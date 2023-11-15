የኤሚ አበረታች ጉዞ፡ እይታዋን ከማጣቷ በፊት አየርላንድን በፈረስ ጀርባ ማሰስ

የዩኤስ ብሄራዊ ፓራሲሊንግ ሻምፒዮን እና ፓራ-ትሪአትሌት ኤሚ፣ ራዕዮዋን እየቀነሰ በሚሄደው የዶኔሬቲክ በሽታ 'uveitis' ላይ ከባድ ውጊያ ገጥሟታል። ኤሚ የማየት ችሎታዋ ከእርሷ እንደሚነጠቅ እያወቀች ይህ ከመሆኑ በፊት ማየት የምትፈልገውን የልምድ ዝርዝር ለማዘጋጀት ወሰነች። በእሷ ዝርዝር ውስጥ ካሉት ዕቃዎች አንዱ በአየርላንድ ውስጥ የአየርላንድ ፈረስ መጋለብ ነበር፣ እና በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ባለፈው ሳምንት በአይን እንክብካቤ ላይ በተደረገ ኮንፈረንስ ላይ ለመናገር አየርላንድ ውስጥ ራሷን አገኘች።
ለኪራን ሞሪን እና ለቡድኑ ምስጋና ይግባውና በኤንኒስኬሪ ውስጥ በ Country Cottage Stables ውስጥ የኤሚ ህልም እውን ሆነ። የራሷ የሆነ የኢንስታግራም ገጽ እንዲኖራት በሚያስደንቅ በውበቷ የምትታወቀው ቤቢ ፍሮዶ የተባለችውን አስደናቂ የኮንኔማራ ፈረስ ሰጡአት። የጉዞው ቀን፣ አየሩ ባልተለመደ ሁኔታ ፀሀያማ እና ደረቅ ሆነ፣ ይህም ለኤሚ ለምለም አረንጓዴ ተክሎች፣ ዊክሎው ኮረብቶች እና አስደናቂው የPowerscourt ፏፏቴ ሙሉ ፍሰት እይታዎችን ሰጥቷታል። ኤሚ ከእሷ ጋር ለዘላለም የሚቆዩትን አስደናቂ ትዝታዎችን በመደሰት በ Instagram ላይ ምስጋናዋን በደስታ ገልጻለች።
ይህን ልዩ ልምድ በባልዲ ዝርዝሯ ላይ ለምን እንደጨመረች በማሰላሰል፣ ኤሚ በገጠር አየርላንድ እና በፈረስ ግልቢያ ያላትን ጥልቅ አድናቆት ከልጅነቷ ጀምሮ እንደጀመረ ገልጻለች። እያደገች ስትሄድ የአየርላንድ የቅርብ ጓደኛዋ ፒፓ ከኮንኔማራ ድንክ ድንቆች ጋር አስተዋወቃት። ኤሚ በአረንጓዴ ሜዳዎች ላይ መዘዋወር፣ በአጥር እና በድንጋይ ግድግዳዎች ላይ በመዝለል ስሜት ተማርካለች። ይሁን እንጂ በ22 ዓመቷ የማየት ችሎታዋ መጥፋት ህልሟን አቁሞታል።
ከዚህ በፊት ከዓይነ ስውር ጋላቢ ጋር ሰርቶ የማያውቀው ኪይራን ተማሪዎችን እንደ ፈረሰኛ በማሰለፍ ተጨማሪ ጥንቃቄዎችን አድርጓል። በማዕከላዊ እይታዋ ውስንነት፣ ኤሚ የገጠማት ብቸኛው ፈተና ዝቅተኛ የተንጠለጠሉ ቅርንጫፎች ነበር፣ ይህም በትኩረት የሚከታተሉ አጋሮቿ እንድትሄድ በጥበብ ረድተዋታል። ኤሚ ለሙያው፣ ደግነቱ እና በተሞክሮው ሁሉ በሚያስደንቅ ሁኔታ እንድትቀበላት ስላደረጋት ኪራንን አወድሳለች።
ወደ ኋላ መለስ ብላ ስታስብ ኤሚ በእንግሊዝ እና በአየርላንድ የፈረስ ግልቢያ ታሪክ ውስጥ መነሳሻን አገኘች፣ የእንግሊዝ ግራንድ ናሽናል እና የናሽናል ቬልቬት ታሪክ፣ መፅሃፍ እና ቀጣይ ፊልም ግራንድ ናሽናል ውስጥ በመሳተፍ የማህበረሰባዊ ደንቦችን ስለጣሰች ወጣት ልጅ። የኤሚ የራሷ ቁርጠኝነት የሚያበራው ከተዛባ ሕመሟ ፈተናዎች ጋር በመላመድ ነው። በጤናዋ ምክንያት ከትሪያትሎን ወደ ትራክ ብስክሌት ከተሸጋገረች በኋላ አሁን በየካቲት ወር ለአሜሪካ የፓራሊምፒክ ማጣሪያ በትጋት ታሰልጣለች።
የሚያጋጥሟት መሰናክሎች ቢኖሩም፣ የኤሚ በቅርቡ ወደ ዊክሎ ያደረገችው ጉዞ ከሚጠበቀው በላይ በማለፍ በደስታ ተሞልታ በአይሪሽ ገጠራማ ውበት እንድትዋጥ አድርጓታል። የእርሷ ጀብዱ ህልሞችን ለመከታተል እና እያንዳንዱን ውድ ጊዜ ለመቅመስ፣ በችግር ጊዜም ቢሆን ለመቅመስ ሃይል ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
በየጥ
uveitis ምንድን ነው?
Uveitis በመካከለኛው የዐይን ሽፋን ላይ እብጠትን የሚያስከትል የዶሮሎጂ በሽታ ነው, ይህም uvea በመባል ይታወቃል. ህክምና ካልተደረገለት ወደ ራዕይ ማጣት ሊያመራ ይችላል. ማዮ ክሊኒክ
Connemara ድንክ ምንድን ነው?
የኮንኔማራ ድንክ በአየርላንድ ውስጥ በኮኔማራ ክልል ውስጥ የተወለደ የፈረስ ዝርያ ነው። ለተለያዩ የፈረስ ግልቢያ እንቅስቃሴዎች ተስማሚ ያደርጋቸዋል በእውቀት፣ በጥንካሬ እና በሁለገብነት ይታወቃሉ። Connemara Pony አርቢዎች ማህበር
ታላቁ ብሄራዊ ምንድን ነው?
ግራንድ ብሄራዊ በእንግሊዝ በየዓመቱ የሚካሄድ ታዋቂ የፈረስ ውድድር ነው። በሊቨርፑል አቅራቢያ በሚገኘው በአይንትሪ ሬሴኮርስ የተካሄደው በዓለም ላይ ካሉት በጣም ፈታኝ የቁጣ ውድድር አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል። የጃኪ ክበብ።