የVERITAS ተልዕኮ፡ በአይስላንድ እርዳታ ቬነስን ማጥናት

በናሳ የሚመጣው የVERITAS ተልእኮ ፕላኔቷን ቬኑስን ከምሕዋር ለማጥናት ያለመ ሲሆን ይህም ከዳመናው ወፍራም ብርድ ልብስ ስር የተደበቁትን ሚስጢሮች በማጋለጥ ነው። ግን ሳይንቲስቶች ፕላኔትን እንደ ቬኑስ በጠላትነት እና በማይታወቅ ሁኔታ ለመመርመር እንዴት ማዘጋጀት ይችላሉ? አንዱ መንገድ በምድር ላይ ተመሳሳይ ባህሪያትን የሚጋራ ቦታን ማጥናት ነው። በነሀሴ 2023፣ የVERITAS የሳይንስ ቡድን በቬኑስ ላይ ከሚገኘው ጋር ሊወዳደር የሚችል እሳተ ገሞራዎች እና ደረቅ መሬት ባላት አይስላንድ የመስክ ዘመቻ ጀመሩ።
ለሁለት ሳምንታት ባደረጉት ጉዞ፣ ከዩኤስ፣ ከጀርመን፣ ከጣሊያን እና ከአይስላንድ የተውጣጡ 19 ሳይንቲስቶች ያሉት አለምአቀፍ ቡድን በአይስላንድ ውስጥ በእሳተ ገሞራ ባህሪያት ላይ ያተኮረ ሲሆን በቬኑስ ላይ የእሳተ ጎመራን ሁኔታ ለማጥናት እንደ terrestrial analogs ተጠቅሞባቸዋል። እንደ አስክጃ እሳተ ገሞራ አካባቢ፣ የሆሉህራውን ላቫ መስክ እና የፋግራዳልስፍጃል ክልል በሪክጃንስ ባሕረ ገብ መሬት ላይ የእሳተ ገሞራ ክምችቶችን መርምረዋል።
የእነርሱን የመሬት ምልከታ ለመጨመር የጀርመን ኤሮስፔስ ሴንተር (ዲኤልአር) በአየር ላይ በሚበር አውሮፕላን ላይ ሰው ሰራሽ የሆነ ቀዳዳ ራዳርን በመጠቀም የአየር ላይ ራዳር መረጃን ሰብስቧል። የራዳር መረጃ እንደ ሸካራነት፣ ሸካራነት እና የውሃ ይዘት ያሉ የገጽታ ባህሪያት መረጃን ሰብስቧል፣ ይህም የVERITASን የወደፊት የሳይንስ ስራ ለማሳወቅ ይረዳል።
Venus Emissivity፣ Radio Science፣ InSAR፣ Topography እና Spectroscopy የሚወክለው VERITAS የጠፈር መንኮራኩር አይስላንድን በማጥናት የተገኘውን ግንዛቤ በመጠቀም ስልተ ቀመሯን ለማጣራት እና ካለፈው የማጅላን ተልእኮ ጀምሮ በቬኑስ ላይ ያለውን ለውጥ የማወቅ ችሎታውን ያጠናክራል። በ 1990 ዎቹ ውስጥ. ይህ በተለይ በፕላኔቷ ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ለመለየት በጣም አስፈላጊ ነው.
አይስላንድን ለቬኑስ አናሎግ በመጠቀም፣ ሳይንቲስቶች ለመጪው የVERITAS ተልዕኮ ስኬት የሚያግዙ ጠቃሚ እውቀት እና ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። አይስላንድ ከቬኑስ ጋር ያላት የጂኦሎጂካል መመሳሰሏ ተመራማሪዎች አጎራባች ፕላኔታችንን ሲቃኙ ሊያጋጥሟቸው ለሚችሉ ፈተናዎች እንዲዘጋጁ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- የምስል ምንጭ: NASA/JPL-Caltech
- ምንጭ መጣጥፍ፡- “በአይስላንድ ያሉ የVERITAS ተልዕኮ ሳይንቲስቶች” በ EarthSky.org