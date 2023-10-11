የሳይንስ ሊቃውንት ድመቶች የእነርሱን ምርት እንዴት እንደሚሠሩ አዳዲስ ፍንጮችን አገኙ

ተመራማሪዎች ድመቶች የተለየ ድምጻቸውን የሚያንፀባርቁበትን ምስጢር በመጨረሻ ገልጠው ሊሆን ይችላል። ማፅዳት የሚመጣው በጉሮሮው ውስጥ በድምፅ መታጠፍ ውስጥ ጡንቻዎችን ማቀዝቀዝ እና መዝናናት ነው ከሚለው የረዥም ጊዜ እምነት በተቃራኒ ፣ ድመቶች ዝቅተኛ ድግግሞሽ እንዲፈጠሩ የሚያበረክቱ ልዩ “ፓድ” እንዳላቸው በቅርቡ የተደረገ ጥናት አመልክቷል። እነዚህ ግኝቶች የድመት አፍቃሪዎችንም ሆኑ ሳይንቲስቶችን ያስደነቀ የዘመናት ድምጽ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ብዙ የእንስሳት ድምጾች የሚመነጩት በድምፅ ሳጥን ወይም ማንቁርት ውስጥ በሚያልፉ አየር ሲሆን ድመቶች የላሪንክስ ጡንቻዎቻቸውን በንቃት በመቆጣጠር ሪቲምሚክ የማጥራት ድምጽ እንደሚያወጡ ቀደም ባሉት ንድፈ ሃሳቦች ተለጥፈዋል። ይህንንም የበለጠ ለመመርመር ተመራማሪዎች በማይሞት ህመም ምክንያት ከድመቶች በተወጡት ማንቁርት ላይ ምርመራ አድርገዋል።
የሚገርመው ነገር ተመራማሪዎቹ ምንም አይነት የጡንቻ መኮማተር እና መልቀቅ ሳይኖር አየርን በማንሳት ብቻ ማንቁርት መሰል ድምፆችን እንደሚያመነጭ ደርሰውበታል። በተጨማሪም፣ የድመቶቹ የድምፅ አውታሮች “የድምፅ ጥብስ” ድምጽን ለመፍጠር ከተሳተፉት የሰው ድምጽ ገመዶች ጋር ተመሳሳይ ይንቀጠቀጣሉ። ተመራማሪዎቹ ከድመቶቹ የድምፅ አውታር ጋር የተጣበቁ ቲሹዎች "ፓድ" ዝቅተኛ ፐርሰርስ ለማምረት ያስችላቸዋል.
ይህ ግኝት ጡንቻን በማፅዳት ሂደት ውስጥ የመሳተፍ እድልን ሙሉ በሙሉ ባይሽርም, ለምርምር አዲስ መንገድን ያቀርባል. በሊንኮፒንግ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋ ሊቅ የሆኑት ሮበርት ኤክሉድ፣ ይህ ጥናት የማጥራት ዘዴዎችን በመረዳት ረገድ ትልቅ ምዕራፍ ነው ብለውታል።
ሆኖም፣ ድመቶች እንዴት እንደሚያፀዱ በትክክል መወሰን ፈታኝ ተግባር ነው። ምንም እንኳን የተግባር ማግኔቲክ ድምጽ ማጉያ ምስል (ኤፍኤምአርአይ) በማጽዳት ጊዜ ስለ ፌሊን አንጎል ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ቢችልም ፣ ድመትን ወደ ስካነር ውስጥ መከልከል እና ማፅዳትን ማበረታታት የስነምግባር ጉዳዮችን ያስነሳል።
ቢሆንም፣ በነዚህ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች፣ ተመራማሪዎች በእንስሳት ዓለም ውስጥ ከሚታወቁ ድምጾች ውስጥ አንዱን ኮድ ለመስበር አንድ እርምጃ ይቀርባሉ። የድመት ባለቤቶች እና ሳይንቲስቶች አስደናቂው የድመት እንስሳትን ስለማጽዳት ተጨማሪ ፍለጋን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
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