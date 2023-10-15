የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማስተማሪያ ረዳት በሳምንቱ መጨረሻ ህክምና በማጣት በስትሮክ ህይወቱ አለፈ

የ44 ዓመቷ ጃስቢር ፓሃል የተባለች የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርት የፈለገችዉ የህይወት አድን ህክምና ቅዳሜና እሁድ እንደማይገኝ በሆስፒታሉ ሰራተኞች በመነገራቸው በስትሮክ ህይወቱ አለፈ። የደም መርጋትን በሚያስወግድ ሜካኒካል thrombectomy በተባለው አሰራር ሳቢያ አስፕሪን እንደ ጊዜያዊ መፍትሄ ሊሰጣት እንደሚችል ሲነገራቸው የፓሃል ቤተሰቦች ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 8 ሰአት እስከ ምሽቱ 3 ሰአት ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ እየተሰጡ ነው።
በሐሊፋክስ የሚገኘው ካልደርዴል ሮያል ሆስፒታል ፓሃል ሲታከምበት የነበረው ሆስፒታል፣ ሜካኒካል thrombectomy ወደሚገኝበት የ40 ደቂቃ የመኪና መንገድ ርቆ ወደ ኤንኤችኤስ ሆስፒታል ለማዘዋወር የሚያስችል ዝግጅት እንዳልነበረው ታውቋል። የፓሃል ባል ሳቲንደር ፓሃል “ለዚህ ጉድለት አገልግሎት ከፍተኛውን ዋጋ ከፍለዋል” እና ሚስቱ በሕይወት የመትረፍ እድል እንዳላት በመግለጽ ብስጭቱን ገልጿል።
ሜካኒካል ቲምብሮቤቶሚ የደም መርጋትን ለማስወገድ ትንሽ ሽቦ እና ቧንቧ ወደ ደም ወሳጅ ቧንቧ ውስጥ በማስገባት ሂደት ውስጥ ነው. እንደ "ተአምር" ህክምና ተብሎ ተጠርቷል, አንዳንድ ታካሚዎች ከፍተኛ መሻሻሎች እያጋጠሟቸው አልፎ ተርፎም በተመሳሳይ ቀን ከሆስፒታል ወጥተዋል. ነገር ግን፣ ወደዚህ ህይወት አድን አሰራር የመግባት ክልላዊ ልዩነቶች አሉ።
እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 12-13 ቅዳሜና እሁድ፣ ፓሃል የደም መፍሰስ ችግር ገጥሟታል እና ባለቤቷ አምቡላንስ ጠርቶ ነበር። ምንም እንኳን አማካይ የዒላማ ምላሽ ጊዜ 18 ደቂቃዎች ቢሆንም አምቡላንስ በሁደርስፊልድ ቤታቸው ለመድረስ ከአንድ ሰአት በላይ ፈጅቷል። ወደ ሃሊፋክስ ከተወሰደ በኋላ በሲቲ ስካን አማካኝነት በጣልቃ ገብነት ሊታከም የሚችል የደም መርጋት ቢያሳይም ለረጋ ደም ሰጪ መድሃኒቶች ብዙ ጊዜ እንዳለፈ እና ቅዳሜና እሁድ ሜካኒካል ቲምብሮቤቶሚ እንደማይገኝ ተረጋግጧል።
በ32 ማይል ርቀት ላይ የሚገኘው የሳልፎርድ ሮያል ሆስፒታል የፓሃልን ህይወት ሊታደግ የሚችል የ24/7 ሜካኒካል ቲምብሮቤቶሚ አገልግሎት እንደሚሰጥ ልብ ሊባል ይገባል። እንደ አለመታደል ሆኖ ወደዚህ ሆስፒታል ለመሸጋገር ምንም ዝግጅት አልተደረገም። የኤን ኤች ኤስ የቀዶ ጥገና ሐኪም የሆነ የቤተሰብ አባል ዝውውርን ለማዘጋጀት ጥረት ቢደረግም፣ ፓሃል ከመጀመሪያው የ999 ጥሪ ከሰባት ሰአት በላይ በኋላ በሊድስ አጠቃላይ ማቆያ ቤት አልደረሰም።
በአሳዛኝ ሁኔታ የፓሃል ሁኔታ እየተባባሰ ሄዶ ህዳር 30 ህይወቷ አለፈ። ምርመራው ለጥቅምት 24 ተይዟል። ቤተሰቡ ፓሃል ተገቢውን እንክብካቤ በወቅቱ እንዳላገኘች በማመን ወደ 24 መድረስ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል። / 7 ሜካኒካል thrombectomy በመላው ዩኬ.
የስትሮክ ማህበር እና ክሊኒኮች ስለ "ፖስታ ኮድ ሎተሪ" ለሜካኒካል ቲምብሮቤቶሚ ተደራሽነት አስጠንቅቀዋል, ይህ የህይወት አድን ህክምና ቀጣይነት ያለው መገኘት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል. የዌስት ዮርክሻየር የተቀናጀ ክብካቤ ቦርድ ከክልሉ ውጭ ለሜካኒካል ቲምብሮቤቶሚ ማመላከቻን ለማመቻቸት የስትሮክ አገልግሎት አልሰጠም በሚል ተችቷል። ለፓሃል እንክብካቤ ኃላፊነት የሆነው የካልደርዴል እና ሁደርስፊልድ ኤን ኤች ኤስ ፋውንዴሽን እምነት ስለ ክስተቱ ጥያቄ ሙሉ በሙሉ እየተባበሩ መሆናቸውን ገልጿል።
ምንጮች:
- ጠባቂው፡ [የአንቀጽ ርዕስ]
– ፊልድ አጥማጅ፡ [ምንጭ ጽሑፍ]
- ኤን ኤች ኤስ እንግሊዝ