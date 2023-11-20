ሐምራዊ-ዘውድ ፌሪ-ዊረንስ ውስጥ የትብብር እርባታ በስተጀርባ ያለውን ውስብስብ ተነሳሽነት ማሰስ

በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ እና በዋገንገን ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂስቶች ቡድን በቅርቡ የተደረገ ጥናት በሀምራዊ-ዘውድ ተረት-wrens ውስጥ ያለውን የትብብር እርባታ አስገራሚ ባህሪ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። እነዚህ ትንንሽ አእዋፍ የተመራማሪዎችን ቀልብ የሳቡ ልዩ የሆነ ማህበራዊ አወቃቀራቸው፣ አንዳንድ ግለሰቦች ልጆቻቸውን በማሳደግ ሌሎችን ለመርዳት የራሳቸውን የመራቢያ እድሎች በመተው ነው።
ተመራማሪዎቹ በምዕራብ አውስትራሊያ ውስጥ በኪምቤሊ ክልል ውስጥ የብዙ ዓመታት ጥናት ጀመሩ ፣ በተፈጥሮ መኖሪያቸው ውስጥ የሚገኙትን ተረት-ወሬኖች በክሪክ መስመሮች በቅርበት እየተመለከቱ። ቡድኑ የተናጠል ወፎችን በመያዝ እና በመገጣጠም በርካታ ትውልዶችን መከታተል ችሏል ፣ ይህም የትብብር እርባታ ጥቅሞችን እና መሰረታዊ መነሳሳቶችን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ።
የጥናቱ አንዱ ቁልፍ ግኝት በሐምራዊ-ዘውድ ተረት-wrens ውስጥ የትብብር እርባታ ረዳቶቹ ከሚረዷቸው ወፎች ወይም አጋሮቻቸው ጋር እንዲገናኙ የወደፊት ዕድል ፈጠረላቸው። ይህ የሚያሳየው ለሌሎች የመራቢያ ስኬት ላይ ኢንቨስት በማድረግ ረዳቶቹ ወደፊት ጂኖቻቸውን የማስተላለፍ እድላቸውን ይጨምራሉ።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የትብብር እርባታ በትናንሽ የአእዋፍ ቡድኖች መካከል ጠንካራ ማህበራዊ ትስስር ለመፍጠር እንደሚያመቻች ደርሰውበታል። እነዚህ ቦንዶች፣ ቡድኑ አዳኞችን የማግኘት እና ምላሽ የማግኘት ችሎታውን ከፍ በማድረግ ለተሳተፉት ግለሰቦች ሁሉ መጠነኛ ደህንነትን አስገኝቷል።
የሚገርመው፣ ጥናቱ በመተባበር እርባታ ቡድኖች ውስጥ የዝምድና ስሜት መከሰቱን ገልጿል። ከመራቢያ ጥንዶች ጋር በቅርበት የተገናኙት አጋዥ ወፎች ከሌሎች የቡድን አባላት የበለጠ በአክብሮት የተያዙ ረዳቶች ከሌላቸው ረዳቶች የበለጠ አክብሮት አግኝተዋል። ይህ የጄኔቲክ ቁሳቁሶችን ወደ ዘሮች ለማስተላለፍ የሚያስችል ቀጥተኛ ያልሆነ መንገድ ያሳያል።
በማጠቃለያው፣ የምርምር ቡድኑ ግኝቶች እንደሚያመለክቱት በሐምራዊ-ዘውድ ተረት-wrens ውስጥ የትብብር እርባታ የወደፊት ጥቅሞችን ለማግኘት እንደ ስትራቴጂ ያገለግላል ፣ ይህም የመገጣጠም እድሎችን እና የተሻሻለ ማህበራዊ ትስስርን ይጨምራል። ባዮሎጂስቶች በነዚህ የአቪያን ማህበረሰቦች ውስብስብ ተለዋዋጭነት ውስጥ እራሳቸውን በማጥለቅ በእንስሳት ዓለም ውስጥ የትብብር ባህሪያትን መሠረት በማድረግ ስለ ልዩ ልዩ ዘዴዎች ያለንን ግንዛቤ አሳድገዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ለምንድነው አንዳንድ ሐምራዊ-ዘውድ ያላቸው ተረት-wrens በትብብር እርባታ የሚሳተፉት?
መ: አንዳንድ የዝርያ አባላት ልጆቻቸውን በማሳደግ ሌሎችን ለመርዳት የራሳቸውን የመራቢያ እድሎች ለመተው ይመርጣሉ። ይህ ባህሪ የወደፊት የመጋባት እድሎችን ይሰጣል እና በትናንሽ የአእዋፍ ቡድኖች ውስጥ ጠንካራ ማህበራዊ ትስስር ለመፍጠር ይረዳል።
ጥ፡ ጥናቱ የት ነበር የተካሄደው?
መ፡ ጥናቱ የተካሄደው በምዕራብ አውስትራሊያ በኪምቤሊ ክልል ሲሆን ሐምራዊ-ዘውድ ያላቸው ተረት-wrens በተፈጥሮ መኖሪያቸው ውስጥ በጅረት መስመሮች ውስጥ በሚኖሩበት በምዕራብ አውስትራሊያ ነው።
ጥ፡- ተመራማሪዎቹ ነጠላ ወፎችን እንዴት ይከታተሉ ነበር?
መ: ተመራማሪዎቹ ብዙ ናሙናዎችን ያዙ እና ትንሽ ቀለም ያላቸው ባንዶች በእግራቸው ላይ አደረጉ፣ ይህም ወፎችን ረዘም ላለ ጊዜ እንዲለዩ እና እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል።
ጥ: የትብብር እርባታ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ: የትብብር እርባታ ረዳቶች ከሚረዷቸው ወፎች ወይም አጋሮቻቸው ጋር እንዲገናኙ እድል ይሰጣል፣ ማህበራዊ ትስስርን ያሻሽላል እና ቡድኑ አዳኞችን የመለየት ችሎታን ያሻሽላል።
ጥ፡- በኅብረት እርባታ አውድ ውስጥ ዘመድነት ምንድን ነው?
መ፡ ኔፖቲዝም በህብረት መራቢያ ቡድን ውስጥ ካሉ ግንኙነት ከሌላቸው ረዳቶች ጋር ሲነፃፀር በቅርብ ተዛማጅ በሆኑ አጋዥ ወፎች የሚሰጠውን ተመራጭ አያያዝ ያመለክታል።
(ምንጭ፡ phys.org)