እ.ኤ.አ. በ 2023 የእሳት አደጋ ዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት አይኖችዎን ይጠብቁ

ባለሥልጣናቱ በመጪው 2023 የእሳት ቀለበት አናላር ግርዶሽ በጥቅምት 14 ቀን ግርዶሽ አሳዳጆችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እና ዓይናቸውን እንዲጠብቁ እያስጠነቀቁ ነው። የእሳት ተፅእኖ ቀለበት. ይህ የጠፈር ክስተት በኦሪገን ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ሊታይ ይችላል፣ የኒውፖርት የባህር ዳርቻ፣ ፎርት ሮክ እና ላ ፓይንን ጨምሮ። ይሁን እንጂ ልዩ የፀሐይ ማጣሪያዎች በሌሉበት በዓመት ግርዶሽ ወቅት ፀሐይን በቀጥታ መመልከት አስተማማኝ አይደለም.
የኦሪገን ስቴት ፓርኮች ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት የተወሰኑ መነጽሮችን በግዛት ፓርኮች እያከፋፈለ ነው፣ ምንም እንኳን ጥርት ያለ ሰማይ ዋስትና ባይሆንም። ደህንነትን ለማረጋገጥ የአሜሪካ አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ እንደ አሜሪካን ፔፐር ኦፕቲክስ፣ ሴለስቲያል ኦፕቲካል፣ ሃሎ ግርዶሽ መነጽር፣ ፍሊፕን ሼዶች፣ አልፓይን አስትሮኖሚካል እና ቀስተ ደመና ሲምፎኒ ያሉ ግርዶሽ መነፅሮችን እና የፀሐይ ተመልካቾችን የሚሸጡ የተረጋገጡ ቸርቻሪዎች ዝርዝር ያቀርባል። እነዚህ መነጽሮች ከመደበኛ የፀሐይ መነፅር ይልቅ “በሺህ የሚቆጠር ጊዜ ጨለማ” ናቸው እና የ ISO 12312-2 የምስክር ወረቀትን ማሟላት አለባቸው ፣የሚታየውን የፀሐይ ብርሃን በመቀነስ እና አብዛኛዎቹን የፀሐይ UV እና IR ጨረሮችን ይዘጋሉ።
በቤት ውስጥ የሚሰሩ ማጣሪያዎች ወይም የፀሐይ መነፅሮች በቂ ጥበቃ ስለሌላቸው ግርዶሹን ለመመልከት ጥቅም ላይ መዋል እንደሌለባቸው ልብ ሊባል ይገባል. ናሳ አፅንዖት የሰጠው የፀሐይ ጨረሮች በማጣሪያዎች ሊቃጠሉ እና በካሜራ ሌንስ፣ በቴሌስኮፕ፣ በቢኖክዩላር ወይም በሌላ በማንኛውም ኦፕቲካል መሳሪያ አማካኝነት ፀሀይን ሲመለከቱ ግርዶሽ መነጽር ሲያደርጉ ወይም በእጅ የሚያዝ የፀሐይ መመልከቻ ሲጠቀሙ ከባድ የአይን ጉዳት ያስከትላል።
አንዳንድ የኦሪጋን ዜጎች፣ ልክ እንደ ፖርትላንድ፣ በመጥፋት ጎዳና ላይ ላይሆኑ ይችላሉ፣ አሁንም ከፊል ግርዶሹን ለማየት እድሉ አላቸው። ግርዶሹ ከጠዋቱ 8፡06 ላይ ይጀምራል፣ ከፍተኛው በ9፡19 am ላይ ይደርሳል፣ እና ጥቅምት 10 ቀን ጠዋት 39፡14 ላይ ያበቃል።
ምንጮች:
- የኦሪገን ግዛት ፓርኮች
- የአሜሪካ አስትሮኖሚካል ማህበር
- ናሳ