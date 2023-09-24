ተመራማሪዎች ያለ ባዮኬሚስትሪ ሰው ሠራሽ ዝርያዎችን ይፈጥራሉ እና የዝግመተ ለውጥ መርሆዎችን ይመለከታሉ

የሃርቫርድ ተመራማሪዎች በባዮኬሚስትሪ ላይ ያልተመሰረቱ ሰው ሰራሽ የኑሮ ስርዓቶችን የሚፈጥሩበትን መንገድ አግኝተዋል, ይህም ከሌላ የኬሚስትሪ አይነት ሊዳብሩ በሚችሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይ የህይወት ቅርጾችን ከፍቷል. በጁዋን ፔሬዝ-ሜርኬደር የሚመራው ቡድን ባዮኬሚካላዊ ያልሆኑ ስርዓቶችን በማጥናት የሁሉም የተፈጥሮ ህይወት ስርዓቶች አስፈላጊ ባህሪያትን ማሳየት ይችላል. በሴል ሪፖርቶች ፊዚካል ሳይንስ ውስጥ የታተመው የቅርብ ጊዜ ጥናታቸው እነዚህ የተዋሃዱ ስርዓቶች በዳርዊን የዝግመተ ለውጥ መርሆዎች እንደሚሠሩ ያሳያል።
ተመራማሪዎቹ ከዚህ ቀደም የባዮኬሚካላዊ ሴሎችን ባህሪ የሚመስሉ ፕሮቶሴሎች የሚባሉ ካርቦን-ኬሚስትሪ-ተኮር ስርዓቶችን ፈጥረዋል። እነዚህ ፕሮቶሴሎች በራሳቸው የሚገጣጠሙ ፖሊመር ቬሴሴል እና ከባዮሎጂ ጋር በተያያዙ ኬሚካሎች ላይ አይመሰረቱም. በዚህ ጥናት ውስጥ ቡድኑ ሁለት የፕሮቶኮል ዝርያዎችን ፈጠረ እና በብርሃን አከባቢ ውስጥ ለመኖር ያላቸውን ውድድር ተመልክቷል.
ከተዋሃዱ ዝርያዎች አንዱ የብርሃን ስሜታዊነት ጠቀሜታ ነበረው, ሌላኛው ግን አልነበረውም. ተመራማሪዎቹ ባደረጉት ምልከታ ለብርሃን ስሜታዊነት ያላቸው ዝርያዎች ለመጽናት ሲችሉ ሌሎቹ ዝርያዎች ግን በሕይወት አልነበሩም. ይህ የውድድር ማግለል መርህን ያሳያል፣ ከፍተኛ የውድድር ጥቅም ያላቸው ዝርያዎች ከሌሎች ዝርያዎች ለሀብት የሚወዳደሩበት።
እነዚህ ግኝቶች ባዮኬሚስትሪ ለሕይወት ትግል አስፈላጊ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ይቃወማሉ። ፔሬዝ-ሜርኬደር ባዮኬሚካል ያልሆኑ የካርበን ኬሚስትሪ አነስተኛ "ተስማሚ" የፕሮቶሴል ዝርያዎችን ወደ መጥፋት ሊያመራ እንደሚችል ይጠቁማል. ይህ ከመሬት በላይ የህይወት መሰረታዊ ባህሪያትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚችሉ ኬሚስትሪዎች መኖራቸውን ጥያቄ ያስነሳል.
ፔሬዝ-ሜርኬደር በትክክለኛ ሁኔታዎች ውስጥ, በፕላኔታዊ ገጽ ላይ ያሉ ቁሳቁሶች በኬሚካላዊ ምላሽ, እራሳቸውን ማደራጀት እና በዚህ ሙከራ ውስጥ የተመለከቱትን ባህሪያት ሊያሳዩ እንደሚችሉ ያምናል. እኛ እንደምናውቀው ሕይወትን የማይመስሉ ሌሎች የሕይወት ዓይነቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ ግልጽነት አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥቷል.
ይህ ጥናት የህይወትን አመጣጥ ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና ህይወት በምድር ላይ ከምናውቀው በጣም በተለየ መልኩ ሊኖር ይችላል የሚለውን ሀሳብ ይደግፋል።
ምንጮች:
- ሃርቫርድ ጋዜጣ፡- ተመራማሪዎች-ሳይንቴቲክ-ዝርያ-ያሉ-ባዮኬሚስትሪ-ይፈጠሩ-በዳርዊን-የዝግመተ ለውጥ-መርሆች መሠረት ይሠራሉ።