ሳይንቲስቶች በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ በነፃነት የሚንሳፈፉ የጁፒተር መጠን ያላቸውን ነገሮች አግኝተዋል

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ አስገራሚ የሆነ ግኝት ማድረጋቸው የጁፒተር መጠን ያላቸውን ነገሮች በህዋ ላይ በነፃነት ተንሳፍፈው በማግኘታቸው እንጂ በየትኛውም ኮከብ ተጽእኖ ስር አይደሉም። እነዚህ ነገሮች፣ ጁፒተር ማስስ ሁለትዮሽ ነገሮች (ጁምቦስ) የተሰየሙ፣ በኢንፍራሬድ አቅራቢያ በ trapezium ክላስተር እና በውስጠኛው የኦሪዮን ኔቡላ ጥናት ወቅት ተገኝተዋል። ግኝቶቹ ለአቻ-ግምገማዎች አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ እና ተፈጥሮ ለተሰኘው መጽሔቶች ገብተዋል።
እነዚህ ነገሮች የተገኙበት የኦሪዮን ኔቡላ ክልል ልዩ ትኩረት የሚስብ ነው ምክንያቱም የራሳችንን የፀሐይ ስርዓት ታሪክ ላይ ብርሃን ይፈጥራል. ክልሉ የኒውክሌር ነዳዳቸውን በፍጥነት የሚያቃጥሉ እና ረጅም ዕድሜ የማይኖሩ ግዙፍ ኮከቦችን ይዟል። ሳይንቲስቶች የኛ ሥርዓተ ፀሐይ ከጊዜ በኋላ ከመበታተኑ በፊት እንደ ኦሪዮን ኔቡላ ባሉ ተመሳሳይ ዘለላ ውስጥ ተወልዶ ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።
የእነዚህ የጁፒተር መጠን ያላቸው ነገሮች መገኘት በአስትሮፊዚክስ ውስጥ አንዳንድ መሰረታዊ ግምቶችን ይፈታተራል። የንድፈ ሃሳባዊ ሞዴሎች እንደሚጠቁሙት ከሶስት ጁፒተር በታች ያሉ ነገሮች መፈጠር አይችሉም ነገር ግን ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ከጁፒተር 0.6 እጥፍ ያነሱ እቃዎችን አግኝቷል። በተጨማሪም ከእነዚህ ነገሮች ውስጥ ብዙዎቹ በውጫዊ መልኩ እርስ በርስ ሲዞሩ ሁለትዮሽ ሆነው ተገኝተዋል.
የእነዚህ ነገሮች አፈጣጠር አንዱ ሊሆን የሚችል ማብራሪያ በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ከተከሰተው ጋር ተመሳሳይነት ያለው መስተጋብር ከተፈጠረ በኋላ ከከዋክብት ሥርዓት መውጣታቸው ነው። ይሁን እንጂ የቲዎሪቲስቶች ፈተና አሁን እነዚህ ጥቃቅን ነገሮች እንዴት እንደሚፈጠሩ እና በሁለትዮሽ ጥንድ ሆነው እንደሚቆዩ ማብራራት ነው.
ይህ ግኝት በአስትሮፊዚክስ ውስጥ አዳዲስ ጥያቄዎችን እና የምርምር ቦታዎችን ይከፍታል, እና ሳይንቲስቶች በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ እነዚህን ምስጢራዊ ነገሮች ማጥናታቸውን ለመቀጠል ጓጉተዋል.
ምንጮች:
- ሲሊኮን ሪፐብሊክ - https://www.siliconrepublic.com/innovation/james-webb-telescope-jupiter-sized-object-discovery
- አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ጆርናል
- የተፈጥሮ መጽሔት
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ አስገራሚ የሆነ ግኝት ማድረጋቸው የጁፒተር መጠን ያላቸውን ነገሮች በህዋ ላይ በነፃነት ተንሳፍፈው በማግኘታቸው እንጂ በየትኛውም ኮከብ ተጽእኖ ስር አይደሉም። እነዚህ ነገሮች፣ ጁፒተር ማስስ ሁለትዮሽ ነገሮች (ጁምቦስ) የተሰየሙ፣ በኢንፍራሬድ አቅራቢያ በ trapezium ክላስተር እና በውስጠኛው የኦሪዮን ኔቡላ ጥናት ወቅት ተገኝተዋል። ግኝቶቹ ለአቻ-ግምገማዎች አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ እና ተፈጥሮ ለተሰኘው መጽሔቶች ገብተዋል።