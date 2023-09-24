የአንስታይን የስበት ሃይል ቲዎሪ፡ የልዩነት ፍለጋ

አጠቃላይ አንፃራዊነት በመባል የሚታወቀው የአንስታይን የስበት ፅንሰ-ሀሳብ ከመቶ አመት በላይ በሚያስገርም ሁኔታ ስኬታማ ነበር። ሆኖም ግን፣ በተለይ በጥቁር ጉድጓዶች ውስጥ እና በትልቁ ባንግ ውስጥ ወደ ስፔስ-ታይም ነጠላነት ሲመጣ የንድፈ ሃሳባዊ ጉድለቶች አሉት።
በፊዚክስ ውስጥ ያሉትን ሌሎች መሠረታዊ ኃይሎች ከሚገልጹት ንድፈ ሐሳቦች በተለየ፣ አጠቃላይ አንጻራዊነት የተፈተነው በደካማ ስበት ብቻ ነው። ይህ ማለት ከአጠቃላይ አንጻራዊነት ማፈንገጥ አሁንም ይቻላል እና በመላው አጽናፈ ሰማይ ሙሉ በሙሉ አልተመረመረም ማለት ነው። የንድፈ ፊዚክስ ሊቃውንት ከአጠቃላይ አንጻራዊነት መዛባት መከሰት አለበት ብለው ያምናሉ።
ለአጠቃላዩ አንጻራዊነት ድክመቶች አንዱ መፍትሄ የኳንተም ሜካኒክስን ማካተት ሲሆን ይህም በጣም ትንሽ በሆኑ ሚዛኖች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ኳንተም ፊዚክስ እንደሚያመለክተው ቅንጣቶች ከነጥብ ይልቅ እንደ ሞገዶች መታሰብ አለባቸው፣ እና የሃይዘንበርግ እርግጠኛ አለመሆን መርህ እንደ አቀማመጥ እና ፍጥነት ያሉ አንዳንድ ጥንድ መጠኖች በፍፁም ትክክለኛነት ሊታወቁ አይችሉም ይላል።
አጠቃላይ አንጻራዊነት እና ኳንተም ፊዚክስን ለማጣመር የተደረጉ ሙከራዎች ከአንስታይን ቲዎሪ መዛባትን አስተዋውቀዋል፣ ይህም የመጨረሻው የስበት ንድፈ ሃሳብ ሊሆን እንደማይችል ያሳያል። እ.ኤ.አ. በ1919 በፀሐይ ግርዶሽ አጠቃላይ አንፃራዊነትን በሚገባ ያረጋገጠው አርተር ኤዲንግተን፣ ከመግቢያው ብዙም ሳይቆይ አማራጮችን መፈለግ ጀመረ።
ኮስሞሎጂ በስበት ኃይል ንድፈ ሃሳቦች ጥናት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. የ Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) ሞዴል የኮስሞሎጂ መደበኛ ሞዴል ሆኗል, ነገር ግን ከቲዎሬቲክ እይታ አንጻር ያልተሟላ እና አጥጋቢ አይደለም. የጠቆረ ኢነርጂ የተዋወቀው የጠፈር መስፋፋትን መፋጠን ለማብራራት ሲሆን የΛCDM ሞዴል አስፈላጊ አካል ነው። ይሁን እንጂ የጨለማ ጉልበት ተፈጥሮ ምስጢር ሆኖ ይቆያል, እና ሕልውናው አካላዊ ማረጋገጫ የለውም.
ከጨለማ ኢነርጂ አንዱ አማራጭ የኮስሞሎጂካል ቋሚ ነው, ነገር ግን የኮስሞሎጂ ምልከታዎችን ለማስማማት ጥሩ ማስተካከያ ያስፈልገዋል. ችግሮቹ የሚከሰቱት ሚስጥራዊ የጨለማ ሃይል መኖር ሳይሆን የኮስሞሎጂ ምልከታዎችን ወደ አጠቃላይ አንፃራዊነት ለማስማማት በመሞከር ሊሆን ይችላል።
የፊዚክስ ሊቃውንት አማራጭ ንድፈ ሐሳቦችን ሲመረምሩ እና የአጽናፈ ዓለሙን ምንነት ለመረዳት በሚጥሩበት ጊዜ ከአንስታይን የስበት ኃይል ንድፈ ሐሳብ መዛባት ፍለጋ ይቀጥላል።