የጨረቃን ምሽት ያክብሩ፡ የሰለስቲያል አከባበር በባላራት ማዘጋጃ ቤት ታዛቢ እና ሙዚየም

ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 21 ምሽት ላይ፣ የጨረቃ ምሽትን ተመልከት ተብሎ በሚታወቀው አለም አቀፍ ተነሳሽነት ለመካፈል በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ከቤት ውጭ ይሰበሰባሉ። የባላራት ማዘጋጃ ቤት ኦብዘርቫቶሪ እና ሙዚየም በበዓላቱ ላይ ለመሳተፍ እና ለከተማው ነዋሪዎች አስደናቂ የጨረቃ እይታን ለማቅረብ ይደሰታል።
ከቀኑ 7፡30 እስከ ምሽቱ 9፡30 ሰዓት ድረስ ታዛቢው ተቋሙን እንዲጎበኙ፣በሥነ ፈለክ ተመራማሪው የቀረበ መረጃ ሰጪ አቀራረብ እና ጨረቃን በኃይለኛ ቴሌስኮፕ ለማየት እንዲችሉ እንግዶችን ይቀበላል። እንደ ኦብዘርቫቶሪ ስራ አስኪያጅ ጁዲት ቤይሊ ገለጻ፣ ይህ ክስተት ስለ ጨረቃ፣ የጠፈር ሳይንስ እና አሰሳ አድናቆት እና ጥልቅ ግንዛቤን ለመፍጠር ታስቦ የተዘጋጀ ነው።
የዚህ ክስተት ጊዜ በተለይ በጣም ጥሩ ነው, ምክንያቱም ጨረቃ አስደናቂ እና እየጨመረ የሚሄደው ጨረቃ ሰባት ቀን ብቻ ነው. ይህ የጨረቃ ምዕራፍ በጨረቃ ወለል ላይ በሌሊት እና በቀን መካከል ያለውን መስመር በተርሚናተሩ ላይ ለመመልከት ጥሩ እድሎችን ይሰጣል። በቴሌስኮፕ ጎብኚዎች የጨረቃን ውበት እና ውስብስብነት በራሳቸው ማየት ይችላሉ, ይህ ክስተት በቀላሉ በመስመር ላይ ፎቶዎችን በማየት ሊደገም አይችልም.
ጨረቃን በቴሌስኮፕ ማየት የሚያሳድረው ተጽዕኖ በተለይ ለትናንሽ ልጆች ትልቅ ነው። ቤይሊ የተመልካቾችን አስደናቂ ምላሾች አጉልቶ ያሳያል እና ይህንን የማህበረሰብ አገልግሎት በሳይንስ መስክ የወደፊት ትውልዶችን ለማነሳሳት የመስጠትን አስፈላጊነት ያጎላል። ታዛቢው የSTEM ትምህርትን ለማስተዋወቅ በአለም አቀፍ እና በአውስትራሊያ ዝግጅቶች በንቃት ይሳተፋል፣ ይህም ለማህበረሰቡ ያለውን ቁርጠኝነት የበለጠ ያሳድጋል።
ከጨረቃ በተጨማሪ ተሰብሳቢዎች የሳተርን እና ሌሎች የሰማይ አካላትን በተመልካች ቴሌስኮፕ ለማየት መጠበቅ ይችላሉ። በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ, ምናባዊ የምሽት ሰማይ ጉብኝት እንደ አማራጭ ይቀርባል.
አለም አቀፍ የጨረቃ ምሽት በናሳ የጨረቃ ሪኮኔንስ ኦርቢተር ተልዕኮ እና በናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል የፀሀይ ስርዓት አሰሳ ክፍል ስፖንሰር ተደርጓል። የእነርሱ ድጋፍ አድናቂዎች እና የማወቅ ጉጉት ያላቸው ግለሰቦች በዚህ ልዩ የሰማይ በዓል ላይ እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል።
ቦታን ለማረጋገጥ፣ ቦታ ማስያዝ አስፈላጊ ናቸው እና በ trybooking.com/CJFSP ላይ ሊደረጉ ይችላሉ። የቲኬቶች ዋጋ ለአዋቂዎች 35 ዶላር፣ የኮንሴሽን ካርድ ለያዙ እና ከ25 ዓመት በላይ ለሆኑ ተማሪዎች $18፣ ከአምስት እስከ 15 ዓመት ለሆኑ ህጻናት $17 እና ለአራት እና ከዚያ በታች ለሆኑ ህጻናት ነፃ ነው።
ጨረቃ መሃል ላይ በምትገኝበት እና የአጽናፈ ዓለማችን ድንቆች ሕያዋን በሆነበት በከዋክብት ስር ላለው አስደሳች ምሽት የባላራት ማዘጋጃ ቤት ኦብዘርቫቶሪ እና ሙዚየምን ይቀላቀሉ።
ትርጓሜዎች
- የጨረቃ ምሽትን ይከታተሉ፡ ሰዎች ከቤት ውጭ እንዲሰበሰቡ እና ጨረቃን እንዲመለከቱ የሚያበረታታ፣ ለስፔስ ሳይንስ እና አሰሳ አድናቆትን የሚያጎለብት ዓለም አቀፍ ተነሳሽነት።
– የሰም ጨረቃ፡- የጨረቃ ደረጃ ትልቅ እየሆነች ስትሄድ እና የበለጠ ብርሃን ስትበራ።