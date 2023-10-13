በማዕከላዊ ፍሎሪዳ ውስጥ የፀሐይ ግርዶሽ መቼ እንደሚታይ

ኦክቶበር 14፣ የማዕከላዊ ፍሎሪዳ ነዋሪዎች የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ ነው። በኦርላንዶ ውስጥ “የእሳት ቀለበት” በመባልም የሚታወቀው የፀሐይ ግርዶሽ በግምት 11፡52 ላይ ይጀምራል ግርዶሹ ከፍተኛው ከሰዓት በኋላ 1፡26 ላይ ይደርሳል እና ከምሽቱ 3፡02 አካባቢ ያበቃል።
የኦርላንዶ ሳይንስ ማእከል ቅዳሜ የፀሃይ ግርዶሽ የእይታ ድግስ እያስተናገደ ሲሆን ነዋሪዎቿም ይህን የስነ ፈለክ ክስተት ለማየት ተሰብስበው ይገኛሉ። የማዕከሉ ባለሙያዎች እንደሚገምቱት ነዋሪዎች እስከ 60% የሚሆነውን ግርዶሽ ማየት ይችላሉ። ይሁን እንጂ ግርዶሹን በሚመለከቱበት ጊዜ ጥንቃቄዎችን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው, ይህም ዓይኖችዎን ሊከሰቱ ከሚችሉ ጉዳቶች ለመጠበቅ.
በአይንዎ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስበት የፀሐይ ግርዶሹን በጥንቃቄ መመልከት አስፈላጊ ነው. ትክክለኛ መመሪያዎችን መከተልዎን ያረጋግጡ እና በተለይ የፀሐይ ክስተቶችን ለመመልከት የተነደፉ የመከላከያ የዓይን ልብሶችን ይጠቀሙ። ግርዶሹን በደህና እንዴት እንደሚመለከቱት እርግጠኛ ካልሆኑ፣ እርስዎን ለማስተማር እና በሂደቱ ውስጥ ለመምራት ዝግጁ የሆኑ ምንጮች አሉ።
በማዕከላዊ ፍሎሪዳ የሚመጣው የፀሐይ ግርዶሽ የተፈጥሮ ክስተትን ለማየት አስደሳች አጋጣሚ ነው። ይህንን ልዩ ግርዶሽ ማየት ካልቻሉ፣ ቀጣዩ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ለአሜሪካ ክፍሎች በኤፕሪል 8፣ 2024 ይሆናል።
ምንጮች:
- [ያለ ዩአርኤል ምንጭ እዚህ አስገባ]
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