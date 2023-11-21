ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የተገኘ የባዘራ መሳሪያ ቦርሳ በዩኬ ሰማይ ውስጥ ይታያል

ማክሰኞ ማታ በእንግሊዝ የሌሊት ሰማይን ከተመለከቱ፣ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የጥገና ስራ ላይ በናሳ ጠፈርተኞች በድንገት የጣለውን አንድ አስደናቂ እይታ ሊመለከቱ ይችላሉ። ምንም እንኳን ትንሽ እና የማይረባ ነገር ቢመስልም, ይህ የመሳሪያ ቦርሳ በጣም ብሩህ ስለሚሆን በቢንዶ ወይም በቴሌስኮፕ ይታያል.
በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የጠፈር ተመራማሪዎች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በአይኤስኤስ ውስጥ ወሳኝ የጥገና ሥራዎችን ሲያከናውኑ የመሳሪያ ሳጥን ብልሽት ተከስቷል። የመሳሪያው ቦርሳ በግምት 17,000 ማይል በሰአት ፍጥነት እየተጓዘ ከጠፈር ጣቢያው ትንሽ ቀደም ብሎ እየዞረ ነው። ምንም እንኳን ውሎ አድሮ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ቢገባም በብርሃንነቱ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ ከእንግሊዝ ይታያል።
ከማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ የአስትሮፊዚስት ሊቅ ፕሮፌሰር አልበርት ዚጅልስትራ ጉጉ ለሚሆኑ ተመልካቾች አንዳንድ ምክሮችን አካፍለዋል። የአየሩ ሁኔታ ተስማሚ ከሆነ እና ሰማዩ ግልጽ ከሆነ, የመሳሪያውን ቦርሳ መለየት በቢኖክዮላስ መጠቀም ይቻላል. ከአውሮፕላኑ በበለጠ ፍጥነት የሚንቀሳቀስ ደካማ ቦታ ሆኖ ይታያል, ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ይጓዛል. ትክክለኛው የእይታ ጊዜ ከቀኑ 6.45፡XNUMX አካባቢ ነው፣ እና ቦርሳው ለሁለት ደቂቃዎች ያህል የሚታይ ይሆናል።
ከመሳሪያው ቦርሳ በተጨማሪ ተመልካቾች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሙሉውን የጠፈር ጣቢያ ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል. የመሳሪያው ቦርሳ፣ ሙሉ በሙሉ ነጭ ቀለም ያለው፣ ከአራት እስከ አምስት ወራት ውስጥ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ይቃጠላል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንም እንኳን አንድን ነገር እንደ መሳሪያ ቦርሳ ማየት ፈታኝ ቢመስልም የ EarthSky ባለሞያዎች በሁለት ቢኖክዮላስ ሊደረግ እንደሚችል አረጋግጠውልናል። በሚያስደንቅ ሁኔታ ብሩህ ነው ብለው ገልጸውታል፣ ለዓይን ከታይነት ደረጃ በታች፣ በክብደት +6 አካባቢ።
እንግዲያው፣ አይኖችዎን በሰማያት ላይ ያኑሩ እና ቢኖክዮላስዎን ዝግጁ ያድርጉት። ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በሌሊት ሰማይ ውስጥ ሲዘዋወር ይህን የሚንከራተት መሳሪያ ቦርሳ በጨረፍታ ሊመለከቱት ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ከዩኬ የጠፋውን መሳሪያ ቦርሳ እንዴት ማየት እችላለሁ?
የጠፋውን የመሳሪያ ቦርሳ ለመለየት, ቢኖክዮላር ወይም ቴሌስኮፕ ያስፈልግዎታል. ከአውሮፕላን፣ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ፣ ከቀኑ 6.45፡XNUMX ላይ ከአውሮፕላን በፍጥነት የሚንቀሳቀስ ደካማ ቦታ ይፈልጉ።
የመሳሪያው ቦርሳ ያለ ምንም የኦፕቲካል እርዳታ ሊታይ ይችላል?
የመሳሪያው ቦርሳ ለዓይን አይታይም ነገር ግን በብሩህነት ምክንያት በቢንዶው ሊታይ ይችላል, ይህም ከታይነት ገደብ በታች ነው.
የጠፈር ተመራማሪዎች የመሳሪያውን ቦርሳ ለምን ጣሉ?
በናሳ የጠፈር ተመራማሪዎች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ ባደረጉት አስፈላጊ የጥገና ሥራ የመሳሪያው ቦርሳ በድንገት ወድቋል።
የመሳሪያው ቦርሳ ምን ይሆናል?
የመሳሪያው ቦርሳ በአሁኑ ጊዜ ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ቀድማ በመሬት ዙሪያ እየተሽከረከረ ሲሆን ከአራት እስከ አምስት ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ይቃጠላል ተብሎ ይጠበቃል።