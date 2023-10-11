የእሳት የፀሐይ ግርዶሽ ቀለበት፡ የት እንደሚታይ እና ሊሆኑ የሚችሉ የአየር ሁኔታዎች

"የእሳት ቀለበት" ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በመባል የሚታወቀው ያልተለመደ እና አስደሳች የስነ ፈለክ ክስተት ቅዳሜ ሰኔ 10 ሊደረግ ነው። ይህ ግርዶሽ ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ ከሚዘረጋው ጠባብ ኮሪደር ይታያል፣ ጨረቃ 90% ፀሀይን ትዘጋለች፣ ይህም አስደናቂ "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራል።
ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ፣ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ እንደምትሸፍን፣ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የተወሰነ ብርሃን እንዲታይ ያስችላል፣ ይህም ጨረቃን ይከብባል። ይህ ከመላው አለም የመጡ ሰዎችን የሚስብ ማራኪ እይታ ይፈጥራል።
የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች የግርዶሹን ታይነት ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. በቴክሳስ ውስጥ በጣም ጥሩ የእይታ ሁኔታዎች ይጠበቃሉ, የፀሐይ ብርሃን በሰፊው ይስፋፋል. እንደ ሳን አንቶኒዮ ያሉ ከተሞች ከጠዋቱ 11፡52 ጥዋት ሲዲቲ ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ የአናሎሪቲውን ምስክርነት ማየት ይችላሉ። ነገር ግን፣ አንዳንድ ደመናዎች በደቡብ የግዛቱ ክፍል ሊገኙ ይችላሉ፣ ግን እይታውን ሙሉ በሙሉ አያደናቅፉም።
በሌላ በኩል፣ ኦሪገን እንደ ምቹ የአየር ሁኔታ ይጠበቃል ተብሎ አይጠበቅም። የተትረፈረፈ ደመና እና አንዳንድ ዝናብ ግርዶሹን ሊጋርዱ ይችላሉ። በፓስፊክ ሰሜናዊ ምዕራብ የባህር ዳርቻ ላይ ያለው አውሎ ነፋስ ትርኢቱን ሊያስተጓጉል ይችላል, ደመናዎች ወደ ውስጥ የበለጠ ይሰራጫሉ.
እንደ ኔቫዳ፣ ዩታ እና ኒው ሜክሲኮ ያሉ ሌሎች ግዛቶች የደመና ሽፋን ሊያጋጥማቸው ይችላል፣ ይህ ደግሞ ታይነትን ሊጎዳ ይችላል። ይሁን እንጂ በግርዶሹ ወቅት የእነዚህ ግዛቶች ኪሶች ግልጽ ሰማይ ሊኖራቸው የሚችልበት ዕድል አለ.
ለቀሪው የመካከለኛው እና ምስራቅ ዩኤስ ፣ ከፊል ግርዶሽ ይታያል ፣ ከ 20% እስከ 80% ፀሀይ ይዘጋል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የአውሎ ንፋስ ስርዓቶች በመካከለኛው ምዕራብ እና በተወሰኑ የምስራቅ ክፍሎች ላይ ሰፊ የደመና ሽፋን ያስገኛሉ፣ ይህም እይታዎችን ሊያደናቅፉ ይችላሉ።
ሰኔ 10 ላይ የዓመቱን የፀሐይ ግርዶሽ ማየት ካልቻሉ አይጨነቁ። ሌላ ዕድል በኤፕሪል 8፣ 2024 ይጠብቃል፣ ቀጣዩ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ሊፈጠር ነው። አስቀድመህ በማቀድ ለዚህ አስደናቂ የሰማይ ዝግጅት በዋና መመልከቻ ቦታ ላይ መሆንህን ማረጋገጥ ትችላለህ።
ምንጮች:
- CNN (ምንጭ ጽሑፍ)