
ይህ ጥናት እንስሳት እንዴት እንደሚያስቡ እና እንደሚታደሱ ለመረዳት ጠቃሚ እንድምታዎች አሉት፣ በተለይም በፍጥነት በሚለዋወጡ አካባቢዎች በሰው መገኘት ምክንያት። በታይላንድ የሚገኙ የዱር ዝሆኖች የተፈጥሮ መኖሪያቸውን በማጣታቸው እና በግዛታቸው ላይ በደረሰባቸው ወረራ ምክንያት እርሻዎችን እና የአትክልት ቦታዎችን ሲወረሩ ከመንደሩ ነዋሪዎች ጋር ግጭት ውስጥ ይገባሉ። ተመራማሪዎች የዝሆኖችን ችግር የመፍታት ችሎታዎች በማጥናት የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተለዋዋጭነታቸውን እና በጥበቃ አያያዝ እና በሰው እና ዝሆን ግጭትን በመቅረፍ ላይ ስላለው ተጽእኖ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት የዱር ዝሆኖችን የማሰብ እና የመላመድ ችሎታን ያጎላል, በምግብ ፍለጋቸው ላይ ችግር የመፍታት አቅማቸው ላይ ብርሃን ፈንጥቋል. ይህ ግለሰብ ዝሆኖች ልዩ የሆነ ችግር የመፍታት ችሎታ እንዳላቸው ይጠቁማል፣ ይህም የመትረፍ ችሎታቸው ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር እና በተለዋዋጭ አካባቢዎች እንዲበለጽጉ ያደርጋል።
ምንጮች:
- የእንስሳት ባህሪ ጆርናል
- ሳራ ጃኮብሰን፣ በኒው ዮርክ ከተማ ዩኒቨርሲቲ የኒውዮርክ ምረቃ ማእከል እና አዳኝ ኮሌጅ የስነ ልቦና ዶክትሬት እጩ ተወዳዳሪ