የነጭ ሆልስ አስደናቂው ዓለም፡ ያልታወቀን ማሰስ

የጥቁር ጉድጓዶች ጥናት የሳይንስ ሊቃውንትን እና አጠቃላይ ህብረተሰቡን ወደ ኮስሞሎጂ ጥልቀት እና የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥራዊነት በመመርመር ሳበ። ምንም ነገር እንዳያመልጥ በሚከለክለው ኃይለኛ የስበት ኃይል ተለይተው የሚታወቁት እነዚህ እንቆቅልሽ ነገሮች የሳይንሳዊ መላምት እና የዳሰሳ ርዕስ ሆነው ቆይተዋል። ሆኖም ግን, ግንዛቤያችን እየጨመረ በሄደ መጠን, ሳይንቲስቶች አሁን ትኩረታቸውን ወደ ነጭ ቀዳዳዎች ወደ አስገራሚው ጽንሰ-ሐሳብ እያዞሩ ነው.
እንደ ጥቁር ጉድጓዶች ሳይሆን ነጭ ቀዳዳዎች ቁስ አካል ውስጥ መግባት የማይችሉባቸው መላምታዊ ነገሮች ናቸው, ነገር ግን በመጨረሻ ይተዋል. ይህን አስደናቂ ርዕሰ ጉዳይ በማሰስ ረገድ ግንባር ቀደም ሚና ያለው ጣሊያናዊው የቲዎሬቲካል የፊዚክስ ሊቅ ካርሎ ሮቬሊ ነው። የሮቬሊ የቅርብ ጊዜ መጽሐፍ፣ “ነጭ ሆልስ”፣ የግጥም፣ የቅዠት፣ የፍልስፍና እና የጠንካራ ፊዚክስ ክፍሎችን በማጣመር አንባቢዎችን ወደማይታወቅ ዓለም ለማጓጓዝ።
ጥቁር ጉድጓዶች የእይታ እና የምስል ርዕሰ ጉዳይ ሆነው ሳለ፣ ነጭ ቀዳዳዎች ስለ ሕልውናቸው ምንም ዓይነት ቀጥተኛ ማስረጃ ሳይኖራቸው ግምታዊ ብቻ ሆነው ይቆያሉ። የሮቬሊ ቲዎሬቲካል ዝላይ ከኳንተም ፊዚክስ አነሳሽነት ይወስዳል እና ቁስ አካል ከገደቡ በላይ ሲጨመቅ፣ መልሶ መገጣጠም ይከሰታል፣ ይህም ጥቁር ቀዳዳውን ወደ ነጭ ቀዳዳ ይለውጠዋል። በዚህ የጊዜ መገለባበጥ ወደ ነጭ ቀዳዳ ምንም ነገር ሊገባ አይችልም እና በውስጡ ላለ ተመልካች ጊዜ ወደ ኋላ የሚሮጥ ይመስላል።
የነጭ ቀዳዳዎች አንድምታ ከፍላጎት በላይ ይዘልቃል። ሮቬሊ እነዚህ ነገሮች በአጽናፈ ሰማይ አወቃቀር እና የወደፊት እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል. የነጭ ጉድጓዶች ብዛት በኮስሞስ ውስጥ ዘልቆ የሚገባውን “ጨለማ ቁስ” እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚችል ተገምቷል።
የሮቬሊ መጽሐፍ ሁሉንም አንባቢዎች ባያስደስት ቢችልም፣ ከቴክኒክ ቋንቋ እየራቀ ሲሄድ፣ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ልዩ እይታን ይሰጣል። ከቲዎሬቲካል ፊዚክስ ጀርባ ያለውን የፈጠራ እና ምናባዊ አስተሳሰብ በጥልቀት በመመርመር፣ ሮቬሊ ሳይንሳዊ ድንበሮች ወደተገፉበት ዓለም ያጓጉዘናል፣ ከዚህም በላይ ያሉትን ሚስጥሮች እንድናሰላስል ይጋብዘናል።
በየጥ:
ጥ: ጥቁር ጉድጓድ ምንድን ነው?
መ፡ ጥቁር ቀዳዳ ብርሃንን ጨምሮ ማንኛውንም ነገር ከማምለጥ የሚከለክል በማይታመን ሁኔታ ጠንካራ የስበት ኃይል ያለው የሰማይ ነገር ነው።
ጥ፡- ነጭ ቀዳዳ ምንድን ነው?
መ፡ ነጭ ቀዳዳ ቁስ አካል እንዲገባ የማይፈቅድ ግምታዊ ነገር ነው ነገር ግን ውሎ አድሮ ይዘቱን ያስወጣል። እንደ ጥቁር ጉድጓድ በተቃራኒው ይቆጠራል.
ጥ፡- ነጭ ቀዳዳዎች መኖራቸው ተረጋግጧል?
መ: በአሁኑ ጊዜ, ነጭ ቀዳዳዎች መኖራቸውን የሚያሳይ ቀጥተኛ ማስረጃ የለም. የግምት እና የንድፈ ሃሳባዊ ፍለጋ ርዕሰ ጉዳይ ሆነው ይቆያሉ።
ጥ: - ነጭ ቀዳዳዎች ከጥቁር ቀዳዳዎች እንዴት ይለያሉ?
መ: ጥቁር ቀዳዳዎች ቁስን ይስባሉ, ምንም ነገር እንዳያመልጡ, ነጭ ቀዳዳዎች ቁስ አካልን ያስወጣሉ እና ምንም ነገር እንዲገባ አይፈቅዱም.
ጥ፡- ነጭ ቀዳዳዎች በአጽናፈ ሰማይ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉት ተጽእኖ ምን ያህል ነው?
መ: ነጭ ቀዳዳዎች ካሉ, የአጽናፈ ሰማይን አወቃቀር እና የወደፊት እድገትን በእጅጉ ሊጎዱ ይችላሉ. የእነሱ ጥምር መጠን በኮስሞስ ላይ ለሚገኘው ምስጢራዊ “ጨለማ ጉዳይ” አስተዋጽዖ ሊያደርግ ይችላል።
ጥ: "ጨለማ ቁስ" ምንድን ነው?
መ፡ ጨለማ ጉዳይ የሚያመለክተው የማይታየውን የአጽናፈ ዓለሙን ክብደት ክፍል ነው ተብሎ የሚታመነውን የማይታይ ነገር ነው። ከስበት ውጤቶቹ የተገመተ ነው, ነገር ግን ትክክለኛው ባህሪው አይታወቅም.
(ምንጮች፡ [ምንጮች ካሉ አስገባ])