የሞቀ ደም ያላቸው ሻርኮች ዝግመተ ለውጥ እና የጥበቃ አንድምታ

የባህር ውስጥ ባዮሎጂስቶች የታሰሩ ሻርኮችን አስከሬን በመረመሩበት ወቅት ያልተጠበቀ ግኝት አድርገዋል፣ይህም ስለ ሙቀት-ደምነት ለውጥ እና በእነዚህ ዝርያዎች ላይ የባህር ሙቀት መጨመር ሊያስከትል የሚችለውን ስጋት ፍንጭ አሳይተዋል። በትሪኒቲ ኮሌጅ ደብሊን በተመራ ጥናት ተመራማሪዎች ከ20 ሚሊዮን አመታት በፊት ከጠፋው ሜጋሎዶን ሻርክ የተለየ ነው ተብሎ የሚታመነውን የትንሽ ጥርስ አሸዋ ነብር ሻርክን መርምረዋል። በሚገርም ሁኔታ የትንሽ ጥርስ የአሸዋ ነብር ሻርክ የክልል ኤንዶተርም ወይም ሞቅ ያለ ደም ያለው ዝርያ መሆኑን የሚጠቁሙ የአናቶሚ ባህሪያትን አግኝተዋል።
ከዚህ ቀደም ሞቅ ያለ የደም መፍሰስ እንደ ታላቁ ነጭ ሻርክ እና ግዙፉ ቱና ባሉ ከፍተኛ አዳኞች ብቻ የተገደበ እንደሆነ ይታመን ነበር። ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ሞቅ ያለ ደም ያላቸው የሻርክ ዝርያዎች እንዳሉ እና የደም-ደምነት ከተጠበቀው ጊዜ በጣም ቀደም ብሎ ተገኝቷል. ጥናቱ አዝጋሚ-የሚንቀሳቀሱ ማጣሪያ-መጋቢ ባስክ ሻርኮች ክልላዊ endothermy ያሳያሉ።
የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ ከሳይንሳዊ የማወቅ ጉጉት በላይ ይዘልቃል። የጥናቱ ከፍተኛ ጸሃፊ የሆኑት ዶ/ር ኒኮላስ ፔይን ሊያስከትሉ የሚችሉትን የጥበቃ ጉዳዮች አጉልተው ያሳያሉ። እሱ ያብራራል፣ “ከዚህ በፊት የክልል ኢንዶቴርሚ በከፍተኛ አዳኞች ብቻ ተወስኖ ነበር ብለን እናስብ ነበር፣ አሁን ግን የጥልቅ ውሃ 'ከታች የሚኖሩ' የአሸዋ ነብሮች እና ፕላንክተን የሚበሉ ሻርኮች ሞቃት አካል መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተናል። ይህ ለምን የክልል ኢንዶቴርሚ እንደ ተለወጠ ብዙ አዳዲስ ጥያቄዎችን ያስነሳል፣ ነገር ግን ጠቃሚ የጥበቃ እንድምታዎች ሊኖሩት ይችላል።
ለሜጋሎዶን ሻርክ መጥፋት አስተዋጽኦ ያደረገውን የአካባቢ ለውጥ የሚያስተጋባው ባህሮች በአሁኑ ጊዜ አስደንጋጭ የሙቀት መጠን እያጋጠማቸው ነው። በአይሪሽ ውሃ ውስጥ የትንሽ ጥርሱን የአሸዋ ነብር ሻርክ ማግኘቱ ቀደም ሲል በክልሉ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ሲሆን ምናልባትም በውሃ ሙቀት ምክንያት የግዛቱ ለውጥ እንደሚመጣ ይጠቁማል። የባህር ሙቀት መጨመር የደም-ደም ያላቸው ዝርያዎችን ፍላጎት ስለሚጎዳ ይህ አሳሳቢ ምክንያትን ያሳያል።
ጥናቱ የተካሄደው በአየርላንድ እና በእንግሊዝ የባህር ዳርቻዎች ላይ የታጠቡትን የትንሽ ጥርስ አሸዋ ነብር ሻርኮችን በመከፋፈል ነው። የተለያዩ የአኗኗር ዘይቤዎች ያላቸው ብዙ ዝርያዎች ሞቅ ያለ ደም ያላቸው ባህሪያት እንዳላቸው ሲታወቅ፣ እነዚህ ማስተካከያዎች በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ እንደቆዩ ግልጽ ይሆናል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በሞቃታማ ደም የተሞሉ ሻርኮች ለውጥ ላይ አዲስ ብርሃን የፈነጠቀ ሲሆን በተለዋዋጭ አካባቢዎች ውስጥ እነዚህን ዝርያዎች ለመጠበቅ የጥበቃ ጥረቶችን አስፈላጊነት ያጎላል። ግኝቶቹ ስለ ክልላዊ endothermy ዝግመተ ለውጥ እና ስለ ስነ-ምህዳሩ ጠቀሜታ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ያነሳሉ፣ ይህም በተፈጥሮ መላመድ እና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በሚፈጠሩ ተግዳሮቶች መካከል ያለውን ስስ ሚዛን ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ ክልላዊ ኢንዶቴርሚ ምንድን ነው?
መ: ክልላዊ endothermy ማለት የአካል ክፍሎችን በተወሰኑ የሰውነት ክፍሎች ውስጥ ከፍተኛ ሙቀትን የመጠበቅ ችሎታን ያመለክታል.
ጥ: - በምርምር ውስጥ የትኞቹ ዝርያዎች ተጠንተዋል?
መ፡ ጥናቱ ያተኮረው ከ20 ሚሊዮን አመታት በፊት ከሜጋሎዶን ሻርክ ተለያይቷል ተብሎ በሚታመነው የትንሽ ጥርስ አሸዋ ነብር ሻርክ ላይ ነው።
ጥ: - የሞቀ ደም ባህሪያትን ማግኘቱ ለምን አስፈላጊ ነው?
መ፡ ግኝቱ ቀደም ሲል ስለ ሙቀት-ደምነት ያላቸውን ግምቶች የሚፈታተን እና ከከፍተኛ አዳኞች ባሻገር ሞቅ ያለ ደም ያላቸው ዝርያዎች መኖራቸውን ያሳያል።
ጥ፡ የጥናቱ ጥበቃ አንድምታ ምንድ ነው?
መ፡ ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ሙቀት ባሕሮች የሞቀ ደም ያላቸው ዝርያዎችን የኃይል ፍላጎት ሊጎዳ ይችላል። እነዚህን ዝርያዎች በተለዋዋጭ አካባቢዎች ለመጠበቅ የጥበቃ ስራዎች ወሳኝ ናቸው።
ጥ፡ የአስከሬን ምርመራው እንዴት ተደረገ?
መ: የምርምር ቡድኑ በአየርላንድ እና በእንግሊዝ የባህር ዳርቻዎች ላይ የታጠቡ የሞቱ ትናንሽ ጥርሶችን አሸዋ ነብር ሻርኮችን መረመረ።
ምንጭ፡- [ትሪኒቲ ኮሌጅ ደብሊን](https://phys.org/news/2023-11-discovery-seas-demise-meg-sharks.html)