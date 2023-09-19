በአየርላንድ ውስጥ ያሉትን አስደናቂ የሰሜን ብርሃኖች ተለማመዱ

ሰሜናዊ ብርሃኖች፣ አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተት፣ በአየርላንድ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ሊመሰክሩ ይችላሉ። አይስላንድ እና አላስካ በአውሮራ ቦሪያሊስ ማሳያዎቻቸው ቢታወቁም፣ አየርላንድ ይህን አስደናቂ የብርሃን ትርኢት ለማየት ልዩ እድል ትሰጣለች። መብራቶቹ ብዙውን ጊዜ እንደ አረንጓዴ አረንጓዴ, እና አንዳንድ ጊዜ ሮዝ, ሰማያዊ እና ወይን ጠጅ ቀለሞች ይታያሉ, ይህም በምሽት ሰማይ ላይ ማራኪ ትዕይንት ይፈጥራል.
የአስትሮኖሚ አየርላንድ መፅሄት አዘጋጅ ዴቪድ ሙር በዚህ አመት ሴፕቴምበር 23 ላይ በሚከበረው የኢኩኖክስ ዘመን የሰሜናዊ ብርሃኖችን የማየት እድላቸው ከፍ እንደሚል ገልጿል። የምድር መግነጢሳዊ መስክ እና የፕላኔቷ ዘንበል መብራቶቹ እንዲታዩ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ ይህን የተፈጥሮ ክስተት ለመመስከር ምንም ዋስትና እንደሌለ ልብ ሊባል ይገባል.
በአየርላንድ ውስጥ መብራቶችን ለመመልከት በጣም ጥሩው ቦታ የገጠር ሰሜናዊ የባህር ዳርቻ እና የአንትሪም የባህር ዳርቻ ክፍሎች ናቸው። እነዚህ ቦታዎች የከተማ መብራቶች ጣልቃ ሳይገቡ የአትላንቲክ ውቅያኖስን ግልጽ እይታዎች ይሰጣሉ. በአትላንቲክ የባህር ዳርቻ ላይ የምትገኘው ማዮ ሌላው የሚመከር ቦታ ነው። ይሁን እንጂ ሰማዩ ግልጽ ከሆነ መብራቶቹ ከየትኛውም የአገሪቱ ክፍል ሊታዩ ይችላሉ.
የሰሜናዊ ብርሃኖች መፈጠር የሚጀምረው በፀሐይ ላይ በሚታዩ የፀሐይ ጨረሮች ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው ጨረር ወደ ጠፈር ይለቀቃል. እነዚህ ቅንጣቶች ከምድር መግነጢሳዊ መስክ ጋር ይገናኛሉ እና ወደ ሰሜን እና ደቡብ ምሰሶዎች ይሳባሉ. በከባቢ አየር ውስጥ ካሉ አቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ሲጋጩ፣ መብራቶቹ ደማቅ ቀለሞች ይፈጠራሉ።
አውሮራ ቦሪያሊስን የማየት እድሎችን ከፍ ለማድረግ፣ ከአርቴፊሻል መብራቶች መራቅ አስፈላጊ ነው። የከተማ ነዋሪዎች ትልቅ ማሳያዎችን ብቻ ማየት ይችላሉ፣ ነገር ግን በገጠር የሚኖሩ፣ ከደማቅ ብርሃን ርቀው፣ ጥሩ እይታዎችን ሊያገኙ ይችላሉ። ምንም እንኳን መብራቱ የማይታወቅ ቢሆንም, የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፀሐይን እንቅስቃሴ በመከታተል የእነሱን ክስተት ሊተነብዩ ይችላሉ.
አስትሮኖሚ አየርላንድ የሰሜናዊ መብራቶችን የማየት እድልን ጨምሮ በየእለቱ የሰማይ ሁኔታ ዝመናዎችን በማቅረብ የአውሮራ የማንቂያ አገልግሎት ትሰጣለች። መብራቶቹ በሌሊት በማንኛውም ጊዜ ሊታዩ ቢችሉም፣ ለተመቻቸ እይታ ግልጽ የሆነ ሰማይ መኖሩ በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንም እንኳን የአየርላንድ የአየር ሁኔታ በተደጋጋሚ ደመናው እና ዝናብ ፈታኝ ሊሆን ቢችልም የሰሜን ብርሃኖችን ለማየት አሁንም እድሎች አሉ። በ2025 የፀሀይ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ፣ የሚቀጥሉት ጥቂት አመታት በተለይ ይህን የተፈጥሮ ድንቅ ነገር ለመለማመድ ምቹ ናቸው። ስለዚህ, በብርሃን አየርላንድ ሰማይ ስር አስማታዊ ምሽት ያዘጋጁ.
ምንጮች:
- አስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት.