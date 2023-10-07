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በ Exoplanetary Systems ውስጥ የውሃ ዓለማት መኖር

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 7, 2023
በ Exoplanetary Systems ውስጥ የውሃ ዓለማት መኖር

ይህ ጽሑፍ በፕላኔቶች የጅምላ ራዲየስ ግንኙነቶች እና የጅምላ ውህዶች ላይ በማተኮር በ exoplanetary ስርዓቶች ውስጥ የውሃ ዓለሞች መኖራቸውን ያብራራል። እንደ ፕላኔት አፈጣጠር ሞዴሎች፣ ከፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ ከበረዶ መስመር ባሻገር የሚሰደዱ ኤክሶፕላኔቶች በውሃ የበለፀጉ ኮሮች ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ የውሃ ዓለማት በግምት 50% የሚሆነውን የፕላኔቷን ክብደት ሊሸፍኑ ይችላሉ።

በዓለታማ ፕላኔቶች በከባቢ አየር ዲኮቶሚ በደንብ የተገለፀው የኬፕለር ፕላኔቶች ራዲየስ ሸለቆዎች ትክክለኛ የፕላኔቶች የጅምላ እና ራዲየስ ራዲየስ መለኪያዎች ላይ በመመርኮዝ የውሃ ዓለሞች መኖራቸውን ይጠቁማል። ነገር ግን በውሃ በረዶ የበለፀጉ ፕላኔቶች እና ስስ ከባቢ አየር ባላቸው ዓለታማ ፕላኔቶች መካከል ያለው ተመሳሳይነት በመኖሩ የእነዚህን ፕላኔቶች ዋና ስብጥር መወሰን ፈታኝ ነው።

የውሃ ዓለማት መኖራቸውን ለመመርመር ደራሲዎቹ ከከባቢ አየር ማምለጫ ሞዴሎች ጋር በማጣመር ከተስተዋለው ራዲየስ ሸለቆ ጋር የሚጣጣሙ የፕላኔቶች ስርዓቶችን ለማስመሰል። እነዚህን አስመሳይ ፕላኔቶች በጅምላ፣ ራዲየስ እና ምህዋር ወቅት ከተመለከቱት ፕላኔቶች ጋር በማነፃፀር አሁን ባለው ናሙና የውሃ ዓለሞችን እድል መገምገም ይችላሉ።

የፍልሰት ሞዴሎቹ እንደሚጠቁሙት ከፍተኛ መጠን ያለው ባዶ ፕላኔቶች፣ ያለ ቀዳሚ ኤች/ሄ ከባቢ አየር፣ በጂ እና ኤም አይነት አስተናጋጅ ኮከቦች ዙሪያ በውሃ በበረዶ የበለፀጉ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ከተመለከቱት ፕላኔቶች የጅምላ ራዲየስ ስርጭቶች ጋር ይጣጣማል. ነገር ግን፣ አብዛኞቹ የውሃ ዓለማት ረዘም ያለ የምሕዋር ጊዜ (>10 ቀናት) እንደሚኖራቸው ይተነብያል። ስለዚህ እነዚህን የውሃ ዓለማት እንደ ራዲያል ፍጥነት እና የመተላለፊያ ስፔክትሮስኮፒ ዘዴዎች መለየት ረዘም ያለ የምሕዋር ጊዜ ያላቸውን ፕላኔቶች ዒላማ ማድረግ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል።

በማጠቃለያው፣ ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው የውሃ ዓለሞች በ exoplanetary systems ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ እና በጅምላ ራዲየስ ግንኙነታቸው እና በምህዋር ጊዜያቸው ሊታወቁ ይችላሉ። የምልከታ መረጃዎችን እና የላቀ ስፔክትሮስኮፒክ ቴክኒኮችን በመጠቀም ተጨማሪ ጥናቶች ስለእነዚህ የውሃ ዓለማት ህልውና እና ባህሪያት የበለጠ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።

ምንጭ፡- በአሪትራ ቻክራባርቲ እና በጂጅስ ዲ ሙልደርስ የተዘጋጀው “የውሃ ዓለሞች በኤክሳይስቴሽን ሲስተምስ ውስጥ መኖር” የሚለው መጣጥፍ።

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