ለሚመጣው የፀሐይ ግርዶሽ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽር የት እንደሚገኝ

ቅዳሜ ኦክቶበር 14 በመላው አሜሪካ የፀሀይ ግርዶሽ ይታያል። ለአብዛኛዎቹ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይሆናል፣ ጥቂት ቦታዎች ብቻ ዓመታዊ ግርዶሽ ያጋጠማቸው፣ እንዲሁም “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ በመባልም ይታወቃል። ምንም ይሁን ምን, ግርዶሹን ሲመለከቱ ዓይኖችዎን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው. የፀሐይ መነፅር ፀሐይን በቀጥታ ለመመልከት ደህና አይደለም. ስለዚህ, የፀሐይ ግርዶሽ ብርጭቆዎችን የት ማግኘት ይችላሉ? አንዳንድ አማራጮች እነኚሁና።
ደህንነቱ የተጠበቀ የፀሐይ መመልከቻ መሳሪያዎችን በመስመር ላይ መግዛት ከፈለጉ አሁንም ጊዜ አለ፣ ነገር ግን አቅርቦቶች እያለቀባቸው ነው፣ ስለዚህ በፍጥነት እርምጃ ይውሰዱ። በተጨማሪም፣ አምስት ሚሊዮን ጥንድ የፀሐይ መከላከያ መነጽሮች በመላው ዩኤስ ለ10,000 ቤተ-መጻሕፍት በነጻ እየተከፋፈሉ ያሉት የፀሐይ ግርዶሽ ተግባራት ለቤተ-መጻሕፍት ፕሮጀክት አካል ነው።
ነፃ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን በአቅራቢያዎ የሚገኝ ቤተ-መጽሐፍት ለማግኘት በፕሮጀክቱ የቀረበውን በይነተገናኝ ካርታ መጠቀም ይችላሉ። ነገር ግን በግርዶሹ ቀን መነጽሮች ላይገኙ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ስለዚህ በተቻለ ፍጥነት ቤተመፃህፍትን ማግኘት ጥሩ ነው።
ሌላው አማራጭ የሳይንስ ሙዚየሞችን፣ ፕላኔታሪየምን መመልከት ወይም የነጻ መነፅር በሚሰራጭባቸው የማህበረሰብ ዝግጅቶች ላይ መገኘት ነው። የፓስፊክ አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ የተሰኘው በናሳ በገንዘብ የተደገፈ ፕሮጀክት ግርዶሽ አምባሳደሮችን መረብ ፈጥሯል፣ በእነዚህ ዝግጅቶች ላይ መነፅርን የሚያከፋፍሉ፣ በቂ አገልግሎት በሌላቸው ማህበረሰቦች ላይ ያተኩራል።
የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን መግዛት ከመረጡ፣ የአሜሪካ የሥነ ፈለክ ማኅበር የተረጋገጡ አቅራቢዎችን ዝርዝር አቅርቧል። እንደ አሜሪካን ፔፐር ኦፕቲክስ እና ቀስተ ደመና ሲምፎኒ ካሉ አምራቾች መነፅር ይፈልጉ እና የ ISO 12312-2 ዓለም አቀፍ የደህንነት ደረጃን ማሟላታቸውን ያረጋግጡ።
ያስታውሱ፣ አካባቢዎ ምንም ይሁን ምን፣ ክስተቱን በደህና ለመመልከት ሁሉም ሰው የፀሐይ ግርዶሽ መነጽር ማድረግ አለበት። በግርዶሹ ይደሰቱ እና አይኖችዎን ለመጠበቅ ያስታውሱ።
ማጣቀሻዎች:
- የፀሐይ ግርዶሽ ተግባራት ለቤተ-መጽሐፍት ፕሮጀክት
- የፓሲፊክ አስትሮኖሚካል ማህበር
- የአሜሪካ የሥነ ፈለክ ማህበረሰብ ደህንነቱ የተጠበቀ የፀሐይ ማጣሪያዎች እና ተመልካቾች ዝርዝር አቅራቢዎች