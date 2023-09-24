የማይክሮባዮታ ቮልት፡ የማይክሮባላዊ ልዩነትን ለጤና መጠበቅ

በትሪሊዮን የሚቆጠሩ ረቂቅ ተሕዋስያን በአጠቃላይ ጤናን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና በመጫወት በሰው የምግብ መፍጫ ሥርዓት ውስጥ ይኖራሉ። እነዚህ ረቂቅ ተህዋሲያን፣ ባክቴሪያ፣ ፈንገስ እና ሌሎች ማይክሮቦች፣ ከበሽታ የመከላከል ስርዓታችን እስከ ሜታቦሊዝም ድረስ በተለያዩ የጤንነታችን ገፅታዎች ላይ ተጽእኖ የማድረግ ችሎታ አላቸው። ይሁን እንጂ የሳይንስ ሊቃውንት የዘመናዊው ዓለም ፈጣን የከተሞች መስፋፋት፣ የኢንዱስትሪ መስፋፋትና የአካባቢ ለውጥ የእነዚህን የማይክሮባዮታ ልዩነት አደጋ ላይ እየጣለ መሆኑን በማስጠንቀቅ ላይ ናቸው።
ለዚህ ስጋት ምላሽ በስዊዘርላንድ የሚገኘው የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የማይክሮባዮታ ቮልትን አቋቁሟል። ይህ የፈጠራ ፕሮጀክት ከላኦስ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በዓለም ዙሪያ ካሉ የተለያዩ ማህበረሰቦች የሰገራ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ያለመ ነው። ከአንድ ሚሊዮን በላይ የዘር ናሙናዎችን ከሚጠብቀው በስቫልባርድ፣ ኖርዌይ በሚገኘው ታዋቂው ግሎባል ዘር ቮልት ሞዴል የተሰራው የማይክሮባዮታ ቮልት የማይክሮባዮታ ቋሚ መጠባበቂያን ለማስጠበቅ ያለመ ነው።
ልክ እንደ ግሎባል ዘር ቮልት የሰብል ስብጥርን ለመጠበቅ ያለመ፣ የማይክሮባዮታ ቮልት የወደፊት በሽታዎችን ለመከላከል የጠፉ ጥቃቅን ተህዋሲያንን ለማከማቸት እና ለማነቃቃት ይፈልጋል። ዘሮች የእጽዋትን ቁጥር ለማደስ እና ለማደስ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ሁሉ, ተስፋው የተከማቸ ማይክሮባዮታ ለወደፊት ለአዳዲስ ህክምናዎች እና ህክምናዎች ምንጭ ሆኖ ያገለግላል.
የማይክሮባዮታ ቮልት ከተለያዩ ህዝቦች ናሙናዎችን በመሰብሰብ ሙሉ ለሙሉ የተህዋሲያን ብዝሃነትን ለመያዝ እና ለሚመጡት ትውልዶች የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ ያለመ ነው። ይህ የዘረመል ቁሳቁስ ለተለያዩ የጤና ሁኔታዎች አዳዲስ መፍትሄዎችን ሊከፍት የሚችል ጠቃሚ ሀብትን ይወክላል።
የማይክሮባዮታ መቆራረጥ ከተለያዩ የጤና ችግሮች ጋር የተቆራኘ በመሆኑ ራስን የመከላከል በሽታዎች፣ አለርጂዎች፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረት እና የአዕምሮ ጤና መታወክን ጨምሮ ጥቃቅን ተህዋሲያንን መጠበቅ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። በጥቃቅን ማህበረሰቦች እና በሰው ጤና መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት መረዳት የታለሙ ጣልቃገብነቶችን እና ህክምናዎችን ለማዘጋጀት ወሳኝ እርምጃ ነው።
የማይክሮባዮታ ቮልት ረቂቅ ተሕዋስያን በሰው ልጅ ጤና ውስጥ ያላቸውን ወሳኝ ሚና እያደገ ለመምጣቱ እንደ ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል። የማይክሮባዮታ ልዩነትን በመጠበቅ እና በማጥናት፣የሕክምና እድገቶችን ለመክፈት እና ለትውልድ ጤናማ የወደፊት እድልን እናረጋግጣለን።
ምንጮች:
– ግሎባል ዘር ቮልት – ስቫልባርድ፣ ኖርዌይ
- በስዊዘርላንድ ውስጥ የማይክሮባዮታ ቮልት ፕሮጀክት ቡድን