በማርስ ላይ የምትጠልቀው ለምንድን ነው ሰማያዊ?

በPerseverance rover የተጋራው የቅርብ ጊዜ ምስል በማርስ ላይ ሰማያዊ ቀለም ያለው ጀምበር ስትጠልቅ የሚያሳይ ሲሆን ይህም በምድር ላይ ከለመድነው የፀሐይ መጥለቅ ጋር ፍጹም ተቃራኒ ነው። ግን የዚህ ክስተት መንስኤ ምንድን ነው?
በማርስ ላይ ያለው ከባቢ አየር በአብዛኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያካትታል, አነስተኛ መጠን ያለው ናይትሮጅን እና አነስተኛ መጠን ያለው ኦክሲጅን ይይዛል. በተጨማሪም የማርስ ከባቢ አየር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአቧራ ቅንጣቶችን ይዟል. በማርስ ላይ ፀሐይ ስትጠልቅ ለሰማያዊው ገጽታ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት እነዚህ የአቧራ ቅንጣቶች ናቸው።
የፀሐይ ብርሃን በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲያልፍ በአየር ውስጥ በሚገኙ ሞለኪውሎች እና ቅንጣቶች ተበታትኖ ስለሚሰራጭ የተለያየ ቀለም ይኖረዋል። ይሁን እንጂ በማርስ ላይ በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙት የአቧራ ቅንጣቶች ሰማያዊውን ብርሃን በመምጠጥ ሰማዩን ቀይ ቀለም ይሰጡታል. በፀሀይ መውጣት እና ስትጠልቅ የፀሀይ ብርሀን ከፍተኛ መጠን ያለው አቧራ ውስጥ ማለፍ ሲኖርበት ሰማያዊው ብርሃን በፀሐይ ዙሪያ ባለው አካባቢ ተበታትኖ በማርስ ላይ ለሚታዩ ታዛቢዎች ይታያል.
ይህ ክስተት በአቧራ ቅንጣቶች በመምጠጥ እና በመበተን ምክንያት የተወሰኑ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን መጥፋትን የሚያመለክት ኢንተርስቴላር መጥፋት በመባል ይታወቃል። ሰማያዊው ብርሃን ወደ ፀሀይ አቅጣጫ በቅርበት የመበተን አዝማሚያ አለው, ሌሎች ቀለሞች ደግሞ በመላው ሰማይ ላይ ተበታትነው ቢጫ ወይም ብርቱካንማ ቀለም ይፈጥራሉ.
የማርስ ፓዝፋይንደር ኢሜጂንግ ቡድን አባል እና የCuriosity rover ሚስዮን የሳይንስ ቡድን አባል የሆነው ማርክ ሌሞን በማርስ ጀንበር ስትጠልቅ ከፀሐይ አጠገብ ያለው ሰማያዊ ቀለም በከባቢ አየር ውስጥ ባለው አቧራ ምክንያት ብቻ እንደሆነ ያስረዳል። በውሃ ደመናዎች በረዶ የተከሰተ እንዳልሆነ ያብራራል.
በማጠቃለያው የማርስ ከባቢ አየር ልዩ ስብጥር ፣ በተለይም የአቧራ ቅንጣቶች መኖራቸው ፣ በማርስ ላይ ለፀሐይ መጥለቅ ሰማያዊ ገጽታ ተጠያቂ ነው። ይህ አስደናቂ ክስተት የቀይ ፕላኔት አካባቢን ልዩ ባህሪያት ያሳያል።
ምንጮች:
- የማርስ ፓዝፋይንደር ምስል ቡድን አባል እና የCuriosity rover ተልዕኮ የሳይንስ ቡድን አባል ማርክ ሌሞን
- ቴክሳስ A&M ዩኒቨርሲቲ ፣ የኮሌጅ ጣቢያ