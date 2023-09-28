የዱር እስያ ዝሆኖች አስደናቂ ችግርን የመፍታት ችሎታዎችን ያሳያሉ

የእንስሳት ባህሪ በተሰኘው መጽሔት ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት በግለሰብ የዱር እስያ ዝሆኖች ችግር የመፍታት ችሎታ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎች በታይላንድ ውስጥ በሚገኘው የሳላክፕራ የዱር አራዊት ማቆያ ስፍራ ለስድስት ወራት የፈጀ ጥናት አድርገው 77 ዝሆኖች ከእንቆቅልሽ ሣጥኖች ጋር ምግብ ለማግኘት ሲገናኙ በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ካሜራዎችን በመጠቀም ተመልክተዋል።
የእንቆቅልሽ ሳጥኖቹ በጣም ጥሩ መዓዛ ያለው ጃክ ፍሬ የያዙ ሶስት የተለያዩ የተዋቀሩ ክፍሎች ነበሯቸው። እንደ ክፍሉ ሁኔታ ዝሆኖቹ ወደ ምግቡ ለመድረስ ሰንሰለት መጎተት፣ በር በመግፋት ወይም በማንሸራተት በሩን መክፈት ነበረባቸው። እያንዳንዱን ክፍል እንዴት እንደሚከፍት ለማወቅ ዝሆኖቹ ራሳቸውን ከእንቆቅልሽ ሳጥኖቹ ጋር መቀላቀል ነበረባቸው።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ሁሉም ዝሆኖች ወደ እንቆቅልሽ ሳጥኖቹ የሚቀርቡት ሳይሆን የተለያየ ደረጃ ያላቸው የፈጠራ ውጤቶች የሚያሳዩ ናቸው። ከእንቆቅልሽ ሳጥኖች ጋር በተደጋጋሚ እና በቋሚነት የሚገናኙ ዝሆኖች ከሦስቱም በተለየ ሁኔታ ከተዋቀሩ ክፍሎች ምግብ በማምጣት ረገድ የበለጠ ስኬታማ ነበሩ። ከተሳተፉት ዝሆኖች መካከል የተወሰኑት አንድ ወይም ሁለት ክፍሎችን ሲፈቱ አምስት ዝሆኖች ሶስቱንም ዓይነቶች በመፍታት ልዩ የችግር አፈታት ችሎታ አሳይተዋል።
የእንስሳት እውቀትን በማጥናት የስነ ልቦና ዶክትሬት እጩ ተወዳዳሪዋ ሳራ ጃኮብሰን እንስሳት እንዴት እንደሚያስቡ እና አዲስ ነገር እንደሚፈጥሩ መረዳቱ በሰው ልጆች እንቅስቃሴ በተደናቀፈ አከባቢዎች ውስጥ ለህልውናቸው አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት በመግለጽ የዚህን ምርምር አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተውበታል።
የጥናቱ ዋና መርማሪ ዶ/ር ጆሹዋ ፕሎትኒክ በዝሆኖች ውስጥ ፈጠራን ማጥናት እና ችግሮችን መፍታት ለጥበቃ አያያዝ እና የሰው እና የዝሆን ግጭትን ለመቅረፍ ያለውን ፋይዳ የበለጠ አጉልቶ አሳይተዋል። በሰዎች እና በዝሆኖች መካከል ያለው ግጭት በመኖሪያ አካባቢ መጥፋት እና መጠቃት ምክንያት እየጠነከረ ሲሄድ የዱር ዝሆኖችን የእውቀት መለዋወጥ መመርመር አስፈላጊ ነው።
ይህ ጥናት ስለ የዱር እስያ ዝሆኖች እውቀት እና ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር የመላመድ ችሎታቸውን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች እና ጥበቃ ሊቃውንት የችግራቸውን የመፍታት ችሎታቸውን በመረዳት የሰው እና የዝሆን ግጭትን ለመቅረፍ እና የሰዎችን እና የእነዚህን አስደናቂ እንስሳት አብሮ መኖር ለማስፋፋት ስልቶችን ማዘጋጀት ይችላሉ።
ምንጮች:
- "የልቦለድ እንቆቅልሽ ለመፍታት ፈጠራ፡ የዱር እስያ ዝሆኖች ችግርን የመፍታት አቅማቸው ይለያያሉ" - ሳራ ኤል. ጃኮብሰን እና ሌሎች፣ የእንስሳት ባህሪ (2023)
- Phys.org