ብርቅዬ ሥልጣኔ-የሚያበቃ ኮሜቶች ለማቃለል ወሳኝ ዝርዝሮችን ሊሰጡ ይችላሉ፣ የጥናት ግኝቶች

በቅርቡ የተገኘ ኮሜት C/2022 E3 (ZTF) በምድር ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ እና አስከፊ ጉዳቶችን የሚያስከትሉ የረጅም ጊዜ ኮከቦችን ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ አሳይቷል። በተለየ አረንጓዴ ቀለም የሚታወቀው ኮሜት በመጋቢት 2022 በፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ተገኝቷል።
ተመራማሪዎች ዜድቲኤፍ መነሻው በሳተርን እና ዩራነስ አካባቢ ነው ብለው ያምናሉ ኦርት ክላውድ በተባለው በትሪሊዮን የሚቆጠሩ ኮሜትዎች ስብስብ በሶላር ሲስተም ጫፍ ላይ ይገኛል። ከጋላክቲክ ሞገዶች እና ከዋክብት የሚያልፉ መስተጋብር የእነዚህን ኮሜቶች ምህዋር ይረብሽና ወደ ውስጠኛው የፀሐይ ስርዓት ይልካቸዋል ይህም ለምድር ስጋት ይፈጥራል።
አሳሳቢው ነገር እነዚህ ኮከቦች ከፍ ካለ የምሕዋር ዝንባሌ ተነስተው ወደ ምድር በመቅረብ በአንጻራዊ ሁኔታ እስኪቀራረቡ ድረስ ለመለየት አስቸጋሪ ማድረጉ ላይ ነው። በአሁኑ ጊዜ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንደነዚህ ያሉትን ኮሜቶች ሙሉ በሙሉ ለመለየት የሚያስችል መሣሪያ ቢኖራቸውም፣ አሁን ያሉት ታዛቢዎች ተጽዕኖ ከማድረግ በፊት እነሱን ለመለየት እና ለመከታተል ጊዜ አላቸው።
ይህንን ችግር ለመፍታት የወደፊት ታዛቢዎች እንደ NEO ዳሰሳ ተልዕኮ እና የሩቢን ኦብዘርቫቶሪ የመለየት ችሎታን እንደሚያሻሽሉ እና የማቃለል ሂደቶችን ለመቅጠር በቂ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። መቀነስ ከምድር ጋር ግጭትን ለማስወገድ የኮሜትን አካሄድ መቀየርን ሊያካትት ይችላል።
ኮሜትዎች በተለይ አደገኛ ናቸው ምክንያቱም ምድርን ሲመታ ከአስትሮይድ የበለጠ የእንቅስቃሴ ጉልበት አላቸው። ስለዚህ አስከፊ መዘዞችን ለመከላከል ቀደም ብሎ ማወቅ እና ወቅታዊ እርምጃዎች ወሳኝ ናቸው.
እንደ ZTF ያሉ ኮከቦችን ማጥናት እና ወደ ምድር ምን ያህል በተደጋጋሚ እንደሚጠጉ መረዳት በነዚህ ብርቅዬ የስልጣኔ ማብቂያ ተጽእኖዎች የሚፈጠረውን አደጋ ለመቀነስ ስልቶችን ለማዘጋጀት ይረዳል። ቴክኖሎጂው እየገፋ ሲሄድ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ኮሜተሪዎችን በተሻለ ሁኔታ ለማወቅ፣ ለመከታተል እና አቅጣጫ ለማስቀየር እንደሚችሉ ተስፋ በማድረግ ምድራችንን ከአውዳሚ ተጽእኖ ይጠብቃሉ።
ምንጮች:
– ምንጭ አንቀጽ
- ናሳ
- የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማሳወቂያዎች