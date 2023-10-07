አንዳንድ ዝርያዎች ለወጣትነት የታዩት ለምንድን ነው?

በእንስሳት ዓለም ውስጥ ያሉ ወጣቶች ከአጋዘን እና አቦሸማኔዎች እስከ ወፎች እና አሳዎች ድረስ ይገኛሉ ። ነገር ግን የእነዚህ ቦታዎች ዓላማ ምንድን ነው, እና ለምን የተወሰኑ ዝርያዎች ብቻ ይይዛሉ? የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂስቶች እንደሚጠቁሙት እነዚህ ነጠብጣቦች ለአደጋ የተጋለጡ ሕፃናትን ከአዳኞች ለመጠበቅ ይረዳሉ። ይህ ክስተት, convergent evolution በመባል የሚታወቀው, ተዛማጅነት በሌላቸው ዝርያዎች ውስጥ ተመሳሳይ ባህሪያት እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል.
ቦታዎች በብዛት የሚገኙት እንደ ሳር መሬት እና ደኖች ባሉ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ አወቃቀሮች መኖሪያ ውስጥ በሚኖሩ ዝርያዎች ውስጥ ነው። በነዚህ አካባቢዎች፣ ቦታዎቹ ከበስተጀርባው ጋር እንዲዋሃዱ በመርዳት በቅጠሎች ወይም በሳር የሚፈነጥቀውን የፀሐይ ብርሃን ያስመስላሉ። ነገር ግን፣ እንደ ክፍት ታንድራ ወይም እሽግ በረዶ ባሉ ዩኒፎርም ወይም ባህሪ በሌላቸው መኖሪያዎች ውስጥ፣ ወጣት እንስሳት ከአካባቢው ጋር ለመጋጨት ንጹህ ነጭ ይሆናሉ።
የሚገርመው ነገር ነጠብጣቦች ወጣት እንስሳትን ለመደበቅ ሁልጊዜ አያገለግሉም. በአንዳንድ ሁኔታዎች, ነጠብጣቦች ህጻናት ተለይተው እንዲታዩ ይረዳሉ. ለምሳሌ፣ ወጣት የጋሪባልዲ ዓሦች ደማቅ-ሰማያዊ ነጠብጣቦች አሏቸው፣ ይህ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ወንዶች ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ያሳያል። እነዚህ ዓሦች እያደጉ ሲሄዱ እና ማኅበራዊ የቁጥጥር ሥርዓታቸውን ሲመሠርቱ፣ ቦታቸው እየደበዘዘ ይሄዳል።
አንዳንድ ዝርያዎች ከቦታዎቻቸው የሚበቅሉበት ምክንያቶች ሙሉ በሙሉ አልተረዱም. ስርዓተ-ጥለት ማድረግ በሃይል ውድ እንደሆነ ሲቆጠር፣ ቦታዎች ለማደግ እና ለማቆየት አነስተኛ ሃይል ይፈልጋሉ። ስለዚህ ጥፋታቸውን የሚያብራሩ ሌሎች ነገሮች በጨዋታው ላይ ሊኖሩ ይገባል። በአንዳንድ ሁኔታዎች እንስሳት እየበሰሉ ሲሄዱ አማራጭ የማስወገጃ ስልቶችን ያዘጋጃሉ። አጋዘን፣ ለምሳሌ፣ በጨቅላነታቸው ይንከባከባል፣ ነገር ግን እንደ ትልቅ ሰው ብዙ አዳኞችን ሊያሸንፍ ይችላል። በመሬት ላይ የሚኖሩ ወፎች ነጠብጣብ እንቁላል ከመጣል ወደ ጥበቃ በረራ ይሸጋገራሉ.
ሌሎች ዝርያዎች በተለያየ ቀለም ምክንያት ቦታቸውን ሊያጡ ይችላሉ. ለምሳሌ አንበሶች የተወለዱት ብዙ ነጠብጣብ ያላቸው ቢሆንም አብዛኛውን ጊዜ በጉልምስና ወቅት ይጠፋሉ. በምትኩ፣ ወንድ አንበሶች ቦታቸውን በአስደናቂ መንኮራኩሮች ይገበያያሉ፣ ይህም የጤና እና የአካል ብቃት ማሳያ ሆነው ያገለግላሉ። ትኩረቱ ከመደበቅ ወደ ማባዛት ይሸጋገራል, እና ጉልበት የተብራራ የወሲብ ምልክቶችን ለመፍጠር ይመደባል.
እንደ አቦሸማኔ ባሉ እንስሳት ውስጥ በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ ነጠብጣቦችን ማቆየት ከአደን ስትራቴጂ ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ይታመናል። አቦሸማኔዎች፣ ብቸኝነት አዳኞች በመሆናቸው፣ አዳኞችን ለመቅረብ በቦታዎቻቸው የመከለያ ኃይል ላይ በእጅጉ ይተማመናሉ፣ አንበሶች ደግሞ በቡድን እያደኑ እና ተመሳሳይ የካሜራ ደረጃ አያስፈልጋቸውም።
ምንጮች:
- ኪዮኮ ጎታንዳ፣ በብሩክ ዩኒቨርሲቲ የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂስት
- Sönke Johnsen, በዱከም ዩኒቨርሲቲ የስሜት ህዋሳት
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