ናሳ በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት የከባቢ አየር ለውጦችን ለማጥናት ሮኬቶችን ሊጀምር ነው።

ናሳ በጨረቃ ጥላ ላይ ሶስት ሮኬቶችን ለመወንጨፍ በዝግጅት ላይ ነው በመጪው የፀሐይ ግርዶሽ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ያሉትን ችግሮች ለማጥናት ። በዩኤስ ደቡብ ምዕራብ ላለው የተለየ መንገድ እና ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የሆነው ግርዶሹ የፀሐይ ግርዶሽ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ ያደርጋል።
በክስተቱ ጫፍ ላይ በግምት 90% የሚሆነው ፀሀይ በጨረቃ ይዘጋል። ናሳ ዓላማው የዚህ ክስተት በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመለካት ነው። በከባቢ አየር፣ በኤሌክትሮን መጠን እና የሙቀት መጠን ላይ መረጃ ለመሰብሰብ የጠፈር ኤጀንሲው ከግርዶሹ “የእሳት ቀለበት” መንገድ ወጣ ብሎ በኒው ሜክሲኮ ከሚገኘው ዋይት ሳንድስ ሚሳኤል ክልል ሶስት ድምፅ የሚሰማ ሮኬቶችን ያስወንራል።
ከግርዶሹ ጫፍ በፊት፣በጊዜ እና በኋላ የተወነጨፉት ሮኬቶች 50 ማይል አካባቢ ወደ ionosphere ይወጣሉ፣ አየሩ ኤሌክትሪክ ይሆናል። በዚህ ክልል በፀሀይ መውጣት እና ስትጠልቅ ion እና ኤሌክትሮኖች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የሙቀት መጠን እና የመጠን መለዋወጥ ይከሰታሉ. የሳይንስ ሊቃውንት በግርዶሽ ወቅት ሞገዶች በ ionosphere ውስጥ ይሰራጫሉ. ይህ ተልዕኮ በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት በልዩ ልዩ የምድር ከባቢ አየር ውስጥ ከተለያዩ ቦታዎች በአንድ ጊዜ መለኪያዎችን ለመሰብሰብ የመጀመሪያው ይሆናል።
ከEmbry-Riddle Aeronautical University በ Aroh Barjatya የሚመራ ፕሮጀክቱ በግርዶሽ ፓት አካባቢ የከባቢ አየር መዛባት በመባል ይታወቃል። ባርጃትያ ionosphereን ከኩሬ ጋር ያመሳስለዋል፣ ይህም ግርዶሽ እንደ ሞተር ጀልባ በድንገት በውሃ ውስጥ እንደሚሰበር ተናግሯል። ጀልባው ወደ ውስጥ በሚፈስስበት ጊዜ የውሃው መጠን ለጊዜው እንዲጨምር የሚያደርገውን መነቃቃት ይፈጥራል።
እያንዳንዱ ሮኬት በኤሌክትሪክ እና መግነጢሳዊ መስኮች፣ ጥግግት እና የሙቀት መጠን ላይ ለውጦችን ለመለካት ትናንሽ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ያሰማራል። ሮኬቶች በትክክል ሊወኩ እና ለሳተላይቶች የማይደርሱ ከፍታዎችን ማሰስ ስለሚችሉ በትናንሽ የቦታ ሚዛኖች አቀባዊውን መጠን ለማጥናት ተስማሚ ናቸው ተብሎ ይታሰባል።
የዓመቱ የፀሐይ ግርዶሽ በኦሪገን፣ በሰሜን ካሊፎርኒያ፣ በኔቫዳ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢዳሆ፣ በዩታ፣ በሰሜን ምስራቅ አሪዞና፣ በደቡብ ምዕራብ ኮሎራዶ፣ በኒው ሜክሲኮ እና በቴክሳስ በተዘረጋው መንገድ ላይ ይታያል። ከዩኤስ ከወጡ በኋላ መንገዱ የሜክሲኮን ዩካታን ባሕረ ገብ መሬት፣ እንዲሁም ቤሊዝ፣ ሆንዱራስን፣ ኒካራጓን፣ ፓናማን፣ ኮሎምቢያን እና ብራዚልን ያቋርጣል። በአዲሱ ጨረቃ ዙሪያ የሚያብረቀርቅ ቀለበት የሆነውን "የእሳት ቀለበት" የሚመሰክሩት በመንገድ ላይ ያሉት ብቻ ሲሆኑ፣ በሰሜን፣ በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ ያሉ ሰዎች ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ማዱሊካ ጉሃታኩርታ ፣ የሄሊዮፊዚክስ ፕሮግራም ሳይንቲስት ፣ የናሳ ዋና መሥሪያ ቤት