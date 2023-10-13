የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

በማዕከላዊ ፍሎሪዳ ውስጥ የፀሐይ ግርዶሽ መቼ እንደሚታይ

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 13, 2023
በማዕከላዊ ፍሎሪዳ ውስጥ የፀሐይ ግርዶሽ መቼ እንደሚታይ

ኦክቶበር 14፣ የማዕከላዊ ፍሎሪዳ ነዋሪዎች የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ ነው። በኦርላንዶ ውስጥ “የእሳት ቀለበት” በመባልም የሚታወቀው የፀሐይ ግርዶሽ በግምት 11፡52 ላይ ይጀምራል ግርዶሹ ከፍተኛው ከሰዓት በኋላ 1፡26 ላይ ይደርሳል እና ከምሽቱ 3፡02 አካባቢ ያበቃል።

የኦርላንዶ ሳይንስ ማእከል ቅዳሜ የፀሃይ ግርዶሽ የእይታ ድግስ እያስተናገደ ሲሆን ነዋሪዎቿም ይህን የስነ ፈለክ ክስተት ለማየት ተሰብስበው ይገኛሉ። የማዕከሉ ባለሙያዎች እንደሚገምቱት ነዋሪዎች እስከ 60% የሚሆነውን ግርዶሽ ማየት ይችላሉ። ይሁን እንጂ ግርዶሹን በሚመለከቱበት ጊዜ ጥንቃቄዎችን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው, ይህም ዓይኖችዎን ሊከሰቱ ከሚችሉ ጉዳቶች ለመጠበቅ.

በአይንዎ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስበት የፀሐይ ግርዶሹን በጥንቃቄ መመልከት አስፈላጊ ነው. ትክክለኛ መመሪያዎችን መከተልዎን ያረጋግጡ እና በተለይ የፀሐይ ክስተቶችን ለመመልከት የተነደፉ የመከላከያ የዓይን ልብሶችን ይጠቀሙ። ግርዶሹን በደህና እንዴት እንደሚመለከቱት እርግጠኛ ካልሆኑ፣ እርስዎን ለማስተማር እና በሂደቱ ውስጥ ለመምራት ዝግጁ የሆኑ ምንጮች አሉ።

በማዕከላዊ ፍሎሪዳ የሚመጣው የፀሐይ ግርዶሽ የተፈጥሮ ክስተትን ለማየት አስደሳች አጋጣሚ ነው። ይህንን ልዩ ግርዶሽ ማየት ካልቻሉ፣ ቀጣዩ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ለአሜሪካ ክፍሎች በኤፕሪል 8፣ 2024 ይሆናል።

ምንጮች:
- [ያለ ዩአርኤል ምንጭ እዚህ አስገባ]
- [ያለ ዩአርኤል ምንጭ እዚህ አስገባ]

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማስተማሪያ ረዳት በሳምንቱ መጨረሻ ህክምና በማጣት በስትሮክ ህይወቱ አለፈ

ጥቅምት 15, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

ድመቶችን ጨምሮ ከ100 በላይ አጥቢ እንስሳት ሲያበሩ ተገኝተዋል

ጥቅምት 15, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

አዙሪት ጋላክሲ፡ ጋላክቲክ ግጥሚያ

ጥቅምት 15, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማስተማሪያ ረዳት በሳምንቱ መጨረሻ ህክምና በማጣት በስትሮክ ህይወቱ አለፈ

ጥቅምት 15, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ድመቶችን ጨምሮ ከ100 በላይ አጥቢ እንስሳት ሲያበሩ ተገኝተዋል

ጥቅምት 15, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዙሪት ጋላክሲ፡ ጋላክቲክ ግጥሚያ

ጥቅምት 15, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ከእግራችን በታች ያሉ ድምፆች፡ የሮክ መረጋጋት በአኮስቲክ ቅጦች ይገለጣል

ጥቅምት 15, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች