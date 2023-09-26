SpaceX 21 አዳዲስ ሳተላይቶችን ወደ ምህዋር አስጀመረ

የስፔስ ኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት ሰኞ ማለዳ ላይ 21 አዳዲስ ሳተላይቶችን በተሳካ ሁኔታ ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር አመጠቀ። እነዚህ ሳተላይቶች የአለም አቀፍ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ሽፋን የሚሰጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶች የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት አካል ናቸው። ሳተላይቶቹ በ "ሳተላይት ባቡር" ውስጥ ተሰማርተዋል, ልክ እንደ ተከታታይ የባቡር መኪኖች በጠፈር ላይ ተሰልፈዋል.
ሰሜናዊ ብርሃኖች በሚኒሶታ ውስጥ የተፈጥሮ የሰማይ ትዕይንት ሲሆኑ፣ ነዋሪዎች የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከራስጌ በላይ ሲያልፉ የሰው ሰራሽ ትዕይንት ለማየት እድሉ ሊኖራቸው ይችላል። እንደ የእይታ ሁኔታ እና የጠራ ሰማይ፣ የሳተላይት ባቡሩ ወደ ምድር ሲቃረቡ በአይን ሊታዩ ይችላሉ።
ስታርሊንክ ሳተላይቶቹ በተለያዩ ቦታዎች የሚታዩበትን ጊዜ የሚሰላበትን ጊዜ ይሰጣል። በሚያሳዝን ሁኔታ፣ በሚቀጥሉት አምስት ቀናት በሚኒያፖሊስ ውስጥ ምንም “ጥሩ” የታይነት ጊዜዎች የሉም። ነገር ግን፣ አርብ፣ ሴፕቴምበር 29፣ ከጠዋቱ 6፡03 አካባቢ ጀምሮ ለአምስት ደቂቃ የእይታ መስኮት የሚፈቅደው “አማካይ” የእይታ ሁኔታዎች ይኖራሉ። በሚኒያፖሊስ አካባቢ ሁኔታዎች ደካማ ቢሆኑም።
በዱሉዝ አቅራቢያ ለሚኖሩ፣ የስታርሊንክ ሳተላይቶች በሰኞ ምሽት ለአራት ደቂቃ ያህል በጥሩ ሁኔታ ከቀኑ 8፡07 pm አካባቢ ይታያሉ። እነሱን ለማየት ከምዕራብ ወደ ሰሜን ምስራቅ ይመልከቱ።
የስታርሊንክ ሳተላይቶች በከተማዎ መቼ እንደሚታዩ ለማወቅ ለበለጠ መረጃ የስታርሊንክ ድህረ ገጽን መጎብኘት ይችላሉ።
በአጠቃላይ ስፔስኤክስ እነዚህን 21 አዳዲስ ሳተላይቶች በተሳካ ሁኔታ ወደ ማምጠቅ ማድረጉ ዓለም አቀፍ የብሮድባንድ የኢንተርኔት ሽፋንን ከማሳካት ጋር ይበልጥ እንድንቀራረብ ያደርገናል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ የመረጃ እና የግንኙነት ተደራሽነትን ያሰፋዋል።
ትርጓሜዎች
– ስታርሊንክ፡ ዓለም አቀፍ የብሮድባንድ የኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት በ SpaceX የተዘረጋው የሳተላይት ስብስብ።
– Falcon 9፡ በ SpaceX የተነደፈ እና የተሰራ ባለ ሁለት ደረጃ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሮኬት።
ምንጭ፡ ኤን/ኤ